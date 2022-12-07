نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل أشتري سيارة مستعملة كاش أو بالتقسيط بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات هوندا المستعملة بالمملكة، لجميع الراغبين في سيارة مستعملة بحالة ممتازة وسعر مناسب متوفر الان بسوق السيارات المستعملة العديد بأسعار متوسطة وحالات جيدة، فلا يوجد استغناء عن السيارة في حياتنا اليومية وبسبب الأسعار المرتفعة أصبح الأمر غير متوفر للجميع لذلك التوجه للسيارات المستعملة أصبح هو الحل الأمثل أمامهم الآن، سوف نتناول الآن موخلال مقالنا عدة أنواع وماركات بأسعار مُخفضة.

سيارات هوندا مستعملة للبيع بالسعودية



السيارة المستعملة المعروضة للبيع متواجدة بمدينة الرياض بحي الصناعية، تمتاز بحالتها الجيدة فمازالت تتمتع بهيكل خارجي كما هو بدون حوادث ودهان خارجي أيضاً من المصنع بدون رش جزئي أو كلي.

معلومات السيارة المعروضة للبيع:-

السيارة نوعها هوندا اكسنت 2017.

كما تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

بالإضافة الناقل المتواجدة بها نوعه اتوماتيك.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

الدهان الخارجي بالسيارة ذات لون بيج.

المواصفات الداخلية للسيارة:-

متواجد بها بلوثوت ومدخل usb/aux.

متاح بالسيارة مثبت سرعة .

كما متاح بها من الداخل شاشة لمس.

المرايات بالسيارة كهربائية

السيارة بها نظام ملاحة.

المكيف بالسيارة جيد.

كما بها كاميرات خلفية.

عداد الممشى سجل من سنة الإصدار وحتى الآن 125.000 كيلو متر.

السيارة مطلوب بها 18.000 ريال سعودي.

للتواصل مع المالك مباشرتاً يمكنك ذلك من خلال الارقام الموضحة أمامكم.

سيارة هوندا اكسنت مستعملة للبيع



تعرض السيارة هوندا للبيع بمدينة تبوك السيارة بحالة جيدة لا يوجد بها ما يعوق استخدمها دبعد اتمام الشراء فهى لا تتعرض لأي حادث حتى الآن والدهان الخارجي بدون رش جزئياً وكلياً كما هو من المصنع والمكيف يعمل وهو ملدبرد ممتاز.

معلومات حول السيارة اكسنت:-

السيارة المعروضة هوندا اكسنت إصدار 2016.

مطلوب بها 18.500 ريال سعودي والدفع يشترط أن يكون كاش.

السيارة متوفر بها كافة وسائل الأمان كمثبت السرعة والسنترلوك للتحكم بغلق الابواب أثناء القيادة .

تأتي السيارة بمواصفات خليجية.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

العداد سجل حتى الآن 125.000 كيلو متر تقريباً.

سيارات مستعملة للبيع



للبيع بسعر مخفض يصل إلى 13.000 ريال سعودي متاحة السيارة هوندا 2007 للبيع وهى متواجدة في ضبا.

مواصفات السيارة هوندا:-

المواصفات الإقليمية للسيارة خليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

الدهان الخارجي أبيض.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

العداد سجل حتى الآن 109.000 كيلو متر.

سيارة مستعملة للتنازل في الرياض

في مدينة الرياض بحي الدار البيضاء متواجد السيارة هوندا اكورد إصدار 2000 مستعملة بحالة ممتازة للبيع مقابل مبلغ مالي وسوف نتناول كافة التفاصيل والمعلومات المتاحة عن السيارة كما يلي:-

السيارة المواصفات الإقليمية الخاصة بها يابانية.

الناقل المتواجدة بها أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

اللون الخارجي أزرق.

العداد بالسيارة مُسجل به المسافة التي تصل إليها السيارة حتى الآن وهى 200.000 كيلو متر.

المبلغ المطلوب مقابل بيع السيارة 13.500 ريال سعودي.

المواصفات الداخلية للسيارة:-

سوف نتناول المواصفات الداخلية التى يتواجد عليها السيارة هوندا المستعملة.

السيارة مزودة بأكياس هوائية.

نظام الصوت بها مكون من بلوتوث ومدخل يو اس بي.

مزودة بشاشة لمس.

مزودة أيضاً بنظام ملاحة ونظام الدخول بدون مفتاح.

من وسائل الأمان بالسيارة هو السنترلوك.

سيارات مستعملة للتنازل

سيارات هوندا تعتبر من السيارات التي يرغب بها الكتير لكونها تتمتع بمحرك قوي ومواصفات وكماليات حديثة كنا أنها تتحمل السير لمسافات وأوقات طويلة وبالطرق الوعرة لذلك تصنف على أنها من السيارات الشديدة التحمل.

معروضة للبيع السيارة هوندا المستعملة بمدينة القريات، وهى موديل أكورد 2008.

السيارة تتمتع بحالة جيدة جاهزة للفحص الشامل.

تاني السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.

متواجد بها فتحة سقف، والمكيف يعمل وبحالة جيدة.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

المواصفات الإقليمية للسيارة خليجية.

العداد الخاص بالمسافات يجب حتى الآن 200.000 كيلو متر

الدهان الخارجي كما هو من المصنع، والهيكل الخارجي أيضاً جيد لا يتعرض لحادث من قبل.

المبلغ المطلوب مقابل شراء السيارة هو 23.000 ريالاً سعودياً، على أن يكون الدفع كاش.

سيارة هوندا مستعملة للبيع ب مكة

السيارة هوندا بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج متواجدة في مكة المكرمة.

السيارة نوعها هوندا موديل أكورد إصدار 2005.

السيارة اللون الخارجي لها فضي، وناقل الحركة الخاص بها أوتوماتيك.

بالإضافة إلى تواجد بالسيارة فتحة سقف.

يصل عداد المسافات إلى 200.000 كيلو متر.

للاستفسار من المالك عن كافة شئ والتواصل يمكنك ذلك من خلال الارقام الظاهره في الأعلى.

كماليات السيارة هوندا اكورد:-

السيارة تمتع بكافة وسائل الأمان والراحة فبها كراسي من الجلد ومدفأة ومثبت سرعة ومرايات كهربائية ومكيف يعمل وبحالة ممتازة.

السيارة نظام الصوت بها مكون من وجود بلوتوث ومدخل يو أس بي.

بجانب الأضوية بالسيارة زينون وLED.

السيارة متواجدة بها نظام الملاحة ونظام الفرامل المانع للإنزلاق لزيادة الأمان أثناء القيادة بالأخص في الطرق الوعرة.

للبيع سيارة هوندا أن أر في 2003

للبيع بسعر يصل إلى 18.000 ريال سعودي بمدينة أبها، السيارة هوندا MR_V إصدار 2003 ذات مواصفات يابانية الصنع.

اللون الخارجي للسيارة أبيض، الوقود المستخدم بها هو البنزين.

السيارة متواجد بها مرايات كهربائية، وسنترلوك، ومكيف يعمل وبحالة جيدة.

كما تتوافر بها نظام إنذار، وناقل الحركة بها أوتوماتيك.

العداد الخاص بالسيارة سجل حتى الآن 270.000 كيلومتر.

محرك السيارة 6 سلندر.

السعر المطلوب مقابل شراء السيارة 18.000 ريال سعودي.

سيارة كيا مستعملة للبيع بالدمام

للبيع سيارة كيا أوبتيما سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع في مدينة الدمام حي الراكة الشمالية بسعر 28000 ريال سعودي، وسوف نتناول مواصفات السيارة والتي هى عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد الممشى في السيارة بلغ أكثر من 200.000 كيلو متر.

الكماليات المتاحة في السيارة كالتالي:

أندرويد Auto، جنوط ألمنيوم.

أكياس هوائية، مثبت سرعة.

سيارات نيسان ماكسيما للبيع

للبيع سيارة نيسان ماكسيما سنة الصنع 2004 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الصفا بسعر 15000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي أخضر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية.

عداد الممشى في السيارة بلغ أكثر من 200000 كيلو متر.

الكماليات المتاحة في السيارة كالتالي:

بلوتوث، سنتر لوك، مرايا كهربائية، مقود مدفأ.

ميكروفون، أكياس هوائية، زجاج كهربائي، مكيف.

مشغل أقراص، مدخل AUX، مدخل يو إس بي.

سيارة مستعملة نيسان ماكسيما 2004

للبيع سيارة نيسان ماكسيما سنة الصنع 2004 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الصفا بسعر 15000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية يابانية.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل أكثر من 200000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أخضر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة مكونة من: