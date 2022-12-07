نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط شهري 400 ريال سعودي أشتري سيارة تويوتا مستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بسوق المستعملة بداخل السعودية لجميع المواطنين والراغبين بالتقسيط على دفعات شهرية متساوية بدون شروط أو ضمانات بجميع الماركات والموديلات بجانب تفاوت الأسعار والحالة الجيزة المتوفر عليها السيارة التي يمكن التأكد منها بكل سهولة من خلال إتمام الفحص الشامل قبل الشراء، ومن خلال مقالنا سوف نعرض مجموعة من السيارات المستعملة.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط، متاح الآن بالسعودية شراء السيارات المستعملة بنظام التقسيط على دفعات شهرية ويتم الإتفاق عليها بين الطرفين، فهناك العديد من الأنواع والماركات وبحالات جيدة وممتازة كسيارات تويوتا وهيونداي وشيفروليه وغيرهم الكثير من السيارات المستعملة في المعارض المتخصصة بذلك أو عبر المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوفير عدد هائل من السيارات المعروض للبيع.

سيارات هيونداي للبيع بالتقسيط

متواجد للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع في مدينة الرياض، يطلب بها المالك مبلغ يصل إلى 7000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 247000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0585086348.

الكماليات المتواجدة بالسيارة:-

السيارة بها سنترلوك ومثبت سرعة.

كما متواجد بها أكياس هوائية وحساحسات اصطفاف.

المرايات بالسيارة كهربائية.

نظام الصوت بلوتوث ومدخل يو اس بي

سيارات هيونداي مستعملة للبيع

تُعرض السيارة هيونداي أزيرا أول إستخدام 2014 مستعملة للبيع في مدينة طريف، مع الاشتراط بالقيام بالفحص الشامل للسيارة في أحد مراكز الصيانة للتأكد من الحالة التي تتواجد عليها السيارة.

يُحدد المالك سعر بيع السيارة هيونداي أزيرا مستعملة 22000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي أزيرا بنظام التقسيط بدفع مقدم 3500 ريال سعودي وقسط شهري 400 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 180000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

وسائل الراحة والأمان المتوفرة في السيارة:-

مرايات كهربائية، مرايات ضم إغلاق، مكيف.

فرش جلد، ريموت كنترول، نظام ذكي لركن السيارة.

فتحة سقف، باور، وسادة هوائية جانبية.

حساسات أمامية، نظام الفرامل المانع للإنغلاق.

حساسات خلفية، نظام توزيع قوة الفرامل.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الأرقام الظاهرة أمامكم.

سيارات مستعملة للتنازل

للراغبين بسيارة مستعملة بحالة جيدة وسعر مناسب متاح للبيع بمدينة مكة المكرمة السيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة.

تُعرض بسعر بيع يصل إلى 16000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 113000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

التجهيزات المتوفرة في السيارة عبارة عن:-

متواجد بها مكيف، ريموت كنترول، مرايات كهربائية.

وأيضاً متوفر بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق، راديو كاسيت.

نظام توزيع قوة الفرامل، قفل مركزي للأبواب.

بلوتوث، جنوط، إنذار، مدخل يو إس بي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0580399498 أو من خلال الواتس آب.

سيارة هيونداي النترا للبيع

للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الإصدار 2014 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 20000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 90000 إلى 99999 كيلو متر.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 90000 إلى 99999 كيلو متر. السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 050643183.

سيارات مستعملة بمدينة الرياض

متواجدة للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الإصدار 2013 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي السويدي الغربي.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 20000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 200.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

الإضافات والكماليات المتاحة في السيارة:

مرايا كهربائية، مكيف، أضوية ليد، نظام ملاحة.

أكياس هوائية، أضوية زينون، بلوتوث، سنتر لوك.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم الموضح.

سيارات مستعملة بأسعار مُخفضة

السيارة المعروضة للبيع نوعها هيونداي موديل اكسنت إصدار 2017 مستعملة ولاكن تتمتع بحالة جيدة، وسوف نتناول كافة المعلومات التي وفرها المالك عنها كما يلي:-

السيارة متواجدة بالرياض.

تأتي بمواصفات خليجية

بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي لها رمادي.

العداد سجل حتى الآن 150.000 كيلو متر.

السيارة بها العديد من الكماليات مثل الأكياس الهوائية، ستترلوك، مرايات كهربائية.

سيارات كيا 2009 مستعملة للبيع

للبيع سيارة كيا كرنفال سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي أبحر الشمالية بسعر 18000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل أكثر من 200.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الإضافات ووسائل الأمان والراحة بالسيارة:-

السيارة بها كراسي من الجلد.

مزودة أيضاً بنظام ملاحة ونظام الفرامل المانع للإنزلاق.

السيارة بها مثبت سرعة وسنترلوك الخاص بالتحكم بالابواب الأربعة للسيارة.

نظام الصوت بها هو البلوتوث ومدخل يو اس بي.

الأضوية بالسيارة زينون وليد.

السيارة بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج.

يمكنك التواصل مع المالك مباشرتاً من خلال الارقام السابقة.

سيارة كيا اوبتيما 2009 مستعملة للتنازل

للبيع سيارة كيا أوبتيما سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي البوادي بسعر 18000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي رمادي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل أكثر من 200000 كيلو متر.

دهان السيارة أعيد دهانه جزئيا.

السيارة متوفرة بعدد أربعة سلندر.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0506644623.

سيارة مستعملة للتنازل شيفروليه

للبيع سيارة شيفروليه سبارك سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بحي البديعة بسعر 27000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

اللون الخارجي في السيارة أزرق. نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 110.000 إلى 130.000 كيلو متر.

التجهيزات المتوفرة في السيارة:-

أكياس هوائية، دخول بدون مفتاح، مقود مدفأ.

مدخل يو إس بي، مدخل AUX، ميكروفون.

بلوتوث، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، مكيف.

نظام إنذار، أضوية ليد، حساس ضغط الإطارات.

إطار إحتياطي، مانع للإنغلاق.

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة للبيع بالرياض

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي النسيم الشرقي بسعر 20000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 198.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أزرق واللون الداخلي بيج.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

التجهيزات في السيارة كالتالي:-

بلوتوث، أضوية ليد.

أكياس هوائية.

مرايات كهربائية.

سبارات هيونداي اكسنت 2016

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي أجياد بسعر 18500 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 130.000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي اكسنت هو أبيض.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي اكسنت هو أبيض. نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:-

أكياس هوائية للسائق والركاب.

حساسات ضغط الإطارات.

اضوية زينون وليد.

فورد اكسبلورر 2005 للبيع

للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة الرياض، بحي الروابي بسعر 7000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالتالي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية أمريكية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 20000 إلى 29999 كيلو متر.

سيارة شيفروليه كابتيفا



سيارة شيفروليه كابتيفا سيارة معروضة للبيع في الصفا جدة متوفرة بسعر 13.000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة:-

سنة الإصدار 2007.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيك.

لون السيارة ذهبي.

نوع الوقود بنزين.

المواصفات الداخلية:-

أكياس هوائية.

سنترلوك.

مثبت سرعة.

مقاعد رياضية.

مكيف.

نظام انذار.

مشغل أقراص.

كراسي جلد.

زجاج كهربائي.

مواصفات خارجية:-

جنطات المونيوم.

إطار احتياطي.

مانع انزلاق.

فتحة بانوراما.

سيارة كابتيفا 2012 مستعملة للتنازل

تتوفر السيارة للبيع في حائل ومتوفرة بسعر 30.000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة وكافة المعلومات عنها:-

سنة الإصدار: 2012

نوع ناقل الحركة: اوتوماتيك.

نوع الوقود: ديزل.

لون السيارة: أبيض.

حالة السيارة: مستعمل.

حالة الهيكل: ممتاز بدون أي حوادث.

مواصفات داخلية للسيارة كابتيفا 2012

تحتوي السيارة على أكياس هوائية، وحساسات اصطفاف.

بلوتوث.

بلوتوث. متوفر بها نظام دخول بدون مفتاح، نظام ملاحة.

كما بها شاشة لمس.

الكراسي بالسيارة من جلد.

وايضاً كراسي مدفأة.

من وسائل الأمان المتواجدة بالسيارة مثبت سرعة، وسنترلوك.

من وسائل الأمان المتواجدة بالسيارة مثبت سرعة، وسنترلوك. المكيف جيد وتعتبر مبرد ممتاز.

المرايات بها كهربائية.

مواصفات خارجية للسيارة

السيارة بها أضوية زيتون.

كما مزودة ب فتحة سقف.

وأيضاً كاميرا خلفية.

سيارة هيونداي جينيسيس 2011G80 مستعملة



متاحة للبيع سيارة نوعها هيونداي متواجدة في ابها بحالة ممتازة إصدار 2011 موديل جينيسيس.

مواصفات السيارة هيونداي:-

السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيك، ومواصفات خليجية الصنع

السيارة هيونداي تعمل باستخدام البنزين وهى ذات لون خارجي أبيض.

متوفر بالسيارة عدة وسائل الراحة أنها متوفر بها شاشة لمس والكراسي من الجلد ومكيف جيد.

كما متاح بها وسائل الأمان أيضاً منها مثبت السرعة ونظام الإنذار والأكياس الهوائية.

المبلغ المحدد لشراء السيارة هو 23.000 ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010

مستعملة للبيع في مدينة نجران بسعر 13500 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 250 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 111000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة:-

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب.

وسادة هوائية جانبية، حساسات خلفية، إنذار.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، مثبت سرعة.

نظام توزيع قوة الفرامل، قفل مركزي للأبواب.

فتحة سقف، مكيف، ريموت كنترول، جنوط.

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2015

مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 18000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

المواصفات المتاحة في السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 150000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

سيارات مستعملة للتنازل إصدار 2008

للبيع سيارة كيا سبورتاج سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي السلامة بسعر 11000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية.

عداد الممشى في السيارة بلغ 250.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

متوفر بالسيارة كافة وسائل الأمان والراحة فبها مثبت سرعة وسنترلوك وأكياس هوائية.

السيارة نظيفة من الداخل والخارج.

سيارة تويوتا كورولا 2015



متوفرة للبيع بحالة جيدة السيارة تويوتا كورولا 2015 وهى بحالة مستعملة ولا ولاكن نظيفة من الداخل والخارج وحالتها جيدة مع التأكد من ذلك فالفحص عليها، تأتي السيارة بمواصفات خليجية وناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي أبيض، السيارة كورولا بها نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح ومرايات كهربائية وزجاج كهربائي، المسافة المقطوعة تصل إلى 47.000 كيلو متر والمبلغ المطلوب لإتمام عملية البيع هو 21.000 ريال سعودي.

كماليات السيارة تويوتا كورلا:-