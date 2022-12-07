اسعار سيارات تويوتا toyota بمواصفات ممتازة، امتلك الآن سيارتك الجديدة بأرخص اسعار السيارات في السعودية مباشرةً من المالك، ومتاح المعاينة الشاملة لدى توكيل عبداللطيف جميل للسيارات في السعودية.

اسعار سيارات تويوتا toyota بأقل اسعار السيارات في السعودية بمبلغ 60000 ريال

امتلك الآن أحدث سيارة تويوتا موديل 2023 بأرخص اسعار السيارات في السعودية، حيث نقدم لكم سعر أشهر السيارات من toyota في السعودية من إصدارات يارس، وليتيس، وراش، والتي يبدأ سعرها من مبلغ 60000 ريال سعودي.

اسعار السيارات تويوتا يارس

متاح ضمن سيارات السعودية الجديدة سيارة تويوتا يارس واي toyota yaris 1.3 Y 2023.

سيارة دفع أمامي من فئة سيدان.

السيارة تسير بمعدل إقتصاد الوقود 22.4 كم/لتر.

محرك السيارة 4 اسطوانات يسير بوقود البنزين.

كما أن المحرك بسعة 1.3 لتر وبقوة 97 حصان.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.

تضم حساسات خلفية مع 2 وسادة هوائية.

كما أن بالسيارة خزان للوقود بسعة 40 لتر.

تسير بمعدل دوران 122 نيوتن.متر.

سعر السيارة كاش 62,445 ريال سعودي من توكيل تويوتا عبداللطيف جميل للسيارات.

سيارات تويوتا راش

متوفر سيارة تويوتا راش 2023 toyota rush STD 2023.

سيارة سيدان دفع خلفي.

الموتور يسير بمعدل إستهلاك للوقود 16.3 كم/لتر.

محرك السيارة 4 سيلندر يسير بالبنزين.

المحرك بسعة 1.5 لتر وقوته 103 حصان.

السيارة تشمل ناقل حركة أوتوماتيك.

بها حساسات خلفية مع 5 وسائد هوائية.

سعر السيارة كاش من توكيل تويوتا عبداللطيف جميل للسيارات 73,255 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota ليتيس

معروض سيارة تويوتا ليتيس toyota liteace Gasoline MT 2023.

سيارة نقل دفع خلفي.

تمشي بمعدل إستهلاك للوقود 14.1 كم/لتر.

محرك السيارة 4 اسطوانات يسير بوقود البنزين.

الموتور سعته 1.5 لتر وبقوة 96 حصان.

السيارة بها ناقل حركة عادي.

تحتوي على حساسات خلفية مع 2 وسادة هوائية.

تشمل خزان للوقود بسعة 43 لتر.

تسير بمعدل الدوران 134 نيوتن.متر.

سعر السيارة كاش 64,745 ريال سعودي من توكيل تويوتا عبداللطيف جميل للسيارات.

قدمنا في هذا المقال اسعار سيارات toyota المتاحة بأرخص سعر من توكيل عبداللطيف جميل السعودية، على أن نوافيكم بأحدث الإصدارات بصفة مؤتمرة من خلال موقعنا، وللمزيد من أسعار السيارات برجاء الضغط على زر المتابعة.