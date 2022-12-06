تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور ، تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري لعلامة تويوتا في المملكة العربية السعودية ، السيارة الجديدة من الحجم العائلي SUV تويوتا راف فور الشكل الجديد ، والتي حصلت نسبة كبيرة من المبيعات للعام الماضي داخل أسواق الشرق الأوسط ، و تأتي السيارة بفئتين للمحرك الأولي محرك الوقود الإعتيادية ، أما الثانية المحرك الهجين هايبرد ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي المواصفات الفنية للسيارة Toyota RAV 4 فيس ليفت ، وأهم مزايا الرفاهية ، ثم فقرة تجيهزات السلامة والأمان في راف فور 2023 ، مع مجموعة من صور السيارة ، ثم بيان بكافة التفصايل الفنية والتقنية بالسيارة الجديدة كلياً.

تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور

يقدم توكيل عبد اللطيف جميل سيارة راف فور 2023 بـ 8 فئات سعرية نتعرف عليهم من خلال هذه الفقرة كالآتي :

الأولي : LE 4X2 ، السعر 97,750 ريال سعودي. ثم الثانية : LE 4X4، و سعرها 104,305 ريال سعودي. ثم فئة XLE 4X4 ، بسعر 119,945 ريال سعودي. فئة ADVENTURE، بقيمة مالية 144,900 ريال. LE 4X2 HEV ، السعر 116,265 ر.س. ثم LE 4X4 HEV، سعر 123,165. أيضاً XLE 4X4 HEV، والسعر 131,675 ريال سعودي. أخيراً LTD 4X4 HEV، بالسعر الرسمي 151,455 ريال سعودي

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المزايا التقنية راف فور 2023

كما عرضنا تويوتا كامري 2023 الأسعار والمواصفات والصور ، نستعرض مميزات راف فور :

المحرك: 2.5 لتر هايبرد، 4-اسطوانات

ثم القوة القصوى (مجمع): 219 حصان / 5700 د.د

العزم الأقصى (المحرك): 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

ثم العزم الأقصى (الموتور الكهربائي): 121 نيوتن متر

ناقل حركة تتابعي متغير (CVT)

دفع كلي للعجلات (AWD E-Four) مع وضع الطرق الغير ممهدة

ثم سعة خزان الوقود: 55 لتر

كفاءة استهلاك الوقود: 22.2 كم/لتر

أبعاد تويوتا راف 4 موديل 2023

الطول : 4600 مم.

ثم العرض : 1855 مللم.

ثم الارتفاع : 1700 مللي.

عدد المقاعد : 5 ركاب شاملة السائق.

جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة (جنط الاطار الاحتياطي حديد مقاس 17 بوصة)

مقاس الإطارات: 225/60R18 (مقاس الإطار الاحتياطي 80/165/17)

المزايا الخارجية RAV4 2023

انوار أمامية مع عدسات (LED)

إضاءة نهارية (DRL)

كشافات ضباب أمامية (LED)

نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي

المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع اشارات انعطاف

طي كهربائي للمرايات الجانبية

مقابض الابواب الخارجية بلون الهيكل مطعمة بالكروم

عوارض سقف

جناح خلفي

فتحة سقف بانورامية

المزايا الداخلية تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور

زر تشغيل المحرك

ثم مقاعد جلد

تحكم كهربائي لمقعد السائق

ثم مسند ظهر لكرسي السائق

مع ذاكرة لمقعد السائق

تهوية المقاعد الامامية

مكيف بتحكم اوتوماتيكي منفصل للسائق والراكب

ثم فتحات تكييف خلفية

مقود مكسو بالجلد

ثم ازرار تحكم على المقود

عجلة القيادة تلسكوبية

شاشة معلومات متعددة 7 بوصة

تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ بلمسة واحدة

مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم

تحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي

واقيات شمس بمرآة و اضاءة

النظام الصوتي والترفيهي Toyota RAV4

تقدم تويوتا FJ CRUIZER اف جي كروزر 2023 بكماليات رائعة ، كذلك نتعرف علي كماليات راف فور الشكل الجديد :

نظام صوتي بشاشة لمس 8 بوصة

نظام ملاحة.

ثم نظام أبل كار بلاي

ثم 6 سماعات

مزايا الراحة والأمان

نظام تويوتا للأمان في تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور