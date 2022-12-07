نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 4.500 ريال سعودي تقدر تشتري سيارة مستعملة هيونداي بحالة جيدة Hyundai في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالمملكة، الجميع يرغب في شراء سيارة بالأخص المقيمين بداخل السعودية فالآن متوفر بسوق المستعمل كافة الأنواع والماركات بحالات ممتازة ك تويوتا وهيونداي وشيفروليه وغيرهم الكثير كما يشترط الفحص الشامل لها قبل الشراء للتأكد من الحالة المتواجدة عليها بالإضافة إلى إمكانية الشراء بالتقسيط على دفعات شهرية.

سيارات هيونداي بالتقسيط

متاح للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 20000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة هيونداي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة ذهبي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 112000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتاحة في السيارة هيونداي:-

مكيف، فرش جلد، ريموت كنترول، باور.

راديو كاسيت، مبدل أقراص، جنوط، إنذار.

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

للبيع سيارة هيونداي مستعملة

بمدينة الرياض متواجد تعرض السيارة هيونداي المستعملة للبيع بسعر 25000 ريال سعودي وهى موديل النترا اصدار 2017 والسيارة متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

المواصفات المتاحة في السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 108000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة:

فتحة سقف، فرش قماش، مكيف، باور.

نظام الركن الذكي للسيارة، مرايات كهربائية.

ريموت كنترول، مرايات ضم إغلاق، فرش جلد.

سيارات مستعملة بالتقسيط

للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2019 مستعملة للبيع في مدينة المدينة المنورة بسعر 18000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 140000 كيلو متر.

الكماليات المتوفرة في السيارة:-

فرش جلد، مكيف.

مرايات كهربائية، بلوتوث.

كشافات ضباب.

كاميرا خلفية، مثبت سرعة.

للبيع سيارة هيونداي سانتافي

أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 22000 ريال سعودي والسيارة عرضت بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 30000 كيلو متر.

الكماليات في السيارة عبارة عن:

مكيف، مرايات كهربائية، فرش قماش، باور.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، مشغل إسطوانات.

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب.

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، راديو كاسيت.

السيارة هيونداي النترا 2016



السيارة هيونداي النترا متواجدة مع المالك الأول في مدينة جدة بمنطقة البركة يعرضها للبيع لدواعي السفر ولاكن السيارة بحالة جيدة نظيفة من الداخل والخارج وذات مواصفات خليجية الصنع ولون خارجي رمادي وأيضاً ناقل حركة نوعه أوتوماتيك، متواجد بالسيارة كاميرا خلفية لتسهيل الركن وأكياس هوائية وتعد من وسائل الأمان بالسيارة، يطلب المالك 23.000 مقابل التنازل عن السيارة النترا السارية حتى الآن مسافة تصل إلى 170.000 كيلو متر.

سيارة اكسنت مستعملة للبيع

للبيع بمدينة جدة متوفرة السيارة هيونداي اكسنت للبيع فقط ب 5.000 ريال سعودي.

السيارة متواجدة مع المالك الأول لها بحي الأمير عبد المجيد.

تأتي بمواصفات خليجية، وناقل حركة المتواجد بالسيارة يدوي.

اللون الخارجي للسيارة رمادي، كما أن الكراسي بها من الجلد.

الوقود المستخدم بالسيارة هيونداي هو البنزين.

للتواصل يمكنك الاتصال بالارقام السابقة الخاصه بالمالك.

سيارة هيونداي 2003 مستعملة للبيع

السيارة هيونداي سوناتا إصدار 2003 مستعملة وحالتها جيدة تعرض في المدينة المنورة مقابل دفع 4.500 ريال سعودي، تأتي سوناتا بمواصفات خليجية الصنع وبها ناقل حركة يدوي والدخان الخارجي ذات لون رمادي، السيارة مزودة بجنطات المنيوم وزجاج كهربائي، كما أنها تستخدم البنزين، وسجل العداد حتى الآن أن المسافة المقطوعة تصل إلى 200.000 كيلو متر.