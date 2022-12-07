نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة بسعودية نظيفة بأقل سعر محركات بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية بأقل سعر، أصبح خلال تلك الفترة من الصعب التوجه أو التفكير في شراء سيارة جديدة تساعد الكثيرين في دوام العمل أو التسوق أو التنقل السريع ويرجع ذلك إلى حالة إرتفاع الأسعار في مجال السيارات، ولكن على صعيد آخر فإن يتوافر في المملكة العربية السعودية مجموعة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع بأسعار قليلة وتكون بإمكانيات ومزايا ترضي أذواق الجميع فتلبية الغرض الذي ترغب في شراء سيارة له، وتتوافر السيارات المستعملة بإصدارت حديثة وتتميز بوجود قطع غيار خاصة بها واستهلاكها قليل بعداد ممشى منخفض، واستهلاك للوقود منخفض مقارنة بالسيارات الأخرى فتلك السيارات تمتاز بأنها اعتمادية واقتصادية الاستهلاك.

سيارات مستعملة بالسعودية بأقل سعر

نوفر لكم من خلال السطور التالية سيارة تويوتا كامري إصدار 2006 سيارة نظيفة جدا على الشرط بأن كل شئ بها سليم سواء من الخارج من الهيكل والمصابيح أو من الداخل من الكماليات والمحركات لا يوجد بها عيوب، سيارة تويوتا كامري وقود محرك البنزين من مزايا ومواصفات السيارة كامري 2006 الآتي:

سيارة تويوتا كامري بعداد ممشى 238 ألف كيلو متر. تتواجد السيارة في مدينة الخرج بالمملكة. لون السيارة كامري أحمر حالة الطلاء الأصلي. موتور السيارة مخزون زجاج السيارة كهربائي. حالة الهيكل وكالة وأما القير اوتوماتيك شرط. إضافات السيارة مكيف الهواء بارد، ريموت كنترول للتحكم عن بعد. مقاعد السيارة مصنوعة من القماش المخمل باللون الرمادي. وأما عن سعر السيارة كامري سداد عن طريق الكاش 9000 ريال سعودي.

سيارة مستعملة بالسعودية هيونداي النترا رخيصة

بأقل سعر يعرض في سوق مستعمل سيارة هيونداي النترا بسعر 18 ألف ريال سعودي، بقسط شهري 1500 ريال سعودي، أقل مقدم من المالك الأصلي 3000 ريال سعودي، بالنسبة لمكان عرض السيارة بمدينة الرياض.

سعر ومواصفات سيارة هيونداي سيدان بيضاء

نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة قطعت السيارة مسافة 97 آلف كيلو متر. لون السيارة الداخلي بيج بمقاعد من القماش المخمل. السيارة من الخارج باللون الأبيض اللؤلؤي. من إضافات السيارة مكيف الهواء بارد أمامي وخلفي. مرايا كهربائية جانبية ضم وإغلاق. مصابيح السيارة الأمامية والخلفية ليد إضاءة نهارية. كما أن السيارة بها مصابيح لإضاءة في طرق الضبابية.

سيارة كامري نظيفة للبيع موديل 2002

للبيع كاش أو تقسيط من المالك مباشرة سيارة تويوتا كامري خالية من الحوادث والصدمات والعيوب، سعر السيارة للكاش 3000 ريال سعودي، قسط شهري للسيارة 500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كامري 2002 بكافة الكماليات

سيارة تويوتا كامري موديل 2002 باللون الفضي.

إطارات السيارة مصنوعة من الكروم.

مرايا السيارة الجانبية الكترونية.

أقل مقدم للسيارة يبلغ سعرها 1000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري بها مكيف، خاصية الركن الذكي.

بأقل سعر سيارة تويوتا 2010 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا كاش أو تقسيط في الرياض، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 107 ألف كيلو متر، طلاء السيارة الخارجي أبيض اللون.

سعر السيارة تويوتا كورولا 12 ألف ريال سعودي. ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك. أقساط سيارة تويوتا 1000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة بسعر 3000 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سيراتو 2015 مستعملة

تعد كيا من السيارات المستعملة المميزة المعروضة للبيع، حيث أن لها شكل عصري انسيابي، طراز السيارة من سيارات استاندر سيدان، هيكل خارجي بشكل مميز جذاب جدا سيارة نظيفة.

مواصفات ومميزات سيارة كيا سيراتو 2015

تأتي السيارة بمحرك ستاندر بسعة 1400 سي سي.

ناقل الحركة القير للسيارة حركة تروس مانويل.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 221 ألف كيلو متر.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعر السيارة كيا سيراتو استاندر 2015 كاش فقط 18.500 ألف ريال سعودي.

أقل سعر بيع لسيارة هيونداي توسان موديل 2018

سيارة هيونداي دفع رباعي هاتشباك عائلية معروضة للبيع بأقل سعر موديل السيارة لعام 2018، سيارة بهيكل ناعم لا يعاني من صدمات أو حوادث، موتور بحال الوكالة.

سعر ومواصفات سيارة توسان مستعملة 2018

مواصفات السيارة اوتوماتيك فل اوبشن. محرك السيارة قوي بسعة 2400 لتر. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 97 ألف كيلو متر. طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي. وقود محرك السيارة البنزين سيارة عملية جدا. سيارة هيونداي توسان تأتي بسعر 30 ألف ريال.

سيارة مستعملة بالسعودية بأقل سعر

سيارة كورولا مستعملة موديل 2016 بأقل سعر بيع في جازان، مواصفات السيارة نظيفة خالية من الحوادث والصدمات والسمكرة، قير ناقل حركة ومكينة موتور على الشرط، سيارة لا تشكو من شيء، عداد الممشى للسيارة سجل 150 ألف كيلو متر.

نوع قير السيارة اوتوماتيك بحالة ممتازة.

لون السيارة كورولا الخارجي أبيض.

من الداخل السيارة باللون البيج.

مقاعد مراتب السيارة من القماش المخمل.

مرايا جانبية كهربائية، مكيف هواء بارد.

سعر السيارة كورولا 17 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي اكسنت زرقاء

بالمدينة المنورة متوفر للبيع سيارة هيونداي اكسنت بحالة جيدة استخدام نظيف، نوافذ السيارة كهربائية، لون السيارة زرقاء، جنوط من الالمونيوم، مقود السيارة كهربائي التحكم، مقاعد اوتوماتيك من الجلد ذات حركة أمامية.

سعر السيارة هيونداي اكسنت 18 ألف ريال سعودي. مع إمكانية تقسيط سعر السيارة بقسط شهري 1000 ريال سعودي. التواصل مع مالك السيارة عبر الجوال مباشرة. السيارة قطعت مسافة 140 ألف كيلو متر. نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، مكيف هواء بارد. كشافات أمامية للرؤية الليلية إضاءة نهارية. كشافات مصابيح ضباب للرؤية في الطرق الضبابية.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا بأقل سعر

بالرياض سيارة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة بحالة جيدة محركات على الشرط وكالة بدون صدمات أو حوادث، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 145 ألف كيلو متر، سيارة اوتوماتيك بها جميع الكماليات، لون السيارة أبيض متوفرة للبيع كاش أو تقسيط.

محرك السيارة يعمل بسعة 1600 لتر XL.

نوع ناقل الحركة المتصل بالمحرك اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 145 ألف كيلو متر.

تتضمن السيارة على كافة الأنظمة من نظام صوت متكامل.

نظام فرامل ونظام أمان، كما أن بها فتحة سقف.

مقاعد السيارة من الجلد مقصورة داخلية كبيرة.

نظام حساسات اصطفاف الركن الذكي للسيارة كورولا.

ريموت كنترول، مرايا كهربائية، شاشة لمس، كاميرا خلفية.

نوافذ السيارة كهربائية الحركة نوعها فاميه.

سعر السيارة تويوتا كورولا 19 ألف ريال سعودي.

بسعر 20 ألف ريال سيارة كورولا 2015 مستعملة للبيع

تويوتا كورولا أول استخدام في عام 2015 بحالة جيدة من لداخل والخارج، معروضة للبيع بمدينة جدة بالمملكة، عداد الممشى للسيارة بلغت 124 ألف كيلو متر، نوع ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك، لون السيارة الخارجي أبيض ومن الداخل باللون الرمادي.

مقاعد السيارة من الجلد أوتوماتيك الحركة مغطاة بالمخمل. مكيف هواء، باور، نظام الركن الذكي، مرايا جانبية أوتوماتيك. ريموت كنترول، مرايا ضم وإغلاق، نوافذ أوتوماتيك أمامية وخلفية. نظام بلوتوث، وسائد هواء أمامية وجانبية، مكينة ومكيف ومحركات كلها على الشرط. ديكورات السيارة الداخلية ومراتب السيارة وكالة موتور شغال بحالة ممتازة. سعر السيارة تويوتا كورولا 2015 كاش أو تقسيط بسعر 20 ألف ريال سعودي.

سيارة اكسنت مستعملة للبيع 2017 بأقل سعر

سيارة هيونداي أكسنت مستعملة بالسعودية موديل عام 2017، معروضة من المالك مباشرة، لون السيارة الخارجي الهيكل الخارجي أبيض لا يعاني من صدمات، مصابيح السيارة الأمامية والخلفية كهربائية ليد إضاءة عالية، وتحتوي السيارة على أنظمة أمان مختلفة من فرامل ونظام صوت ممتاز.

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة بها كاميرا خلفية.

سيارة هيونداي اكسنت بناقل حركة اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 91 ألف كيلو متر.

وقود المحرك البنزين، سيارة هيونداي معروضة للبيع كاش أو تقسيط.

سعر السيارة هيونداي 26 ألف ريال سعودي.

امكانية تقسيط السيارة 1000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي توسان مستعملة للبيع

متوفر في مدينة تبوك بالمملكة سيارة هاتشباك باللون الفضي، مقاعد السيارة قماش مخمل بها خاصية مدفأة، كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد، عداد الممشى قراءة سجل 190 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك موديل 2018. تتواجد السيارة في مدينة تبوك بالسعودية. سيارة هيونداي توسان فل اوتوماتيك بجميع الكماليات. سعة محرك السيارة 2400 سي سي، بقوة 6 سيلندر. وقود محرك السيارة البنزين، كاميرا خلفية. وسائد السيارة هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي. مثبت سرعة، كما أن السيارة بها كشافات ضباب لرؤية واضحة. سعر السيارة هيونداي توسان 16 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 للبيع

يتوفر في مدينة حائل بالمملكة سيارة مستعملة تويوتا كورولا استخدام عام 2020، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 52 ألف كيلو متر، حالة الهيكل الخارجي للسيارة نوعه سيدان، لون السيارة الخارجي فضي رمادي، وقود السيارة تستخدم البنزين.