عرض تقسيط 500 ريال..أمتلك أفضل سيارات هيونداي مستعملة بحالة جيدة، تقدم هيونداي سيارات مستعملة بحالة جيدة وهي من الطراز الحالي بمواصفات عالية الجودة وتعتبر سيارات هيونداي من بين تلك التي تتميز باستهلاكها المنخفض للوقود، ومن خلال الاتصال بمالك السيارة الفردية باستخدام أرقام الهواتف المدرجة للحصول على كل سيارة على حدة.

أمتلك أفضل سيارات هيونداي مستعملة بحالة جيدة

سيارة هيونداي سنتافي 2018 ألمستعملة

تتمتع سيارات هيونداي سانتا في بالكثير من القدرات التي ظهرت في عام 2018.

تقع هيونداي سانتا في في مدينة جدة، ويعرض مالكها بيعها مقابل 15 ألف ريال سعودي.

يبلغ عمر السيارة 5000 كيلومتر وتتميز بظلال سوداء مميزة.

تحتوي Hyundai Santa Fe على أربع عجلات مزودة بمحركات وعلبة تروس أوتوماتيكية.

يمكن الحصول عليها عن طريق الاتصال بالرقم 0 0 6 6 5 9 4 1 6 6 2 7.

سيارات هيونداي 2015 مستعملة

ومن السيارات الموجودة في الزلفي هي هيونداي 140 2015 والتي تم طرحها للبيع بما يعادل 15000 ريال سعودي. يجب دفع رصيد حساب قدره 3،000 ريال سعودي، وأقساط السيارة الشهرية تبدأ من 500 ريال سعودي. تبلغ المسافة المقطوعة للمركبة 150.000 كم. هيونداي 2015 المستعملة لونها أبيض، ونوع الوقود الذي تعمل به ضروري. الاتصال بالرقم 0 5 6 7 5 3 3 2 9 سوف يجعلك على اتصال بمالك السيارة.

سيارة هيونداي النترا 2015 المستعملة

يمكن العثور على هيونداي إلنترا 2015 المستعملة في مكة المكرمة ويكلف شرائها 16000 ريال سعودي. قد يتم دفعها في العديد من التسهيلات بحساب 2000 ريال سعودي. قيمة الدفعة الشهرية 500 ريال سعودي. يبلغ طول السيارة 2290 كيلومترًا. إنه معدني اللون، يعمل بكامل طاقته، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي. بها العديد من أنظمة الأمان وبعض الكماليات مثل التكييف ومرايا الرؤية الخلفية الكهربائية ونظام ABS. يوجد شريط راديو وألغاز بانوراما بالداخل .تحتوي على وسادة هوائية وقفل باب مركزي ومنفذ USB.

هيونداي اكسنت 2020 مستعمل

وصلت السيارة في ظل أبيض ملفت للنظر. ناقل حركة أوتوماتيكي ويعمل المحرك فقط عند الضرورة. عاكسات السيارة هي نفس اللون الأبيض لعواكسها، وجميعها تعمل بالكهرباء. هناك شاشة صغيرة تعمل باللمس في السيارة. تحتوي السيارة على مكيف هواء متطور، وهذا ما يميزها عن غيرها. تقطع هذه السيارة مسافة إجمالية تبلغ حوالي 5000 كيلومتر. السيارة متاحة للشراء في الرياض. يتم شراء السيارة نقدًا مقابل 30 ألف ريال سعودي، وهناك خطة سداد مطبقة تتطلب من العميل دفع 6000 ريال مقدمًا ثم 1،000 ريال شهريًا. يرجى الاتصال على الأرقام التالية لطلبات الاتصال والمعلومات: +966592386895 ، 0592386895.

تنتمي هيونداي أكسنت 2020 إلى سيارات السيدان صغيرة الحجم مع العديد من المزايا لفئة السيارات. لديها محرك رباعي الدفع سعة 1.4 لتر ينتج 100 حصان ويبلغ متوسط ​​استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

بالإضافة إلى وجود أشكال أخرى من الترفيه، فإن السيارة مزودة بنظام تحكم إلكتروني بالثبات، ونظام تحكم لمساعدتها على العمل على ارتفاعات، ووسائل تحكم أخرى. على سبيل المثال، رحلة متعددة الاستخدامات مزودة بأدوات تحكم صوتية، وفتاحة أوتوماتيكية للباب الخلفي، وظلال نوافذ أوتوماتيكية، ونظام صوت بستة مكبرات صوت، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية.