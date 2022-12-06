فرصة لمحدودي الدخل بقسط شهري 250 ريال إمتلك سيارة تويوتا بالسعودية

بقسط شهري 250 ريال احصل على سيارة تويوتا، تعتبر السيارات دليل قوي على تطور التكنولوجيا في الدول العربية ودول العالم، فكانت السيارات تعمل مانيوال وإمكانياتها بسيطة، ولكن الآن أصبحت تعمل اتوماتيك وبها إمكانيات رهيبة ومعظم كمالياتها تعمل بالكهرباء لتسهل على السائق القيادة، وسنوضح في مقالنا عن أرخص سعر لشراء سيارة تويوتا.

بقسط شهري 250 ريال احصل على سيارة تويوتا

التقنيات والامكانيات التي توجد بالسيارات تعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن يهتم بها كل مشتري، لأنها سوف تسهل عليه الكثير من الأمور أثناء القيادة، مما يجعل البعض في حيرة شديدة عند اختيار نوع السيارة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات تويوتا المزودة بالعديد من التقنيات الرهيبة.

سيارة تويوتا كامري 2010 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري 2010 تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على مشغل اسطوانات ومرايات أمامية لونها أسود مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، وحساسات أمامية وخلفية ونظام فرامل مانع الانغلاق.

كما يوجد في السيارة نظام توزيع خاص بقوة الفرامل، ومثبت سرعة وجنوط قوية، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

تتمتع هذه السيارة بسبويلر خلفي وكاميرا خلفية، وكشافات ضباب وجهاز إنذار ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 111,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة نجران.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2010 للبيع بسعر 13,500 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,500 ريال سعودي مقدم و250 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0580423248,+966580423248.

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2016 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا 2016 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش البيج وتعمل بالكهرباء.

يوجد في السيارة مرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وكشافات ضباب أمامية ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة حساسات أمامية وخلفية ومكيف ذات برودة عالية وباور، وريموت كنترول.

تحتوي السيارة أيضا على وسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ونظام فرامل مانع الانغلاق وجنوط قوية وجهاز إنذار ومثبت سرعة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 107,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا كورولا 2016 للبيع بسعر 23,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم +966582790602.

سيارة تويوتا كامري 2012 مستعملة للبيع