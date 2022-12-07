نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة بسعودية رخيصة أفضل موديلات من تويوتا نيسان وغيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من السيارات المستعملة مستعملة بالسعودية، كسيارة تويوتا كامري مستعملة في مدينة جدة بالمملكة موديل السيارة 2011 معروضة للبيع من المالك سيارة بحالة نظيفة، لونها الخارجي بيج، نوع ناقل الحركة مانويل يدوي، وقود السيارة البنزين إقتصادية جدا، بها مكيف هواء اوتوماتيك، كراسي جلد، زجاج كهربائي، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، حالة السيارة من الخارج والداخل ممتازة لا تعاني من صدمات أو حوادث، فتحة سقف، جنوط إطارات من الكروم، مصابيح ليد، كشافات ضباب، يتراوح سعر السيارة تويوتا كامري 2011 ما بين 15 ألف ريال سعودي إلى 20 ألف ريال سعودي.

حيث تعتبر السيارات المستعملة من أكثر ما يشغل بال الكثيرين داخل المملكة وخارجها لكافة انواع السيارات خاصة المناسبة للدوام والاستخدام الشخصي ، ولكن حصلت سيارات هيونداي على نسبة كبيرة من عمليات البحث عن مواصفات وسعر سيارات هيونداي داخل السوق السعودي المستعمل، حيث إنها تعد من السيارات العائلية متوسطة الحجم والتي يقبل عليها العديد من المواطنين السعوديين لإنها توفر لهم الكثير من المميزات بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، وأنتشار أماكن الصيانة لها في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية.

سيارات للبيع مستعملة بالسعودية رخيصة

للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2013 مستعمل، سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 16000 ريال سعودي، تأتي السيارة هيونداي أكسنت بناقل حركة أوتوماتيك.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت 127000 كيلو متر. السيارة هيونداي أكسنت موجودة للبيع في مدينة القصيم السعودية. اللون الخارجي للسيارة هيونداي أكسنت أبيض. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين. يمكنك الحصول على السيارة هيونداي أكسنت عن طريق تواصل مع المالك مباشرة.

سيارة مستعملة هيونداي سوناتا إصدار 2017 مستعملة

السيارة هيونداي سوناتا مستعملة كاش بسعر 10 ألاف ريال سعودي.

سعر بيع السيارة هيونداي عن طريق التقسيط بقسط شهري 500 ريال بسعر 12000 ريال سعودي.

حيث أن السيارة سوناتا تمتاز بناقل حركة أوتوماتيك.

سجل عداد المسافات المقطوعة في سوناتا 90 ألف كيلو متر.

تتوفر ع موجودة للبيع في مدينة حفر الباطن.

الوقود المستخدم للسيارة سوناتا الديزل.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي سوناتا أبيض.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بهيكل من السيدان.

تحتوي السيارة على مكيف وفرش جلد وريموت كنترول وباور ونوافذ خلفية وأمامية كهربائية ومشغل إسطوانات ومبدل أقراص وجنوط.

للبيع سيارة مستعملة هيونداي إلنترا كوبيه موديل 2013

سعر بيع هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة 18000 ريال سعودي. تأتي السيارة هيونداي 2013 بنوع ناقل حركة قير بوكس السيارة أوتوماتيك. سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي 213000 كيلو متر. اللون الخارجي للسيارة هيونداي أبيض بحالة ممتازة الدهان الأصلي. السيارة هيونداي إلنترا كوبيه موجودة في مدينة طريف السعودية. الوقود المستخدم في السيارة البنزين موفرة في استهلاك الوقود. السيارة مجهزة بحساسات أمامية وخلفية ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

للبيع سيارة هيونداي النترا 2016

سيارة هيونداي اوتوماتيك نوع الوقود بنزين بحالة جيدة جدا، سيارة هيونداي موديل عام 2016، سيارة مستعملة باللون جردوني، قير السيارة قير بوكس السيارة اوتوماتيك.

سيارة فل كامل بجميع الكماليات بدون حوادث.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 193 ألف كيلو متر.

سيارة هيونداي مقاعد السيارة مصنوعة من القماش المخمل.

تيربو، إضاءة ليد نهارية، مرايا كهربائية جانبية.

ريموت كنترول، كشافات زينون، عداد معلومات الرحلة.

سيارة بها فرامل مانع الانغلاق والانزلاق حفاظ على الثبات.

سعر السيارة هيونداي كاش 30 ألف ريال.

سيارة مستعملة كورولا 2013 بالسعودية للبيع

سيارة كورولا مستعملة رخيصة إصدار 2013 في الصناعية الجديدة بالخرج، نوع السيارة تويوتا، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، نوع ناقل الحركة للسيارة القير بوكس اوتوماتيك.

وقود السيارة البنزين بسعة 1600 لتر. لون السيارة تويوتا كورولا أبيض. تحتوي السيارة على مكيف هواء ثلج، فتحة سقف بنفس لون السيارة. دهان السيارة الخارجي هو الدهان الأصلي لم يتم تغييره. عداد ممشى قليل للسيارة فقط دون 190 ألف كيلو متر. محركات السيارة وكالة، عضلات وكالة فرامل مانع الانغلاق. سعر السيارة كورولا 2013 كاش فقط 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة هيونداي مستعملة للبيع 2021

هيونداي النترا إصدار عام 2021 على الشرط من الصدام للصدام، سيارة نظيفة جدا لا يوجد بها عيوب على الاستخدام مباشرة، من مزايا السيارة بدي وكالة ومكينة على الشرط.

عضلات ارباقات بحالة الوكالة بدون رش أو سمكرة شد بلد. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير اوتوماتيك. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية. نوع الوقود المستخدم بالسيارة ديزل. دهان السيارة الخارجي أبيض الأصلي لم يتغير. تتواجد السيارة هيونداي النترا 2021 في مدينة حائل. سعر السيارة هيونداي كاش أو تقسيط 55 ألف ريال سعودي.

سيارة للبيع مستعملة رخيصة بالسعودية

سيارة نيسان نافارا مستعملة في العفيف بحالة جيدة باللون الأبيض سيارة مميزة للدوام من شركة نيسان نافارا موديل عام 2017 نوع ناقل الحركة بها يدوي مانويل، هيكل السيارة 4*4.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. سعة المحرك 2000 سي سي سيارة دفع العجلات أمامية. شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة 170 ألف كيلو متر. سعر السيارة نيسان نافارا كاش فقط 4800 ريال سعودي. تحتوى السيارة على مصابيح أمامية ليد بإضاءة نهارية. مرايا جانبية، شاشة لمس، مثبت سرعة، مكيف هواء. مقاعد أمامية اوتوماتيك مغطاة المقاعد بالجلد باللون الرمادي.

سيارة للبيع مستعملة تويوتا كورولا بالسعودية 2013

بأقل سعر في المملكة معروض للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2013 مستعملة نظيفة، تتواجد السيارة في الخرج بالاندلس، مواصفات السيارة الإقليمية تأتي بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، سيارة باللون الأبيض بالدهان الأصلي.

حالة الهيكل الخارجي للسيارة بدون خدوش أو صدمات. السيارة كورولا تتضمن أستمارة فحص مجددة مع تأمين شامل عليها. نوع الوقود بالسيارة البنزين، محرك بقوة 4 سلندر. سيارة كورولا مرخصة ومجمركة أيضا كما أنها بها جميع الكماليات. تتضمن السيارة على مكيف هواء بارد، فتحة سقف بانوراما. سعر السيارة تويوتا كورولا كاش أو تقسيط 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة فورد 150 أف بمحرك قوي مقصورة عادية

سيارة فورد رباعية بمقصورة عادية بمحرك 5000 لتر سيارة مستعملة، السيارة فورد قطعت مسافة 64 ألف كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة الدمام بالمملكة، نوع ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك بقير 8 سيلندر، نوع الوقود بنزين عدد أبواب السيارة 2 باب.

من مواصفات السيارة تعاني السيارة من بعض العيوب من وجود تلف وشقوق عادية مع بعض العيوب. ناقل الحركة قير أوتوماتيك نوع دفع العجلات رباعي. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. كما أن السيارة بها جنوط من الألمونيوم، نظام صوت مدخل AUX/Audio. كما أن السيارة بها مشغل أسطوانات، نظام تثبيت السرعة، مصابيح ضباب. خاصية الدخول للسيارة بدون مفتاح التحكم عن بعد. كما أن السيارة بها مرايا جانبية ضم وأغلاق أوتوماتيك. سعر السيارة فورد أوتوماتيك موديل 2008 كاش 25 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2009 مستعملة

سيارة لاند كروزر رباعيه دفع دفع امامي رباعي موديل عام 2009 متواجدة السيارة للبيع في مدينة الرياض، معروضة من المالك الأصلي من أهم مواصفات السيارة إنها باللون الأبيض هيكل خارجي نوعه هاتشباك، سيارة لم تتعرض الى حوادث بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

قراءة عداد الممشى للسيارة 64 ألف كيلو متر.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية مجلس التعاون الخليجي.

المميزات الخارجية للسيارة مقابض الأبواب بلون مختلف عن لون السيارة.

مرايا جانبية في الأبواب الأمامية الكترونيه الحركة مع إشارات التفاف.

مصابيح أمامية هالوجين نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

كابح سقفي ومزيل للضباب في النوافذ الخلفية.

سعر السيارة تويوتا برادو لاندكروزر 35 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا 2016 استعمال للبيع بتبوك

لبيع سيارة هيونداي النترا ذات اللون الأبيض بحالة الوكالة سيارة شد بلد نظيفة، بجوانب بارزة لنفس لون السيارة، جنوط من الالمونيوم، مقابض الأبواب من الكروم بنفس لون السيارة، مرايا جانبية ضم وإغلاق.