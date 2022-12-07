نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سيارة هيونداي و تويوتا فقط بقسط شهري 500 ريال بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط على دفعات متوفر العديد من السيارات المستعملة بالسعودية للبيع، بحالات جيدة وأسعار تنافسية وتقسيط مريح يصل إلى 500 ريال سعودي شهرياً فبذلك أصبح شراء سيارة بالسعودية أصبح أمر سهل عن قبل، والآن سوف نتناول مجموعة سيارات مستعملة التقسيط مع توفير كافة المعلومات الضرورية وطرق التواصل مع المالك.

سيارات مستعملة بالتقسيط بالسعودية

متواجد سيارة معروضة للبيع بالتقسيط على دفعات شهرية من خلال دفع مقدم يصل إلى 3.000 ريال وقسط شهري 1.000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة:-

السيارة تويوتا كورولا 2010.

تأتي بناقل حركة اوتوماتيك.

الدهان الخارجي للسيارة هو أبيض.

الوقود الذي تستخدمه السيارة هو بنزبن.

المبلغ المطلوب مقابل شراء السيارة 12.000 ريال سعودي.

العداد بالسيارة سجل المسافة التي قطعتها

السيارة وهي تصل تقريباً إلى 107.000 كيلو متر .

سيارة مستعملة بالتقسيط للبيع



متوفر سيارة لبيع بالتقسيط على دفعات شهري يصل إلى 1.500 ريال سعودي بمدينة الرياض بحالة جيدة وكافة الكماليات الحديثة

معلومات ومواصفات السيارة:-

السيارة نوعها هيونداي النترا 2015.

السيارة سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 97.000 كيلو متر.

الدهان الخارجي للسيارة كما هو بدون رش حزئياً أو كلياً وهى ذات لون أبيض.

السيارة بالتقسيط من خلال دفع مقدم للمالك يصل إلى 3.500 ريال وقسط شهري 1.500 ريال.

كماليات السيارة النترا 2015:-

السيارة متواجد بها مثبت سرعة وسنترلوك لغلق الابواب الأربعة للسيارة أثناء القيادة.

نظام الأضوية بالسيارة زينون وليد

نظام الصوت بالسيارة مكون بالسيارة من بلوتوث ومدخل يو اس بي.

متوفر بها أيضاً نظام ملاحة ونظام الفرامل المانع الإنغلاق.

تويوتا كامري مستعملة للبيع بالتقسيط



الآن وبسعر مناسب لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية متواجدة السيارة تويوتا كامري 2005 للبيع بالتقسيط على دفعات، متواجدة بمدينة متواجدة بمدينة جدة.

معلومات حول السيارة تويوتا:-

السيارة تتمتع بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم هو البنزين.

ناقل الحركة المتواجد بالسيارة هو أوتوماتيك.

السيارة تعرض للبيع بالتقسيط من خلال دفع مقدم يصل إلى 1.500 ريال وقسط شهري 500 ريال سعودي.

وسائل الراحة بالسيارة:-

السيارة المرايات بها كهربائية.

متواجد بها نظام الركن الذكي.

متاح بها ريموت كنترول.

الفرش بالسيارة من الجلد.

النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية

نظام الصوت بالسيارة يشتمل على راديو كاسيت ومبدأ أقراص.

كما متوفر بها مشغل دي في دي ومدخل AUX.

وسائل الأمان بالسيارة عدة منها حساسات خلفية ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

وسادة هوائية جانبية وعند السائق والركاب.

بجانب تواجد بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للابواب وسبويلر خلفي ومقاعد كهربائية

سيارة كامري للبيع بالتقسيط

متواجد الآن سيارة تويوتا بالتقسيط موديل كامري إصدار 2008 للبيع وهى متواجدة بمدينة جدة.

السيارة سارية 43.000 كيلو متر.

الوقود المستخدم بنزين.

اللون الخارجي أبيض.

السيارة تباع مقابل دفع 10.000 ريال سعودي، بقسط شهري 500 ريال سعودي ودفع مقدم بقيمة 2.000 ريال.

السيارة متوفر بها كافة وسائل الراحة فبها فتحة سقف، وفرش قماش، ومرايات كهربائية، ونظام الركن الذكي للسيارة، ومرايات ضم وإغلاق.

سيارة تويوتا هايلوكس 2016 مستعمل للبيع

السيارة تويوتا هايلوكس 2015 معروضة للبيع مقابل دفع 41.000 ريال، تأتي السيارة بناقل حركة يدوي ولون خارجي أبيض وتستخدم البنزين بجانب كونها تأتي بمواصفات خليجية الصنع، العداد بالسيارة يصل إلى 130.000 كيلو متر ، يرغب المالك بالفحص الشامل للسيارة قبل الشراء كما أنه لا يشترط طريقة للدفع فيمكن شرائها كاش او بالتقسيط.

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005

مستعملة للبيع في مدينة تبوك بسعر 15000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 5000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 2500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 150000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

للبيع سيارة تويوتا ياريس أول إستخدام 2016

مستعملة للبيع في مدينة الخرج بسعر 20000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أحمر.

اللون الخارجي في السيارة أحمر. نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 95000 كيلو متر.

كماليات السيارة عبارة عن:

مكيف بالسيارة عبارة عن مبرد ممتاز يعمل وبحالة جيدة.

متوفر بها أيضاً فتحة سقف، وفرش جلد، مدخل AUX وبلوتوث.

بلوتوث، نظام التحكم في الطارة، حساسات.

جنوط، إنذار، كاميرا خلفية، قفل مركزي للأبواب.

سيارة هيونداي النترا 2016 مستعملة للبيع

السيارة تعرض للبيع بمدينة الرياض وهى مستعملة ولاكن بحالة ممتازة كما يشترط البائع الفحص الشامل لها قبل الشراء.

السيارة تباع بالتقسيط يطلب بها المالك 20.000 ريال سعودي على أن يقوم بدفع 3.000 ريال مقدم وقسط شهري 1.000 ريال.

ناقل الحركة بالسيارة هيونداي النترا أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي ذهبي.

العداد سجل حتى الآن 112.000 كيلو متر.

فرش السيارة من الداخل مصنوع من الجلد.

النوافذ الخلفية والامامية كهربائية.

متواجد بها وسادة هوائية للركاب والسائق أيضاً، وتعتبر تلك الكماليات من وسائل الأمان بالسيارة هيونداي النترا ومن أهم ما يبحث عنه المشتري بالسيارة.

نظام الصوت بالسيارة يشتمل على اضوية ليد وزينون.

السيارة متوافر بها نظام الملاحة ونظام الفرامل المانع للإنزلاق وحساحسات اصطفاف.

سيارة هيونداي للتنازل

متاح الآن السيارة هيونداي مستعملة للبيع في مدينة بريدة بمنطقة الجزيرة، مقابل دفع 18.000 ريال سعودي.

السيارة تتمتع بلون أبيض.

تاني السيارة بمواصفات خليجية الصنع.

كما متوفر بها مرايات كهربائية ومكيف جيد.

السيارة سارية مسافة تصل إلى 140.000 كيلو متر.

السيارة متواجد بها حساس ضغط الاطارات ومانع انزلاق.

السيارة هيونداي تتمتع بالدخان الأصلي لها بدون رش، كما أن الهيكل الخارجي بحالة جيدة.

هيونداي مستعملة ب 5000 ريال

متوفر للبيع الآن سيارة مستعملة بجدة نوعها هيونداي اكسنت موديل 2006 بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج، سارية فقط حتى الآن 30.000 كيلو متر، ذات لون خارجي رمادي وناقل حركة عادي وتستخدم كوقود البنزين، السيارة الكراسي المتواجدة بها من الجلد، المبلغ المحدد مقابل الشراء هو 5.000 ريال سعودي غير قابل للتفاوض.

هيونداي سوناتا 2003

متوفر للبيع السيارة هيونداي سوناتا موديل 2003 المستعملة للبيع في المدينة المنورة بمنطقة العريض، تتمتع السيارة بلون خارجي رمادي بالإضافة إلى كونها مازالت بالدخان الأصلي حتى الآن.

مواصفات السيارة:-

السيارة ناقل الحركة بها يدوي.

تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

بها زجاج كهربائي وجنطات المنيوم.

تستخدم السيارة البنزين.

العداد سجل حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلو متر.

يمكنك التواصل مع المالك مباشرتاً للحصول على السيارة عبر الأرقام السابقة.

سيارة نيسان مستعملة

للبيع سيارة نيسان ماكسيما سنة الصنع 2011 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي بطحاء قريش بسعر 13000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة رمادي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد الممشى في السيارة بلغ من 190000 إلى 199999 كيلو متر.

الكماليات في السيارة مكونة من: