نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بأقل من 50000 ريال امتلك سيارتك الجديدة موديل 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار السيارات في السعودية متاحة لكم بأسعار أقل من مبلغ 50000 ريال سعودي، فالآن امتلك سيارتك الجديدة من أحدث طراز موديل 2023 و 2022 بأقل سعر تقسيط سيارات يبدأ من 700 ريال سعودي، وبهذا يمكن مواجهة غلاء الأسعار من خلال أنظمة التمويل المتاحة في المملكة العربية السعودية.

حيث يوجد في داخلية المملكة العربية السعودية العديد من أنظمة التمويل التي تمنحها البنوك والتوزيعات الرسمية للمقيمين في داخل السعودية، والتي توجد إقبال كبير على الشراء لها، لما تقدمه من تسهيلات للعملاء السعوديين، مما يساعدهم في شراء سياراتهم بأقل قسط في المملكة، وتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بأقل من 50000 ريال امتلك سيارتك الجديدة موديل 2023

نقدم لكم أسعار السيارات في السعودية من طرازات شانجان وشيري وبايك، والتي منها أحدث الإصدارات، حيث نقدم لكم المواصفات والأسعار بالتقسيط وكاش، والألوان المتاحة منها، فتابعو معنا للمزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

كما نعرض عليكم في مقال اليوم مواصفات المحرك لكل سيارة ونوع الوقود التي يسير به المحرك، كذلك تجدون مواصفات كل سيارة منهم تفصيلًا، هذا بالإضافة إلى ذكرنا لنوع الجر التي تسير به السيارات، فتابعونا للإطلاع على كل التفاصيل لمختلف السيارات المتاحة حاليًا للشراء بالتقسيط أو كاش داخل المملكة العربية السعودية.

وبرجاء العلم أن الأسعار التي سوف نطرحها عليكم في التالي هي أسعار غير ثابتة، فقد تخضع للتغيير بطول المدة وفقًا للظروف الإقتصادية في المملكة العربية السعودية، أو حسب سعر العملة، كما أن السيارات متاحة لفترة محدودة حتى نفاذ الكمية، فبرجاء الإسراع في التواصل مع البائع قبل النفاذ أو تغيير السعر.

اسعار السيارات شانجان

تتبع شركة شانجان جمهورية الصين الشعبية، فهي مملوكة للدولة تحت الشركة الأم لها وهي مجموعة الصناعات الجنوبية الصينية، وقد تم إنشاء الشركة منذ عام 1862 من الميلاد، فهي أحد أقدم شركات صناعة السيارات على مستوى العالم، حيث قد مضى عليها ما يزيد عن 160 عامًا، ويقع مقر الشركة الرئيسي في منطقة تشونغتشينغ.

ونقدم لكم إصدار السيارة شانجان السفن 2023 Changan Alsvin الذي كان أول طرح منها من شركة صناعة السيارات الصينية تشانجان أوتوموبيل في العام 2009 في الجيل الأول منها، وهي سيارة من فئة السيدان الصغيرة الحجم ذات الأربع أبواب، وظهر بعد إنجيل الأول تطورات كثيرة على السيارة ليظهر منها سيارات هاتشباك بعدد خمسة أبواب.

ونقدم من خلال النقاط التالية مواصفات السيارة شانجان السفن 2023 Changan Alsvin بمميزات خاصة تضم أقوى التقنيات التي يتمناها كل المستخدمين، حيث تحتوي على مواصفات داخلية وخارجية مميزة، كما أنها اتسمت بتضمبمها الفخم وسعرها المناسب للكثير من الفئات قي السعودية، ونترككم في التالي مع تفاصيل السيارة وسعرها المطروحة به كاش أو تقسيط.

متوفر سيارات بالتقسيط شانجان السفن بيسك 2023 changan Alsvin Basic 2023 جديدة بناقل حركة أوتوماتيك.

شانجان السفن بيسك 2023 changan Alsvin Basic 2023 جديدة بناقل حركة أوتوماتيك. السيارة متواجده باللون الأبيض من الخارج.

السيارة وارد المملكة العربية السعودية، وهي تسير بوقود البنزين.

في السيارة محرك 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر.

السيارة تسير بنوع جر من فئة الدفع الأمامي.

السعر كاش 48,415 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

متاح شراء السيارة بالتقسيط على مدة 60 شهر بمبلغ شهري تقديري قيمته 798 ريال سعودي، شامل مبلغ تأمين السيارة.

عند الشراء بالتقسيط يتم دفع 4,669 ريال سعودي كدفعة أولى، ودفعة أخيرة قيمتها 11,673 ريال سعودي.

تقسيط سيارات شيري

تم تاسيس الشركة شيري في جمهورية الصين الشعبية بمقاطعة انهوى في داخل مدينة ووهو، وقد تم انشائها كشركة أساس صناعتها السيارات المملوكة للدولة، وتم وضح حجر الأساس لها في العام 1997 من الميلاد، وقد قامت الشركة حتى الآن ببيع ما يقارب 381.000 ألف سيارة من فئات مختلفة، ولذا تعتبر أحد أسرع شركات السيارات نمو.

وتشتهر سيارات شيري كثيرًا في داخل المملكة العربية السعودية بإصداراتها ذات السعر المنخفض، حيث أن الموديلات الحديثة منها يمكن شرائها من قِبل المستخدمين من محدودي الدخل، وهذا لا ينقص من ك نها من السيارات التي تتمتع بمواصفات قياسية تتماشى مع التطور الحادث في تكنولوجيا صناعة السيارات، وبالتالي اصبحت شيري منافس قوي لسيارات الفئة المتوسطة.

متاح سيارة شيري اريزو 5 كومفورت 2022 chery arrizo 5 comfort 2022 جديدة بتاقل حركة أوتوماتيك.

السيارة متواجده باللون الأحمر من الخارج مع كابينة داخلية بلون بيج.

السيارة وارد المملكة العربية السعودية، وهي تسير بوقود البنزين.

في السيارة محرك 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر.

السيارة تسير بنوع جر من فئة الدفع الأمامي.

السعر كاش 47,150 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

متاح شراء السيارة بالتقسيط على مدة 60 شهر بمبلغ شهري تقديري قيمته 806 ريال سعودي، شامل مبلغ تأمين السيارة.

عند الشراء بالتقسيط يتم دفع 4,715 ريال سعودي كدفعة أولى، ودفعة أخيرة قيمتها 11,788 ريال سعودي.

سيارات بالتقسيط بايك

تنتمي مجموعة شركات بايك إلى ممتلكات دولة جمهورية الصين الشعبية، وهي شركة قابضة لعدد من معين السيارات والمركبات في داخل الصين، والشركة يقع مقرها الرئيسي في داخل مدينة بكين، وقد تم تاسيسها في العام 1958 من الميلاد، وتنتج الشركة فئات السيارات ذات الدفع الرباعي والسيارات العسكرية، مع الحافلات الكبيرة، والشاحنات، وكذلك المعدات الزراعية.

تنتمي سيارات شركة بايك الصينية إلى فئة السيارات المتوسطة من حيث السعر، فهي السيارة المثالية لمحدودي الدخل، والتي تمكنهم من إمتلاك سيارة جديدة أو مستعملة بسعر مناسب يتماشى مع موجة غلاء الأسعار التي يمر بها كل البلاد في العالم، ومع سعرها المنخفض هذا نجد مواصفات تناسب إحتياجات معظم المستخدمين في السعودية.

سيارة بايك دي 50 اليت 2022 baic D50 Elite 2022 جديدة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة متواجده باللون الأبيض من الخارج مع كابينة داخلية بلون رمادي.

السيارة وارد المملكة العربية السعودية، وهي تسير بوقود البنزين.

في السيارة محرك 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر.

السيارة تسير بنوع جر من فئة الدفع الأمامي.

متاح الشراء كاش فقط بسعر 49,795 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

قدمنا لكم اليوم اسعار السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية المتاحة للشراء كاش وتقسيط بأقل من 50000 ريال، وللمزبد من التفاصيل عن أخبار السيارات يمكنكم متابعة موقعنا للإطلاع على جديد الأسعار والمواصفات.

حيث يتيح لكم موقعنا في كل يوم كافة الأخبار التي تخص اسعار السيارات السعودية، سواء عند الدفع بأنظمة الكاش او بالتقسيط والتمويل، فلدينا تجدون كل مواصفات إصدارات السيارات الحديثة من كل الشركات الشهيرة، كما تجدون اسعار المواد البترولية من البنزين والديزل، وللمزيد من الأخبار تابعونا من خلال الضغط على زر المتابعة.