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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور في المقال التالي
تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور ، تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري لعلامة تويوتا في المملكة العربية السعودية ، السيارة الجديدة من الحجم العائلي SUV تويوتا راف فور الشكل الجديد ، والتي حصلت نسبة كبيرة من المبيعات للعام الماضي داخل أسواق الشرق الأوسط ، و تأتي السيارة بفئتين للمحرك الأولي محرك الوقود الإعتيادية ، أما الثانية المحرك الهجين هايبرد ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي المواصفات الفنية للسيارة Toyota RAV 4 فيس ليفت ، وأهم مزايا الرفاهية ، ثم فقرة تجيهزات السلامة والأمان في راف فور 2023 ، مع مجموعة من صور السيارة ، ثم بيان بكافة التفصايل الفنية والتقنية بالسيارة الجديدة كلياً.
تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور
يقدم توكيل عبد اللطيف جميل سيارة راف فور 2023 بـ 8 فئات سعرية نتعرف عليهم من خلال هذه الفقرة كالآتي :
- الأولي : LE 4X2 ، السعر 97,750 ريال سعودي.
- ثم الثانية : LE 4X4، و سعرها 104,305 ريال سعودي.
- ثم فئة XLE 4X4 ، بسعر 119,945 ريال سعودي.
- فئة ADVENTURE، بقيمة مالية 144,900 ريال.
- LE 4X2 HEV ، السعر 116,265 ر.س.
- ثم LE 4X4 HEV، سعر 123,165.
- أيضاً XLE 4X4 HEV، والسعر 131,675 ريال سعودي.
- أخيراً LTD 4X4 HEV، بالسعر الرسمي 151,455 ريال سعودي
أيضاً يمكن التعرف علي مواصفات واسعار تويوتا رايز 2023 الجديدة بالصور عبر موقعنا ثقفني.
المزايا التقنية راف فور 2023
كما عرضنا تويوتا كامري 2023 الأسعار والمواصفات والصور ، نستعرض مميزات راف فور :
- المحرك: 2.5 لتر هايبرد، 4-اسطوانات
- ثم القوة القصوى (مجمع): 219 حصان / 5700 د.د
- العزم الأقصى (المحرك): 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د
- ثم العزم الأقصى (الموتور الكهربائي): 121 نيوتن متر
- ناقل حركة تتابعي متغير (CVT)
- دفع كلي للعجلات (AWD E-Four) مع وضع الطرق الغير ممهدة
- ثم سعة خزان الوقود: 55 لتر
- كفاءة استهلاك الوقود: 22.2 كم/لتر
أبعاد تويوتا راف 4 موديل 2023
- الطول : 4600 مم.
- ثم العرض : 1855 مللم.
- ثم الارتفاع : 1700 مللي.
- عدد المقاعد : 5 ركاب شاملة السائق.
- جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة (جنط الاطار الاحتياطي حديد مقاس 17 بوصة)
- مقاس الإطارات: 225/60R18 (مقاس الإطار الاحتياطي 80/165/17)
المزايا الخارجية RAV4 2023
- انوار أمامية مع عدسات (LED)
- إضاءة نهارية (DRL)
- كشافات ضباب أمامية (LED)
- نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي
- المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع اشارات انعطاف
- طي كهربائي للمرايات الجانبية
- مقابض الابواب الخارجية بلون الهيكل مطعمة بالكروم
- عوارض سقف
- جناح خلفي
- فتحة سقف بانورامية
المزايا الداخلية تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور
- زر تشغيل المحرك
- ثم مقاعد جلد
- تحكم كهربائي لمقعد السائق
- ثم مسند ظهر لكرسي السائق
- مع ذاكرة لمقعد السائق
- تهوية المقاعد الامامية
- مكيف بتحكم اوتوماتيكي منفصل للسائق والراكب
- ثم فتحات تكييف خلفية
- مقود مكسو بالجلد
- ثم ازرار تحكم على المقود
- عجلة القيادة تلسكوبية
- شاشة معلومات متعددة 7 بوصة
- تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ بلمسة واحدة
- مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم
- تحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي
- واقيات شمس بمرآة و اضاءة
النظام الصوتي والترفيهي Toyota RAV4
تقدم تويوتا FJ CRUIZER اف جي كروزر 2023 بكماليات رائعة ، كذلك نتعرف علي كماليات راف فور الشكل الجديد :
- نظام صوتي بشاشة لمس 8 بوصة
- نظام ملاحة.
- ثم نظام أبل كار بلاي
- ثم 6 سماعات
- مزايا الراحة والأمان
نظام تويوتا للأمان في تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 بالصور
- نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)
- ثم مثبت السرعة راداري (DRCC)
- المساعدة في تتبع المسار (LTA)
- ثم تنبيه مغادرة المسار (LDA)
- أيضاً الضوء العالي التلقائي (AHB)
- التحكم في وضعيات القيادة (إقتصادي / عادي / رياضي)
- شاحن لاسلكي ، كاميرا خلفية
- حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف
- ثم باب خلفي كهربائي
- منظومة التحذير للنقاط العمياء (BSM)
- ثم تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)
- وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي + للركبة + جانبية + ستائرية)
- مكابح وقوف كهربائية (EPB)
- ثم نظام الوقوف المؤقت
- فرامل مانعه للإنغلاق (ABS)
- نظام التحكم بالتوازن (VSC)
- ثم مراقبة ضغط الاطارات (TPWS)
- حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك
- نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)
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