نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرسيدس مايباخ جي إل اس 600 الصور والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرسيدس مايباخ جي إل اس 600 الصور والمواصفات ، لا شك وأن شركة مرسيدس الألمانية هي رائدة صناعة السيارات الفخمة علي مستوي العالم ، والتي تتميز برفاهية مطلقة ، وقوة أداء غير عادية ، مع تصميمات خيالية علي مستوي التجهيزات الداخلية أو حتي علي مستوي الشكل الخارجي ، وتعتمد مرسيدس علي إطلاق سلاسل متنوعة من سياراتها الفارهة ذات الطابع القوي من النواحي الميكانيكية ، ولعل سلسلة المايباخ هي الأكثر إثارة وجذب لعشاق السيارات الاستثنائية ، ومسار موضوع اليوم حول مرسيدس ميباخ الجيب أو MYBACH GLS 600 4MATC ، والتي انتشرت في اسواق العالم وأبهرت محبي السيارات ذات الحجم العائلي ، ثم نتعرف علي المواصفات الميكانيكة للميباخ جي إلي إس الجديدة. مرسيدس مايباخ جي إل اس 600 الصور والمواصفات تقدم مرسيدس تحفتها الفنية ميباخ جي إل إس بمواصفات عالمية علي المستوي الميكانيكي : محرك السيارة : 8 سلندر على شكل حرف V سعة 4 لترات.

مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 550 حصان (558 حصان أوروبي) و 730 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ثم يرتبط هذا المحرك مع تقنية اي كيو يوست وبطارية 48 فولت تضيف إلى أرقام الأداء 21 حصان و 249 نيوتن.متر.

ثم يبلغ وزن سيارة مرسيدس بنز 2785 كيلوغرام .

تعتمد على نظام 4 ماتيك للدفع الكلي لتتسارع من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في 4.9 ثانية.

وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س محددة الكترونياً . ومؤخراً أطلقت تويوتا سيارتها تويوتا إف جي كروزر 2023 FJ Cruiser. التصميم الخارجي MYBACH GLS600 حظيت بشبك أمامي مطور خصيصاً لها من قبل فريق تصميم وتطوير مايباخ.

فضلاً عن اللمسات المميزة والكثيفة من الكروم مع وجود شعار مرسيدس أعلى مقدمة السيارة وشعار مايباخ على القائم الخلفي.

ثم فتحات تهوية ضخمة من الكروم لإضفاء طابع الفخامة عليها.

ثم إطارات بمقاس 22 إنش ، و يمكن الطلب خصيصاً لإطارات بمقاس 23 إنش.

تتميز مايباخ عن مرسيدس بإمكانية اختيارها بلونين“two-tone finish”. التصميم الداخلي ميباخ جي ال اس 600 يجمع تصميم المقصورة الداخلية بين الفخامة والهدوء.

تحتوي على مساحات رحبة لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب.

تصنيع المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة تتميز بالفخامة والرقي،.

ثم مقاعد السيارة مصنعة من أجود أنواع الجلود “النابا” وهي جلود طبيعية تمت معالجتها بطريقة خاصة لتعطي أقصى درجات النعومة.

ثم تقنية عالية في عزل الضوضاء، مما يعزز هذه التجربة الفاخرة.

مع إمكانية التحكم كهربائياً بالستائر الدوارة والمتواجدة على النوافذ الجانبية والنافذة الخلفية، ليتمكن الركاب في اختيار ما يريدون رؤيته بالخارج.

السيارة تتسع لخمسة أفراد، بينما تقدم النسخة الأعلى منها بمساحة لأربعة أفراد فقط.

ثم تحتوي على كل وسائل الراحة والرفاهية المقدمة وكأنك تجلس بطائرة خاصة.

المقاعد تأتي بتقنية المساج والتبريد والتدفئة مع التحكم الكهربائي بها.

ثم مساند رأس فخمة وناعمة لتعزز تجربة الفخامة.

فضلاً عن نظام إضاءة داخلي “Ambiant Lighting”.

مكيف هواء متطور مع مجموعة عطور مايباخ المميزة “AIR-BALANCE”.0 سعر سيارة مرسيديز ميباخ الجديدة وفق الموقع الرسمي لمرسيدز العالمية : يبدأ السعر الرسمي للسيارة من 172 ألف دولار أمريكي وذلك دون إضافة الضريبة.

ثم يعادل سعرها في المملكة العربية السعودية ما قيمته 645 ألف ريال سعودي. ولعشاق السيارات الاقتصادية الاس يو في يمكنكم التعرف علي تويوتا راف فور RAV4 موديل 2022 بالموصفات والصور من خلال موقعنا ثقفني. ألبوم صور مرسيدس مايباخ جي إل اس 600 الصور والمواصفات لعشاق السيارة الفارهة مرسيدز ميباخ الألمانية نترككم مع متعة الصور التالية :

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