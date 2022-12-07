إمتلك سيارة تويوتا Toyota بقسط شهري 500 ريال بالسعودية

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بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة تويوتا Toyota، حققت السيارات تويوتا كورولا وتويوتا كامري نحاجا كبيرا في البلاد العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية وقد حققت السيارات تويوتا اليابانية المركز الأول من حيث المبيعات على مستوى المملكة السعودية، وسوف نعرض إليكم من خلال السطور التالية أرخص أسعار سيارات تويوتا المستعملة في سوق بيع السيارات المستعملة بالسعودية. سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي.

عرضت السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1500 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 253000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تحتوي على فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ومرايات كهرباء وريموت كنترول.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595817815 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583025650. للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2013 مستعملة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2013 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 14000 ريال سعودي.

كما ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 47000 كيلو متر.

كما اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما السيارة تويوتا كورولا متوفرة بهيكل من السيدان.

يوجد بالسيارة نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه ومشغل إسطوانات ومبدل أقراص وجنوط وكاميرا خلفية ومقاعد كهربائية ومثبت سرعة.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591682039 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591682039. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2015 مستعملة في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 15000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 120000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا الديزل.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بهيكل من السيدان. كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0599210061 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966599210061. للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 107000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966583281844. سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 10000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 95000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تم تجهيز السيارة بريموت كنترول ومرايات كهرباء وراديو كاسيت وحساسات وجنوط ومقاعد كهربائية وسادة هوائية للركاب ونوافذ أمامية كهربائية.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596364958 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596364958. عمر شويل - جدة إمتلك سيارة تويوتا Toyota بقسط شهري 500 ريال بالسعودية - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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