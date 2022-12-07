بأقل قسط شهري 1000 ريال إمتلك سيارة هونداي Hyundai بالسعودية

بقسط شهري 1000 ريال إمتلك سيارة هونداي Hyundai، تم الإعلان عن توافر مجموعة كبيرة من السيارات هونداي أكسنت المستعملة في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار والتي تبدأ من 7000 ريال سعودي وبتجهيزات السيارة هونداي أكسنت المعروفة، وسوف نتعرف اليوم من خلال السطور التالية أرخص أسعار سيارات هونداي المستعملة في سوق بيع السيارات المستعملة.

بقسط شهري 1000 ريال إمتلك سيارة هونداي Hyundai

يميل أكثر الشباب إلى إقتناء السيارة هيونداي لما تتمتع به من مظهر إنسيابي جذاب وأنيق بالإضافة إلى توافر العديد من وسائل الراحة والرفاهية فيها والتي توفر لهم أقصى متعة في القيادة.

سيارة هونداي أكسنت أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2005 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 7000 ريال سعودي.

تم عرض السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 247000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0585086348 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966585086348.

للبيع سيارة هيونداي توسان أول إستخدام 2018 مستعملة

سيارة هيونداي توسان أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة هيونداي توسان مستعملة 15000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي توسان أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي توسان سجل 150000 كيلو متر.

السيارة هيونداي توسان متوفرة بلون خارجي فضي.

كما الوقود المستخدم في السيارة هيونداي توسان الديزل.

أهم التجهيزات التي تحتوي عليها السيارة مرايا كهربائية، مرايات ضم إغلاق، فرش جلد.

تحتوي السيارة على مكيف، ريموت كنترول، فتحة سقف.

كما يوجد في السيارة باور، نظام تحكم في الطارة، مشغل دي في دي، حساسات خلفية.

يوجد في السيارة أيضا مشغل إسطوانات، نظام الفرامل المانع للإنغلاق، نظام توزيع قوة الفرامل.

كما يوجد في السيارة نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات أمامية.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي توسان مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591682039 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591682039.

سيارة هونداي سانتافي أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي سانتافي أول إستخدام 2018 مستعملة في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هيونداي سانتافي مستعملة 15000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي سانتافي أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي سانتافي سجل 10000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سانتافي متوفرة بلون خارجي فضي.

كما السيارة هيونداي سانتافي متوفرة بهيكل رباعي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سانتافي البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سانتافي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 009686596455437 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596120627.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2010 مستعملة

سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

كما سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة كاش 15000 ريال سعودي.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة أقساط 18000 ريال سعودي وذلك بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 1500 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 583410829 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096683410829.

سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2016 مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2016 مستعملة في مدينة جدة.

كما سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 18000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595836960 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595836960.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2018 مستعملة

سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

كما سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 15000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 92000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

كما تحتوي السيارة على مشغل دي في دي ومشغل إسطوانات وراديو كاسيت ومبدل أقراص.

يوجد في السيارة مقاعد كهربائية وسادة هوائية جانبية ونوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966583801487.

سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2010 مستعملة في مدينة مكة المكرمة.

تباع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة كاش بسعر 10000 ريال سعودي.

تباع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة بالتقسيط بسعر 13000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي فضي.

كما عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 200000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596275762 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596275762.

للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2016 مستعملة