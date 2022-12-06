الكل هيمتلك سيارات بي ام دابليو جديدة ومستعمله بالتقسيط في السعودية بتسهيلات كبيرة

إذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة من علامة تجارية جديدة يمكنك الآن التوجه لشراء سيارة بي ام دابليو فهي من إحدى أهم العلامات التجارية ويوجد منها الكثير من الطرازات والنسخ فتعد علامة بي ام دابليو علامة تجارية قوية ولها الكثير من المنافسين ويمكن الحصول على السيارة سواء عن طريق الشراء أو التقسيط ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم أفضل سيارات بي ام دابليو جديدة.

سعر سيارات بي ام دابليو بالسعودية

سنقدم إليكم في السطور الآتية كافة أنواع سيارات بي ام دابليو مع الأسعار:

يوجد سيارة بم ام دابليو 2013 اكس 2 متوفرة بسعر يبدأ من 214.500 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بم ام دبليو 2 سيريز كوبيه 2023 لجديدة ومن أهم مميزات السيارة أنها تتوفر بالكثير من المميزات الإضافية التي من بنيها أنابيب من الكروم مع قفل مركزي بالإضافة لنظام الفرامل المانعة للانغلاق وتتوفر السيارة بسعر 192.500 ريال سعودي. بالإضافة إلى سيارة بي إم دبليو X7 2023 الجديدة من أهم ميزات الدواسات الخلائطية مع مقاعد خلفية قابلة للطي والتقسيم مع مكيف أوتوماتيك ونظام الفرامل المانع للانغلاق وتتوفر السيارة بسعر 201.100 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو 4 سيريز غران كوبيه 2013 متوفرة بسعر يبدأ من 195.800 ريال سعودي.

سيارات بي ام دبليو للبيع في السعودية

بالإضافة لسيارة بم ام دابليو 5 سيريز المتوفرة بسعر 204.000 ريال سعودي. كما بوجد سيارة بي ام دبليو X3 2022 المتوفرة بسعر يبدأ من 265.650 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة بي ام دبليو 440i 2022 المتوفرة بسعر 269.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو Z4 2022 ويتراوح سعر تلك السيارة ما بين 272.250 ريال سعودي و335.500 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو 740، 2022 متوفرة بسعر 583.330 ريال سعودي. سيارة بي ام دبليو 750 2022 متوفرة بسعر 665.500 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة بي ام دبليو M5 2022 ومتوفرة بسعر 647.900 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو 760 2022 متوفرة بسعر 712.800 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة بي إم دبليو X3 2021 xdrive 30i في مدينة الرياض أوتوماتيك

عروض أسعار سيارات بي ام دبليو

بالإضافة إلى سيارة بي ام دبليو 530، 2022 متوفرة بسعر 299.250 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو 730 2017 في الخرج متوفرة باللون البني وسعرها هو 50.000 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة بم ام دبليو 730، 2008 في مدينة الرياض متوفرة باللون الأبيض وسعرها و22.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي م دبليو 540، 2022 متوفرة بسعر 325.500 ريال سعودي. بالإضافة إلى سيارة بي ام دبليو 630، 2022 متوفرة بسعر 364.100 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو 730، 2022 متوفرة بسعر 407.000 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة بي ام دبليو 2022 اكس 5 ويتراوح سعره ما بين 427.350 ريال سعودي حتى 521.849 ريال سعودي. كما يوجد سيارة بي ام دبليو 2022 ام 4 متوفرة بسعر يبد أمن 456.500 ريال سعودي حتى 606.485 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة بي ام دبليو 2022 اكس 7 ويبدأ سعرها ما بين 473.000 ريال سعودي حتى 562.100 ريال سعودي.

سيارات بي ام دبليو في السعودية

يوجد في السعودية الكثير من الأنواع السيارات التي من بينها كلًا من التالي: