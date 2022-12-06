سعر سيارة هيونداي في السعودية موديل 2022 بأفضل التقنيات

سعر سيارة هيونداي في السعودية 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص الذين يهتمون بعالم السيارات عن سيارات هيونداي الجديدة، ومن المتعارف عليه أن هذه السيارة تابعة إلى الشركة الكورية هيونداي موتورز والتي تعتبر من أشهر الشركات العالمية التي تتميز بالتقنيات الرائدة والعالمية التي لم نجدها في أي مكان آخر، كما يمكن القول أن الشركة تصنع أكثر من 44 ماركة أخرى تمتلك المواصفات العالمية والتي نالت إعجاب الملايين من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث يبحث المواطن السعودي عن السيارات الجديدة وقت طرحها بالسوق وذلك التي تتميز بتقنيات ومميزات عالية الجودة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التفاصيل.

سعر سيارة هيونداي في السعودية

هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن سعر سيارة هيونداي الجديدة، كما يوجد الكثير من السيارات الحديثة التابعة إلى شركة هيونداي التي تتميز بأسعارها المناسبة، وأطوالها وأعراضها المختلفة التي تميزها عن أي سيارة، ويمكن معرفة الأسعار من خلال الآتي:

الفئة الأولى من سيارة هيونداي أكسنت ذات 1.4 لتر يصل سعرها إلى 57.000 ريال سعودي.

كما نجد أن سيارة هيونداي النترا أل 1.6 لتر بيسك يصل سعرها هذا العام في السوق السعودي إلى 72.000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي النترا جي أل 2 لتر بيسك يصل سعرها بالأسواق السعودية إلى 74.000 ريال سعودي.

وعلى هذا السياق نجد أيضاً أن سعر سيارة هيونداي النترا جي أل أس 2 لتر نص فل يكون سعرها 80.000 ريال سعودي .

كما نجد سعر سيارة هيونداي سوناتا جي أل أس 2 لتر بيسك ليد يقدر ب 95.000 ريال سعودي.

في حين أن سعر سيارة هيونداي ازيرا فئة نص فل للشراء 159.000 ريال سعودي

سعر سيارة هيونداي باليسيد بريميوم بالمملكة العربية السعودية يصل اليوم إلى 205.000 ريال سعودي.

كما نجد أن سعر سيارة هيونداي سونتافي 3.5لتر بريميوم يقدر ب 160.000 ريال سعودي.

مواصفات هيونداي ألنترا

يوجد بها وسائد هوائية للسائق.

كما يوجد مرايا جانبية، كما يوجد بها إمكانية اختيار نظام القيادة.

بها مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين.

عجلة القيادة متعددة الوظائف.

يوجد بها نظام ترفيهي به راديو ومكبرات صوت.

بها شاشة 4.2 بوصة وبلوتوث.

بها خاصية تحكم بالمقاعد الأمامية.

يوجد بها إمكانية الطي كهربائياً.

بها باور سترينج كهرباء.

وبذلك نكون قدمنا لكم سعر سيارة هيونداي في السعودية التي يبحث عنها الجميع لاختيار سعر السيارة المناسبة والقيام بشرائها في أسرع وقت ممكن والتمتع بالمميزات التي تتوفر بها وتجعلها أكثر تميزاً عن غيرها من السيارات.