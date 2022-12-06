نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرخص الأسعار أمتلك سيارات مستعملة من تويوتا في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عد سيارة تويوتا من إحدى أفضل أنواع السيارات ولدى تلك السيارة الكثير من الخصائص والسمات ويوجد منها الكثير من الإصدارات والكثير من الأشخاص يرغبون في شراء سيارات مستعملة لذلك من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة تحوي أفضل سيارات مستعملة تويوتا في المملكة العربية السعودية.

سيارات مستعملة تويوتا في الملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة التي من بينها كلًا من التالي:

سيارة تويوتا فورتشنر I4 2.7L المتوفرة بسعر 50.000 ريال سعودي مع ناقل أتوماتيك ودفع ثنائي وتتوفر السيارة باللون الأبيض. بالإضافة لسيارة تويوتا برادو متوفرة باللون الأبيض وسعرها هو 65.000 ريال سعودي، وناقل السيارة أوتوماتيك مع دفع رباعي ومقاعد مصنوعة من القماش اصدار السيارة عام 2013. كما يوجد سيارة تويوتا كورولا I4 1.6L تتوفر السيارة باللون الأبيض وسعرها هو 34.00 ريال سعودي. يوجد سيارة تويوتا كامري هان 2019 في مدينة الدمام لونها فضي وتتوفر السيارة بسعر 26.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا يارس I4 1.3، متوفرة بسعر 22.000 ريال سعودي متوفرة باللون الأسود.

سيارات تويوتا للبيع بالمملكة العربية السعودية

بالإضافة لسيارة تويوتا يارس متوفرة باللون الأسود وسعرها هو 18.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا فورتشنر I4 2.7L المتوفرة باللون الرمادي وسعرها هو 47.000 ريال سعودي ومتوفرة باللون الفضي. بالإضافة لسيارة تويوتا يارس I4 1.3L E متوفرة باللون الأسود وسعرها هو 26.500 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا أفالون V6 3.5L متوفرة باللون الأحمر الغامق وسعرها هو 62.000 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة تويوتا كامري I4 2.5L وسعرها هو 47.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا لاند كروزر V8 4.6L المتوفرة بسعر 179 ريال سعودي متوفرة باللون الأبيض. يوجد في المملكة العربية السعودية أيضًا سيارة تويوتا يارس Y FLEET 2021 متوفرة في مدينة جدة وسعرها هو 46.000 ريال سعودي. بالإضافة إلى سيارة تويوتا يارس Y FLEET 2021 المتواجدة في مدينة جدة ومتوفرة بسعر 45.635 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا كورولا XLI 2020 المتوفرة باللون الذهبي وسعرها هو 56.000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا بالمملكة العربية السعودية

تعتبر سيارة تويوتا من أفضل أنواع السيارات ويقبل على شرائها الكثير من الأشخاص بفضل ما تحوي عليه تلك السيارات من مميزات وخصائص وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنواع من تلك السيارات:

سيارة تويوتا هايلكس GL2 4X4 2023 تتوفر السيارة في مدينة جدة وسعرهم ها 111.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا كورولا XLI EXE 2023 تتواجد تلك السيارة في مدينة جدة وتتوفر بسعر 69.900 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة تويوتا كامري SE 2009 المتوفرة في مدينة الرياض اصدار 2009 متوفرة بسعر 24.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا هايس 2006 في مدينة الرياض اصدار عام 2006 وتتوفر السيارة باللون الأبيض وسعرها هو 40.000 ريال سعودي. يوجد سيارة تويوتا كامري GLE 2023 متوفرة في مدينة جدة وسعرها هو 102.500 ريال سعود تويوتا كامري SE 2023. كما يوجد سيارة تويوتا كامري SE 2023 متواجدة في مدينة جدة وسعرها هو 106.500 ريال سعودي. بالإضافة إلى سيارة تويوتا كامري GLE – X 2023 متواجدة في مدينة جدة ومتوفرة بسعر 11.900 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا كامري LE 2023 متواجدة في مدينة جدة متوفرة بسعر 92.500 ريال سعودي. بالإضافة إلى سيارة تويوتا راش 2023 متوفرة باللون الأبيض في مدينة الرياض متوفرة بسعر 81.650 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا يارس Y FLEET 2021 متوفرة بسعر 46.500 ريال سعودي.

سيارات تويوتا مستعملة في السعودية