نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات تويوتا مستعملة رخيصة بالسعودية السعر بداية من 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات تويوتا مستعملة رخيصة بالسعودية، تعد سيارات تويوتا الشهيرة والذي أدى إلى إنتشارها بشكل كبير حول العالم أنها تتمتع بمواصفات يابانية ممتازة وبسعر مناسب مع إمكانيات السيارة لذلك فقد حققت السيارة تويوتا بجميع إصدراتها نسبة مبيعات كبيرة على مستوى العالم، وبالاخص السيارات المستعملة لأن الإمكانيات عالية في الجودة وأسعارها في متناول يد الجميع سواء كاش أو تقسيط.

من أفضل السيارات التي يمكنك إقتنائها في المملكة العربية السعودية هي السيارات تويوتا لتحملها في الطرقات الوعرة والمنحدرات كما أنها مثالية في القيادة لمسافات طويلة وهي تعتبر من السيارات الإقتصادية الموفرة في الوقود، ونعرض أسعار السيارات المستعملة الرخيصة.

سيارة تويوتا كورولا للبيع ب5000 ريال:

معروض للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2005 معروضة للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 5000 ريال سعودي. يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك والسيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض ويتم إستخدام البنزين في السيارة كوقود وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 350000 كيلو متر. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0585086348 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966585086348.

سيارة تويوتا كورولا بالتقسيط في جدة:

لكل من يبحث عن سيارة إقتصادية وموفرة للوقود بمواصفات يابانية عالمية فيجب أن تحصل على السيارة تويوتا فهي من السيارات التي تتميز بالثبات على المرتفعات والطرق الوعرة التي تتناسب كثيرا مع دولنا العربية وهي موفرة جدا في إستخدام الوقود، وسنعرض العديد من السيارات المستعملة بأسعار متفاوتة وتناسب الجميع من حيث السعر والمواصفات.

متاح للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2010 متاحة للبيع في مدينة جدة. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 13000 ريال سعودي وأتاح البائع السيارة تويوتا كورولا للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وتتوافر السيارة بلون هيكل خارجي أبيض والوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 195000 كيلو متر. وتحتوي السيارة على مكيف وريموت كنترول ووسادة هوائية للسائق ووسادة هوائية للركاب ونوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0582992456 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582992456.

سيارة للبيع في السعودية:

متوفر داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الفورد المتوفرة بحالة ممتازة وبأسعار مختلفة ورائعة وأنظمة سداد مختلفة تتناسب مع الجميع من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وسنعرض السيارات المستعملة الرخيصة بكل الأنواع سواء تويوتا أو هوندا أو هيونداي على حسب رغبة كل مشتري.

متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2007 متوفرة للبيع في مدينة الخرج. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6700 ريال سعودي وتم عرض السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2700 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون الهيكل الخارجي في السيارة سماوي قد سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 64000 كيلو متر. والوقود المستخدم في السيارة البنزين ويوجد بالسيارة حساسات ومرايات كهربائية ومثبت سرعة للحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0591056994 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591056994.

هونداي اكسنت 2016 مستعمله للبيع:

متوفر في مدينة جازان في المملكة العربية السعودية سيارة نوعها هونداي اكسنت موديل صنعها 2016، والسيارة بها مواصفات خليجية، أما عن نوع الوقود التي يستخدم بالسيارة بنزين ولونها الخارجي أزرق. وبها فرش من الداخل جلد أسود، بينما المواصفات الداخلية بها أكياس من الهواء لمنع الحوادث، والدخول بدون مفتاح وبها زجاج كهربائي، وشاشه للمس. بينما المرايات كهربائية، والمقاعد رياضية، وبه نظام انذار أما السيارة تم قيادتها 1999 كم، وهي مبرمجة والهيكل بها ممتاز بدون أي حوادث. ويوجد بها تامين شامل والسعر كاش 20,000 ريال سعودي وللتواصل يرجى الاتصال على 0595259369.

سيارة مستعملة للبيع بسعر 6000 ريال:

تعد السيارات تويوتا من السيارات العائلية الإقتصادية في إستخدام الوقود الأمر الذي يجعلها مناسبة للسفر أو للذهاب لمناطق بعيدة كما أنها تمتلك محرك قوي وذات إتساع داخلي كبير، ولها مميزات ومواصفات خليجية مناسبة لكل من يحب شراء سيارة، فمن خلال المقال التالي سوف نعرض عليكم سيارات مستعملة للبيع في السوق السعودي بأسعار رخيصة.

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام 2005 متوفرة للبيع في مدينة الخرج. سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 6000 ريال سعودي. تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة مانيوال والسيارة تويوتا كامري متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض ويتم إستخدام البنزين في السيارة كوقود لها وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 350000 كيلو متر. والسيارة يوجد بها مكيف وراديو كاسيت ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية جانبية ومقاعد كهربائية ونوافذ أمامية كهربائية وزجاج فاميه وإستمارة فحص جديدة. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 00966582583794.

للبيع سيارة مستعملة رخيصة:

للبيع سيارة فورد جراند ماركيز مستعملة سنة الصنع 2003 بسعر بيع يبلغ 13000 ريال سعودي ومتوفرة للبيع في مدينة الرياض حي الياسمين والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ونوع الوقود المستخدم البنزين وذات لون خارجي فضي السيارة بها مكيف والبودي فيه بعض العيوب البسيطة وبها تهريب زيوت من الأسفل ويوجد بها إستمارة فحص سارية المفعول وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة أكثر من 200000 كيلو متر للحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0566428251.

سيارة شيفروليه أوبترا للبيع:

للبيع سيارة شيفروليه أوبترا مستعملة سنة الصنع 2006 بسعر بيع يبلغ 6400 ريال سعودي ومتوفرة للبيع في مدينة الرياض حي الجرادية والسيارة مزودة بناقل حركة يدوي عادي ونوع الوقود المستخدم البنزين وذات لون خارجي فضي والسيارة تحتوي على مكيف يعمل بكفاءة وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 1000 إلى 9999 كيلو متر وإستمارة السيارة منتهية وغير مفحوصة للحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0533447718.

سيارة مستعملة للبيع رخيصة:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة سنة الصنع 2000 والسيارة متوفرة للبيع بسعر 8000 ريال سعودي متواجدة للبيع في مدينة حفر الباطن حي الخالدية والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي مع مواصفات إقليمية خليجية مع إستخدام البنزين كوقود للسيارة وتمتلك السيارة لون خارجي ذهبي وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة أكثر من 200000 كيلو متر ويوجد بالسيارة مكيف وجنوط ألمنيوم والسيارة مجمركة ومرخصة وبها تأمين إلزامي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0504318400.

سيارة هيونداي سانتافي للبيع:

للبيع سيارة هيونداي سانتافي مستعملة سنة الصنع 2003 تباع السيارة هيونداي سانتافي بمبلغ 10000 ريال سعودي متوفرة في مدينة الرياض حي الحمراء والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي واللون الخارجي في السيارة رمادي وتستخدم السيارة وقود البنزين ومتوفر بالسيارة سنتر لوك ومكيف وإطار إحتياطي وبلغ عداد الممشى في السيارة 400000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0507807611.

سيارة للبيع بسعر 13000 ريال:

للبيع سيارة شيفروليه سيدان مستعملة سنة الصنع 2012 تباع السيارة بسعر 13000 ريال سعودي متوفرة في مدينة الدمام حي أحد ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي أزرق وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 80000 إلى 89999 كيلو متر للتواصل والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0591519099.

سيارة للبيع بسعر كاش:

للبيع سيارة شيفروليه سونيك مستعملة سنة الصنع 2013 والسيارة متوفرة للبيع بسعر 16000 ريال سعودي متواجدة في مدينة الجموم حي عين شمس والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي خمري وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة من 10000 إلى 19999 كيلو متر ويتم إستخدام البنزين كوقود وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0531529474.

سيارة مستعملة للبيع رخيصة:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2015 بسعر 20000 ريال سعودي في مدينة القريات حي الدفاع والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية واللون الخارجي في السيارة أبيض ومتوفر بالسيارة سنتر لوك ومكيف ومثبت سرعة وشاشة لمس وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0508092962.

سيارة تويوتا 2000 جي تي مستعملة:

للبيع سيارة تويوتا 2000 جي تي مستعملة سنة الصنع 2005 بسعر 5000 ريال سعودي في مدينة حفر الباطن حي الباطن والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي فضي ويوجد بالسيارة بلوتوث وجنوط ألمنيوم وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0573393893.

سيارة مستعملة للبيع بسعر رخيص:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2018 بسعر 25000 ريال سعودي في مدينة حفر الباطن والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع مواصفات إقليمية خليجية وتستخدم السيارة وقود البنزين وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد المسافات 140000 كيلو متر ومتوفر بالسيارة زجاج كهربائي وكاميرا خلفية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0592342430.

للبيع سيارة مستعملة رخيصة:

للبيع سيارة هيونداي أزيرا مستعملة سنة الصنع 2014 بسعر 23000 ريال سعودي في مدينة طريف حي المساعدية والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية وسجل عداد المسافات 216000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0583004363.

سيارة للبيع في الرياض:

للبيع سيارة فورد فيوجن مستعملة سنة الصنع 2012 بسعر 18500 ريال سعودي في مدينة الرياض حي المربع والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية وسجل عداد المسافات أكثر من 200000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0544133737.