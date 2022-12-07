سيارة الطرق الواعرة وصلت البلاد…سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كليا بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كليا، سيارة تويوتا سيكويا 2023 من السيارات الحديثة التي أطلقتها شركة تويوتا والتي تسعى لمنافسة أكبر شركات السيارات مثل سيارات شيفروليه وتحتوي سيكويا 2023 على العديد من المميزات والمواصفات التي تجعلها الاختيار الأمثل للكثير ولكل من يرغب في امتلاك سيارة حديثة ذات تصميم ومزايا رائعة ولذلك نقدم إليكم كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة وأسعارها في البلاد وأهم وسائل الترفيه داخل السيارة تابعونا..

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كليا

تحتوي سيارة تويوتا سيكويا على العديد من المواصفات التي جعلتها المنافس الأول لسيارة شيفروليه سوبربان

كما أنها تشبه في هيئتها سيارة لاندكروزر الرياضية ومن أهم المواصفات بها:

تصل سعة محرك السيارة إلى 3.5 لتر وبها 2 تيربو.

تبلغ قوة المحرك 437 حصان ويعمل بعزم دوران 790 نيوتن لكل متر.

تسير السيارة بناقل حركة يعمل أتوماتيكيا باستخدام وقود البنزين.

تحتوي السيارة على 7 مقاعد.

تبلغ قوة سحب السيارة حوالي 4100 كيلوجرام.

تسير السيارة بنظام الدفع الرباعي.

مميزات سيارة تويوتا سيكويا 2023

تضم السيارة كثير من المميزات التي جعلتها الاختيار الأول للكثير ممن يرغب في الحصول على سيارة ومن أهم مميزاتها:

تتميز السيارة بتصميمها الرائع والمميز مقارنةً بالسيارات الأخرى.

تستطيع السيارة السير في الطرق الوعرة والرملية.

يستطيع الراكب التحكم في المقاعد بالوضع الذي يرتاح له.

تتميز بكبر منطقة الشحن عن السيارات المنافسة.

تحتوي السيارة على فتحة سقف يمكن التحكم بها أوتوماتيكيا.

تتميز بوجود مرايا جانبية.

تصل قياس العجلات من 18 إلى 20 إنش.

وسائل الترفيه داخل سيارة تويوتا سيكويا 2023

يوجد داخل سيارة تويوتا سيكويا 2023 بعض وسائل الترفيه الهامة بالنسبة للعميل والذي يبحث عنها قبل شراء أي سيارة وهي:

بعض وسائل الترفيه الهامة بالنسبة للعميل والذي يبحث عنها قبل شراء أي سيارة وهي: تحتوي السيارة على شاشة قياسها 8 بوصة تعمل بنظام اللمس.

تدعم أنظمة الأندرويد وآبل كار.

تحتوي على شاشة رقمية.

تحتوي على مكيف تم توزيع داخل السيارة من المقاعد الأمامية والخلفية.

تحتوي على مقبس سعته 12V.

يوجد بداخلها شاشة كمبيوتر تظهر بها المسافة ونسبة الوقود المتبقية بالإضافة إلى السرعة.

وسائل الأمان داخل سيارة تويوتا سيكويا 2023

تعد سيارة تويوتا سيكويا من أكثر السيارات التي تضم العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي منها:

تحتوي السيارة على وسائد هوائية في المقاعد الأمامية والخلفية وتنطلق أوتوماتيكيا في حالة وجود خطر.

بها نظام استقرار إلكتروني يتحكم في سير السيارة.

تحتوي على نظام تحذير عندما تخرج السيارة عن المسار المحدد لها.

تضم السيارة كاميرا من الخلفة بزاوية 360 درجة.

تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.

تتيح للراكب استخدام نظام خاص عند الصعود إلى مرتفعات.

استخدام الكبح التلقائي عند الخطر.

اسعار سيارة تويوتا سيكويا في البلاد

تتنوع أسعار السيارة طبقًا للفئة والمواصفات الموجودة بكل سيارة وقد جاءت على النحو التالي: