نيسان وتويوتا وهيونداي سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار

الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يرغبون في شراء أرخص السيارات بكافة أنواعها ولكن بأسعار رخيصة ومناسبة أو بقسط شهري، ومن الممكن أن يقوموا باختيار النوع الذي يرغب به كل شخص بالسعر المناسب للميزانية الخاصة به، وهناك بعض السيارات والأسواق بالسعودية تعرض بعض السيارات المستعملة المعروضة للبيع بحالة ممتازة وبأسعار مناسبة.

سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار

السيارات تعد من أكثر المستلزمات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص وذلك لأنها تمكنهم من الانتقال من مكان لآخر بسهولة بدون التعرض لأي تعب، والكثير يبحثون عن السيارات المستعملة بأفضل الأنواع في الأسواق والكثير من السيارات المعروضة بتلك المعارض تمتاز بمواصفات مميزة وخاصة.

سيارة هايونداي اكسنت مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة هايونداي موديل اكسنت 2002 مستعملة بمدينة الرياض بالمملكة.

وتلك السيارة تمتاز بناقل حركة عادي، وعداد الممشي بها 281 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض، أربعة سليندر، أربعة باب.

اللون الداخلي للسيارة بيج.

السيارة ذات مواصفات أمريكية.

سعر السيارة 6.998 ألف ريال سعودي.

سيارة نيسان مستعملة للبيع

سيارة ماركة نيسان موديل سيدريك عام 1997.

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي تخطي 299 ألف كيلو متر.

ستة سليندر، أربعة باب، اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة متواجدة بمدينة عسير بالسعودية.

سعر السيارة 9.600 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري للبيع في المملكة بسعر مناسب

عداد الممشي بالسيارة 43 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعة المحرك 1600 سي سي.

السيارة ذات مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

وسائد هوائية، جنوط ألمونيوم، بلوتوث.

سعر السيارة 10 ألف ريال سعودي.

بأرخص الأسعار سيارة نيسان للبيع

عداد الممشي بالسيارة 214 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تحكم الصوت على عجلة القيادة.

نظام الصوت من علامة تجارية.

إم بي ثري، مدخل يو أس بي، راديو.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 1.6L GR 2013 مستعملة للبيع

السيارة موجودة بمدينة الدمام بالسعودية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

سعة المحرك 1600 سي سي.

سعر السيارة 16.500 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة هيونداي جينسيس كوبيه 3.8L 2011 للبيع

متوفر للبيع سيارة ماركة هيونداي موديل جينسيس كوبيه عام 2011 بمدينة الدمام بالسعودية، مواصفات السيارة هي: