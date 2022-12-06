بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة هونداي أو كيا بالسعودية وبحالة جيدة

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بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة هونداي أو كيا، تتمتع السيارات هونداي وكيا بكل إصدراتهم بالكماليات والمواصفات المتميزة والتي تمنح السائق والركاب أكبر متعة ورفاهية أثناء القيادة، كما أنهم يتميزون بالثبات على المرتفعات والطرق الوعرة. سيارة هيونداي جينيسيس أول إستخدام 2011 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي جينيسيس أول إستخدام 2011 مستعملة في مدينة الرس.

تباع السيارة هيونداي جينيسيس مستعملة بسعر 22000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي جينيسيس بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي جينيسيس أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي جينيسيس بلغ 121000 كيلو متر.

السيارة هيونداي جينيسيس متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي جينيسيس البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة مكونة من فرش جلد، مكيف، باور، فتحة سقف، جنوط.

مرايات كهربائية، حساسات أمامية، بلوتوث.

وسادة هوائية للركاب، حساسات خلفية، إنذار.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي جينيسيس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0599209812 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966599209812. للبيع سيارة كيا سبورتاج أول إستخدام 2016 مستعملة سيارة كيا سبورتاج أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة كيا سبورتاج مستعملة 17000 ريال سعودي.

كما ناقل الحركة في السيارة كيا سبورتاج أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة كيا سبورتاج سجل 77000 كيلو متر.

السيارة كيا سبورتاج متوفرة بلون خارجي برونزي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

تحتوي السيارة كيا سبورتاج على الآتي نظام الفرامل المانع للإنغلاق، ريموت كنترول.

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب، وسادة هوائية جانبية، مكيف، مقاعد كهربائية.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سبورتاج مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0599027875 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966599027875. سيارة هيونداي توسان سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي توسان سنة الصنع 2018 مستعملة في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة هيونداي توسان مستعملة 16000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي توسان أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي توسان 190000 كيلو متر.

السيارة هيونداي توسان متوفرة بلون خارجي أبيض.

نظام توزيع قوة الفرامل، وسادة هوائية للسائق.

نظام إيموبليزر ضد السرقة، مكيف، فرش قماش.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي توسان البنزين.

وسائل الراحة والأمان المتوفرة في السيارة كالتالي نظام الفرامل المانع للإنغلاق، حساسات خلفية. كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي توسان مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591682039 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591682039. عمر شويل - جدة بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة هونداي أو كيا بالسعودية وبحالة جيدة - ثقفني ألذ طريقة لعمل مخلل الباذنجان ملك المخللات بمكونات من المنزل وسريعة

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