نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار تبدء من 4000 ريال سعودي اشتري سيارة شيفروليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالمملكة نظيفة من الداخل والخارج ومتوفر بها كافة الكماليات والتقنيات الحديثة التي يبحث عنها المشتري عند البحث عن السيارة وبأسعار تبدء من 4.000 ريال سعودي بحالات جيدة، مع إمكانية الدفع بالتقسيط على دفعات شهرية، فمتوفر سيارات تويوتا وهيونداي وشيفيروليه وغيرهم الكثير فالآن أصبح شراء سيارة أمر سهل عن قبل حيث أن الإقبال عليها أيضاً أصبح كبير للغاية بسبب غلاء الأسعار العالمية، ومن خلال مقالنا سوف نقدم مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع وتوفير طرق التواصل مع المُلاك.

سيارات شيفروليه مستعملة للبيع بالسعودية



سيارة شيفروليه معروضة للبيع موديل افيو إصدار 2007 وهى متواجدة الآن في سراي عبيدة، يطلب بها المالك مبلغ وقدره 4.500 ريال سعودي على أن تكون طريقة الدفع كاش، وسوف نتناول كافة المعلومات المتوفرة عن السيارة والمزايا والعيوب بها كما يلي.

معلومات حول السيارة شيفروليه:-

السيارة تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

ناقل الحركة المتوفر بها نوعه أوتوماتيك.

الوقود المستخدم هو البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هو أزرق.

العداد سجل حتى الآن مسافة تصل إلى حوالي 200.000 تقريباً.

السيارة بها فقط بعض العيوب البسيطة في البودي.

المكيف يعمل وحالته جيدة وهو مبرد ممتاز.

سيارات مستعملة للبيع بمدينة جدة

سيارات شيفروليه بكل الموديلات الخاصه بها أكثر السيارات انتشاراً في دول الخليج لما تتمتع به من كماليات ومواصفات ومرحك قوي يتحمل الطرق الوعرة وعوامل الحو بالخليج عموماً، لذلك يتم الإقبال على شرائها جديدة أو مستعملة للبيع.



تعرض السيارة شيفروليه اوبترا 2010 للبيع بمدينة جدة حي الحرازات مقابل دفع 12.500 ريال سعودي وطريقة الدفع تكون كاش.

معلومات حول السيارة اوبترا:

السيارة تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك.

تستخدم السيارة شيفروليه البنزين كوقود.

المواصفات الإقليمية للسيارة خليجية.

الدهان الخارجي للسيارة ممتاز كما هو من المصنع بدون رش وهو ذات لون ذهبي.

العداد الخاص بالسيارة سجل حتى الآن مسافة تصل إلى 140.000 كيلو متر.

التامين بالسيارة الزامي.

المواصفات الداخلية للسيارة:-

السيارة تتمتع بشكل انسيابي خارجي ومزودة بعدة كماليات من الداخل.

السيارة متوفر بها مرايات كهربائية.

مزودة بمشغل أقراص.

متاح بالسيارة اوبترا نظام إنذار.

المكيف المتواجد بالسيارة بحالة جيدة.

المواصفات الخارجية للسيارة:-

متواجد بالسيارة جنوط المنيوم.

كما بها ABS.

ومتوفر أيضاً إطار احتياطي.

سيارات مستعملة للبيع بالدمام



متاح الآن سيارة شيفروليه سيدان إصدار 2012 مستعملة للبيع بمدينة الدمام حي أحد، مقابل دفع 13.000 ريال سعودي، السيارة بحالة جيدة ولا تتعرض لأي حادث من قبل.

معلومات حول السيارة:-

تأتي السيارة بمواصفات خليجية.

تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي لها ازرق والدهان لا يتعرض لأي رش من قبل.

متواجد بها فتحة سقف.

العداد مُسجل به حتى الآن المسافة المقطوعة وقد تصل إلى 90.000 كيلو متر تقريباً.

سيارة مستعملة للبيع ب مكة

تُعرض السيارة شيفروليه للبيع بمدينة مكة بحي الزايدي، بمبلغ يصل إلى 8.000 ريال سعودي، السيارة يؤكد المالك على كونها بحالة جيدة حيث مازالت بالدخان الاصلي لها بدون رش والهيكل الخارجي لها كما هو بدون التعرض لأي حادث أو خدش.

معلومات حول السيارة شيفروليه:-

السيارة نوعها شيفروليه موديل اوبترا إصدار 2009.

تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك، ومواصفات يابانية

اللون الخارجي لها فضي.

زجاج السيارة كهربائي.

متواجد بها جنوط المنيوم.

العداد يسجل حتى الآن 200.000 كيلو متر.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

سيارة شيفروليه كروز 2012 مستعملة للبيع

سيارة شيفروليه كروز مستعملة للبيع في مدينة من الهفوف بحي الاسكان العام.

السيارة كروز تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

المبلغ المطلوب مقابل التنازل عنها هو 15.000 ريال سعودي.

تأتي السيارة بناقل حركة نوعه أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

السيارة تتمتع بدهان خارجي كما هو بدون رش كما أن اللون الخارجي لها أزرق.

العداد بالسيارة سجل 200.000 كيلو متر.

السيارة متواجد بها ستترلوك، ومثبت سرعة، وأكياس هوائية.

سيارة مستعملة للبيع في الخبر

بحالة جيدة تُعرض السيارة شيفروليه اوبترا إصدار 2006 المستعملة للبيع، مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 15.000 ريالاً سعودياً.

السيارة تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك، ولون خارجي أبيض، كما أنها تستخدم البنزين كوقود.

تأتي السيارة بمواصفات خليجية الصنع، متواجد بها سنترلوك، وجنطات المنيوم.

وأكياس هوائية للسائق والركاب ومثبت سرعة.

السيارة سارية مسافة تصل حتى الآن إلى 200.000 كيلو متر.

سيارة شيفروليه مستعملة بحالة جيدة

متاح للبيع الآن السيارة شيفروليه بليزر إصدار 2009 مستعملة ولاكن بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج، متواجدة بمدينة الخبر واليكم كافة المعلومات حول السيارة وطرق التواصل مع المالك.

معلومات حول السيارة:-

السيارة ناقل الحركة الخاص بها اوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة شيفروليه رمادي.

المرايات بالسيارة كهربائية.

العداد سجل حتى الآن 200.000 كيلو متر.

المواصفات الإقليمية للسيارة خليجية.

المبلغ المحدد من قبل المالك للتنازل يمكنك معرفته من خلال التواصل عبر الارقام الموضحة أمامكم والاستفسار عن كافة شئ.

سيارة شيفروليه بليزر للتنازل بمدينة جدة

السيارة المعروضة متواجدة بمدينة جدة لجميع الراغبين بالشراء بمنطقة مشرفة، ذات لون فضي كما أن السيارة تستخدم البنزين كوقود وتتمتع بحالة جيدة

المواصفات الداخلية بالسيارة:-

متواجد بها مثبت سرعة

كما بها مرايات كهربائية.

المكيف بالسيارة يعمل وبحالة ممتازة.

مزودة السيارة بإنذار.

المواصفات الخارجية بالسيارة:-

السيارة بها جنطات المنيوم.

إطار احتياطي

حساس ضغط الاطارات.

مانع انزلاق.

معلومات حول السيارة:-

السيارة سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلو متر.

السعر المطلوب مقابل إتمام التنازل عن السيارة يصل إلى 15.000 ريال سعودي.

كما متاح للبيع بسوق المستعملة كافة الأنواع الأخرى وبحالات ممتازة وأسعار متفاوتة أيضاً وسوف نعرضها الآن بالتفصيل.

هوندا سوناتا 2017

بمدينة جدة معروضة للبيع السيارة المستعملة هوندا سوناتا إصدار 2017، للبيع بمنطقة الجزيرة، العداد الخاص بالسيارة سجل المسافة المقطوعة والتي تصل إلى 100.000 كيلو متر، كما أن اللون الخارجي للسيارة أبيض وناقل حركة أوتوماتيك، مزودة السيارة بإطار احتياطي وحساس ضغط الاطارات وحساحسات اصطفاف، الوقود الذي تستخدمه السيارة هو البنزين، السيارة خالية من الرش نهائي.

سيارات مستعملة نيسان

للبيع سيارة نيسان إلتيما سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي العليا بسعر 24000 ريال سعودي، وسوف نتناول أهم مواصفات السيارة كالتالي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بلغ من 120.000 إلى 130.000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية أمريكية.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:

فتحة بانوراما، إطار إحتياطي، مانع إنزلاق، مكيف.

سنتر لوك، شاشة لمس، مثبت سرعة، بلوتوث.

دخول بدون مفتاح، نظام ملاحة، مقاعد رياضية.

سيارة نيسان التيما 2014

للبيع سيارة نيسان ألتيما سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي النخيل بسعر 26000 ريال سعودي، والآن سوف نعرض كافة مواصفات السيارة كالتالي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 300000 كيلو متر.

الكماليات في السيارة مكونة من: