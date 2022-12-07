سيارة كيا سورينتو وريو هاتشباك مستعملة للبيع بحالة جيدة في السعودية امتلكها الآن بسعر ومواصفات رخيصة

سيارة كيا سورينتو وريو هاتشباك مستعملة للبيع، لم تعد السيارات الجديدة محط أنظار بعض الأفراد نظرا لارتفاع الأسعار التي شهدته خلال الفترة الماضية، حيث أن الأسعار لم تعد مناسبة للبعض كما كانت فيما قبل، لذا اتجهت بعض الأفراد إلى شراء السيارات المستعملة التي تتمتع بحالة جيدة والتي لم تتعرض لحادث أو كسر، ولكن لابد من الفحص الجيد للسيارة عند الإقبال على شراؤها بالاستعانة ببعض خبراء السيارات والعمل على فحص عدة أجزاء مثل: المحرك والهيكل الخارجي والداخلي، ناقل الحركة، وبعض الأجزاء الداخلية، ويتيح البائع للمشتري إمكانية معاينة السيارة جيدا قبل الشراء للتأكد من سلامة السيارة قبل الاستلام، وللتعرف على بعض عروض السيارات المستعملة ماركة كيا تابعوا معنا.

سيارة كيا سورينتو موديل 2017

يكثر عشاق سيارات كيا في المملكة العربية السعودية، ولكن إذا كنت من الراغبين في شراء سيارة كيا المستعملة فنحن نوفر لك عرض رائع من سيارة كيا سورينتو موديل 2017 خضعت للقيادة مسافة 322 ألف كيلو متر، وهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك 4 سلندر ولكنها لا تخضع لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، فإذا كنت تبحث عن هذه المواصفات فلا تترد في الاتصال على رقم +966 11 277 7966 للتواصل مع البائع والحصول على باقي مواصفات السيارة علما بأن السيارة عرضت للبيع مقابل 42 ألف ريال سعودي.

سيارة كيا ريو هاتشباك 2019

السيارات الهاتشباك هي سيارة تجمع بين أماكن الركاب واماكن الأمتعة التي يحملها الركاب وهي موديل شائع بين السيارات ويفضلها العديد من الأفراد حيث يمكن الحصول على أحد الأمتعة من خلال أحد الأبواب الخلفية بسهولة، و تنتمي سيارة كيا ريو موديل 2019 إلى عائلة الهاتشباك وتتوفر أحد هذه السيارات في مدينة الرياض ولكنها مستعملة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي، كما أن السيارة تخضع لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتاز بوجود: مكيف، نظام حماية، مدخل أوديو، مشغل اسطوانات، مصابيح مقاومة للضباب، مرايا ونوافذ تعمل بالكهرباء، عجلة قيادة معززة آليا، كما أنها تدعم جهاز الراديو وMb3، ولكن لم يحدد البائع السعر المطلوب بها ولكن يمكن الاستفسار عن السيارة من خلال الاتصال على رقم +966 11 520 8981.

سيارة كيا سبورتاج 2017 مستعملة للبيع

تتواجد سيارة كيا سبورتاج موديل 2017 في مدينة جدة ولونها ابيض، نوع ناقل الحركه اتوماتيك كما أن المسافات المقطوعة للسيارة 10 الف الي 19 الف كيلو متر كما أن حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة كما أن حالة الهيكل ممتازة بدون حدوث أي حوادث كما أن طريقة الدفع كاش ويمكن الحصول على السيارة من خلال الاتصال علي رقم 00 966 56 222 5189