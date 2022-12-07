سعر سيارة تويوتا كورولا مستعملة بالسعودية أفضل وأرخص السيارات

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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كورولا مستعملة بالسعودية، تمكنت سيارات كورولا في كافة دول العالم بأن تكسب ثقة العملاء بسبب تميزها من حيث المحركات والهيكل القوي كما أنها من السيارات قليلة الأعطال ومناسبة جدا للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، ويكثر البحث عن سعر سيارة تويوتا كورولا المستعملة بالمملكة وخاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم، لذلك فأن سيارات المستعملة عامة وليست كورولا فقط تكون أنسب اختياراتك للحصول على سيارة تناسب ميزانيتك المالية بمواصفات وكماليات بجودة عالية، بالأخص سيارات كورولا لا تفرق كثيرا عن السيارة الجديدة لإنها الاختيار الأمثل عند شراء سيارة مستعملة.

سعر سيارة تويوتا كورولا مستعملة بالسعودية

سيارة كورولا مستعملة بحالة الوكالة متوفرة في مدينة الرياض بالمملكة السيارة مميزة لها هيكل خارجي نوعه سيدان باللون الأبيض، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 177 ألف كيلو متر، كما أن السيارة تستخدم البنزين كوقود، وأما عن محرك السيارة بسعة 1600 سي سي، كما أن السيارة بقوة 6 سيلندر متصل بصندوق أسطوانات متمثل بعدد 6 سرعات.

سعر سيارة كورولا موديل 2013 بالرياض

ناقل حركة السيارة نوعه أوتوماتيك متصل بصندوق قير كهربائي. كما أن السيارة كورولا تتضمن كافة التجهيزات والكماليات من مكيف هواء بارد. كما أن السيارة كورولا بها ريموت كنترول، مثبت سرعة، جنوط من الكروم.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية نوعها فاميه اوتوماتيك كهربائية الحركة. من وسائل الأمان بالسيارة وسائد هوائية للأمان أمامية وجانبية. كما أن بها نظام فرامل متميز لمنع الأنزلاق في الطرق. وأما عن سعر تويوتا كورولا عن طريق الدفع النقدي 10 الأف ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا موديل 2013 في حفر الباطن

سيارة مستعملة تويوتا كورولا معروضة للبيع في مدينة حفر الباطن بيضاء بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، السيارة نوعها أوتوماتيك بقير كهربائي التحكم، وقود السيارة البنزين، سيارة كورولا نظيفة مستعملة لها زجاج كهربائي التحكم، كما أن السيارة بها مرايا جانبية.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 16 ألف ريال

مواصفات السيارة بعداد ممشى 196 ألف كيلو متر.

قير السيارة عضلات ومحركات ممتازة على الفحص.

وسائد السيارة الأمامية وجانبية كهربائية الحركة.

تتواجد السيارة في مدينة حفر الباطن معروضة من المالك الأصلي.

تحتوي السيارة على مكيف هواء، ريموت كنترول.

مكيف هواء بارد ثلج، شاصية بحالة ممتازة من الصدام للصدام وكالة.

سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة بسعر 16 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا مستعملة 2015

سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 للبيع متواجدة في مدينة الرياض بالمملكة، تتضمن السيارة على ناقل حركة السيارة اوتوماتيك قير اوتوماتيك، شاشة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 116 ألف كيلو متر.

سعر ومواصفات السيارة كورولا 2015 مستعملة

الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز بدون حوادث نوعه سيدان. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين بسعة 1600 سي سي. لون السيارة الخارجي أسود لامعة لا تعاني من شيء. من مواصفات السيارة مكيف هواء بارد ثلج. كما أن السيارة تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية ليد نهارية. مصابيح أمامية وخلفية للرؤية في الضباب. سيارة تويوتا كورولا بها نظام صوت مكبرات صوتية. نظام فرامل مانع الانغلاق ونظام فرامل مانع الانزلاق للطرق مختلفة. سعر السيارة تويوتا كورولا مستعملة بطريقة سداد كاش فقط 20 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا فضية سيارة نظيفة جدا استخدام شخصي معروضة من جانب المالك الأصلي، سيارة بقراءة عداد الممشى لها 220 آلف كيلو متر، وقود محرك السيارة البنزين، تتواجد السيارة في مدينة رفحاء.

بيانات السيارة اول استخدام السيارة كان خلال عام 2010.

هيكل السيارة الخارجي فضي بدون حوادث من قبل.

تتضمن السيارة على حساسات كفرات جديدة.

عدد أحزمة أمان بحالة جيدة جدا، ارباج للسائق.

نظام الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، مصابيح الضباب خلفية.

مقاعد باللون البيج من القماش من النوع المخمل.

نظام بلوتوث، مثبت سرعة، تكييف هواء بارد.

مرايا كهربائية جانبية، إشارات التفاف جانبية.

سعر السيارة تويوتا كورولا مستعملة 2010 بطريقة سداد كاش 10 آلاف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا مستعملة سوداء 2018

سيارة تويوتا كامري مستعملة لحالة جيدة معروضة للبيع في مدينة حائل بالمملكة، مواصفات السيارة الخارجية هيكل خارجي سيدان، مرايا جانبية، جنوط كروم، ناقل حركة السيارة اوتوماتيك، الهيكل الخارجي باللون الأسود مرايا جانبية كهربائية ضم وإغلاق بنفس لون السيارة.

بيانات بيع السيارة تويوتا قراءة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 160 ألف كيلو متر. سيارة بمحرك 2000 سي سي، متصل لناقل الحركة 4 سيلندر. مصابيح أمامية وخلفية ليد إضاءة نهارية. مصابيح خلفية للرؤية في الطرق الضبابية. مثبت سرعة، مكيف هواء بارد، مقاعد السيارة من القماش المخمل. سعر السيارة تويوتا كامري بطريقة سداد كاش 22 ألف ريال.

سيارة ماركة تويوتا كورولا للبيع موديل 2010

سيارة كورولا استخدام عام 2010 بيضاء معروضة للبيع بأقل سعر سيارة في المملكة بالنسبة إلى إمكانياتها العالية، حيث تمتاز السيارة بأنها فل كامل بجميع الكماليات الداخلية والخارجية، تستخدم محرك قوي 6 سيلندر، سعة محرك 1600 سي سي.