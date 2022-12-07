اسعار السيارات في السعودية كاش من مازدا وفورد مع سيارات تويوتا للتنازل بمبلغ 12000 ريال فقط، ومتاح شراء سيارات بالتقسيط بمبلغ 1300 ريال سعودي شهريًا، ونعرض لكم في التالي كل التفاصيل عن الأسعار والمواصفات لكل السيارات.

اسعار السيارات في السعودية كاش وتقسيط سيارات تويوتا للتنازل بمبلغ 12000 ريال

نعرض لكم اليوم اسعار السيارات في السعودية بأقل سعر كاش وتقسيط، حيث تبدأ الاسعار من مبلغ 53000 ريال فقط للسيارات المستعملة من مازدا، كما يمكن تقسيط سيارات من خلال التنازل لإصدارات تويوتا يارس بحالة ممتازة، مع سيارات جديدة من فورد بمواصفات عالية.

اسعار سيارات فورد

يوجد سيارة فورد تيريتوري تريند 1.8لتر 2023 ford territory trend 1.8L جديدة.

سيارة عائلية من فئة الدفع الأمامي.

السيارة ذات محرك بسعة 1.8 لتر.

معدل إستهلاك الوقود في السيارة 15.9 كم/لتر.

المحرك 4 سليندر يسير بوقود البنزين.

قوة المحرك 190 حصان.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة بها حساسات خلفية.

تحتوي السيارة من الداخل على عدد 6 وسائد هوائية للسائق والركاب.

السيارة متاحة للشراء كاش بمبلغ 108,790 ريال سعودي.

سيارات مازدا مستعملة

متاح سيارات مستعملة من طراز مازدا سي اكس 5 2016 mazda CX5 مستعملة.

من طراز مازدا سي اكس 5 2016 mazda CX5 مستعملة. سيارة عائلية باللون الرمادي، متاحة للمعاينة في داخل مدينة الرياض.

السيارة قطعت مسافة أكثر من 200,000 كيلو متر.

السيارة بها ناقل حركة لتغيير السرعات من فئة أوتوماتيك.

السيارة متاحة للشراء كاش بمبلغ 53,000 ريال سعودي.

تقسيط سيارات تويوتا للتنازل

متوفر سيارة تويوتا يارس 2019 toyota yaris مستعملة.

سيارة سيدان تسير بوقود البنزين.

السيارة تضم ناقل حركة أوتوماتيك.

متاح معاينة السيارة في داخل مدينة الدمام.

السيارة قطعت مسافة ما بين 90,999-99,000 كيلو متر.

متاحة باللون الرمادي.

السيارة متاحة للتنازل بمبلغ 12,000 ريال سعودي، والقسط الشهري المطلوب هو 1,320 ريال سعودي.

عرضنا لكم من خلال هذا المقال اسعار المركبات الجديدة والمستعملة في داخل المملكة العربية السعودية، والتي قدمنا اكم اسعارها كاش وتقسيط، مع السعر المطلوب للتنازل، وللمزبد من التفاصيل عن أحدث السيارات في السعودية يمكنكم الضغط على زر المتابعة للإشتراك في نظام اشعاراتنا اليومي والوصول الى كل ما نقدمه كل يوم.

فنحن نقم لكم أفضل الأسعار للسيارات في داخل المملكة العربية السعودية، سواء المستعمل منها أو الجديد، كما نعرض لكم اسعار السيارات في التوكيلات الرسمية كاش أو تقسيط، هذا بجانب اسعار مشتقات الوقود بكل أنواعه وما يطرأ عليها من تغييرات بالزيادة أو النقصان، كل هذا تتعرفون عليه عبر موقعنا من خلال مقالاتنا الجديدة.