نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب7000 ريال أحصل على سيارة مستعملة بالسعودية شيفروليه وتويوتا وغيرهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حراج السيارات المستعملة بالسعودية، غلاء الأسعار العالمية في مجال السيارات بوجه خاص أصبح عائق أمام الكثير من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة حيث تعتبر السيارة من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها وأصبح الآن سوق المستعملة هو الحل الأمثل أمام الكثير للحصول على سيارة الأحلام ولاكن بأسعار مُخفضة مع توافر كافة الأنواع والماركات وبحالات ممتازة مع اشتراط القيام بالفحص الشامل قبل إتمام عملية الشراء، وسوف نتناول مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة مع توفير كافة الطرق للتواصل مع المالك لأي للاستفسار. للبيع سيارة شيفروليه مستعملة بالمملكة مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي النسيم الغربي بسعر 16000 ريال سعودي السيارة شيفروليه سونيك 2013.

مواصفات السيارة عبارة عن:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد الممشى في السيارة بلغ من 90000 إلى 99999 كيلو متر. الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي: أكياس هوائية، دخول بدون مفتاح، سنتر لوك.

مدخل يو إس بي، مدخل AUX، كراسي جلد.

بلوتوث، زجاج كهربائي، إطار إحتياطي، نظام الفرامل المانع للإنغلاق. سيارة اوبترا ب 7.000 ريال متواجدة بمدينة مكة السيارة شيفروليه اوبترا المستعملة المعروضة. للبيع مقابل 7.000 ريال سعودي السيارة موديل 2009 بمواصفات يابانية الصنع وناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي فضي بجانب كونها بحالة ممتازة متوفر بها زجاج كهربائي ومكيف بحالة جيدة ومدخل Aux\usb وجنوط المنيوم، كما أنها سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلومتر، تمتاز السيارة لكونها لا تتعرض الرش نهائي حتى الآن. للبيع سيارة شيفروليه سونيك بالرياض مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي النسيم الغربي بسعر 18000 ريال سعودي.

أهم مواصفات السيارة كالتالي:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بلغ من 150000 إلى 159999 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

حالة الهيكل جيدة ولكن يوجد عيوب بسيطة في البودي. الكماليات المتوفرة في السيارة كالتالي:- أكياس هوائية، زجاج كهربائي، كراسي جلد، مكيف.

مشغل أقراص، بلوتوث، سنتر لوك، مدخل AUX.

مدخل يو إس بي، إطار إحتياطي. للبيع سيارة شيفروليه أوبترا سنة الصنع 2006 مستعملة للبيع في مدينة الخبر حي الخبر الجنوبية بسعر 15000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

دهان السيارة أعيد دهانه كليا.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد الممشى في السيارة بلغ أكثر من 200000 كيلو متر. الكماليات في السيارة مكونة من:- سنتر لوك.

جنوط ألمنيوم.

أكياس هوائية. للبيع سيارة شيفروليه مستعملة تعرض للبيع السيارة شيفروليه كروز سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع في مدينة الهفوف حي الإسكان العام بسعر 15000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن:- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد الممشى في السيارة بلغ 201000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتوفرة في السيارة مكونة من أكياس هوائية، بلوتوث، سنتر لوك، كراسي جلد.

الكماليات المتوفرة في السيارة مكونة من أكياس هوائية، بلوتوث، سنتر لوك، كراسي جلد. كما بها مشغل أقراص، نظام إنذار، زجاج كهربائي، مكيف.

متواجد بالسيارة أيضاً شاشة لمس، مثبت سرعة، مرايا كهربائية.

بجانب توافر بها نظام ملاحة، كاميرا خلفية، إطار إحتياطي. سيارة شيفروليه كابتيفا مستعملة السيارة شيفروليه كابتيفا إصدار 2007 متواجدة بالرياض بخة المنار تعرض للبيع مقابل 12.000 ريال سعودي، تتمتع السيارة بحالة جيدة وذلك ما يتم التأكد منه في الفحص الشامل لها. مواصفات وكماليات السيارة:- السيارة سارية حتى الآن مسافة تصل إلى 200.000 كيلو متر.

تتمتع بلون خارجي أزرق.

السيارة بها ناقل حركة يدوي، كما تأتي بمواصفات أوروبية الصنع.

متواجد بالسيارة أكياس هوائية، اندرويد Auto, مقاعد رياضية، مقاعد مبردة.

السيارة بالدهان الاصلي وهيكل خارجي ممتاز. سيارة شيفروليه لومينا 2006 للتنازل بسعر مُخفض متوفر السيارة شيفروليه لومينا للبيع بحي النسيم الشرقي بالرياض، مقابل دفع 8.000 ريال سعودي للإستمتاع بالسيارة والقيان بالشراء برجاء التواصل على الرقم السابق. معلومات حول السيارة لومينا:- السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.

كما تأتي بمواصفات أمريكية.

السيارة ذات لون أسود.

المسافة المقطوعة تصل إلى 200.000 كيلو متر.

السيارة اعيد دهنها كلياً، ولاكن الهيكل الخارجي جيد وبدون حوادث حتى الآن. سيارة مستعملة كيا للبيع للبيع سيارة كيا كرنفال سنة الصنع 2009 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي أبحر الشمالية بسعر 18000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة عبارة عن: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

عداد الممشى في السيارة بلغ أكثر من 200000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أسود.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين. الكماليات المتوفرة في السيارة: مرايا كهربائية.

مثبت سرعة.

مكيف، فتحة سقف. سيارة مستعملة شيفروليه سوبربان متوفر للبيع بالرياض السيارة سيفر ليه موديل سوبربان إصدار 2008.

السيارة متواجدة في مدينة الرياض بمنطقة السعادة.

تعرض للبيع السيارة سوبربان مقابل دفع 20.000 ريال سعودي.

السيارة سوبربان تتمتع بناقل حركة اوتوماتيك.

تستخدم السيارة البنزين

اللون الخارجي لها اسود كما أنها تتمتع بالدخان الأصلي لها من الداخل والخارج بدون رش.

السيارة يا يو حتى الآن مسافة سجلت بعداد المسافات ب 200.000 كيلو متر.

الكماليات المتواجدة بالسيارة متعددة منها الأكياس الهوائية، والزجاج الكهربائي، والمرتبات الكهربائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب7000 ريال أحصل على سيارة مستعملة بالسعودية شيفروليه وتويوتا وغيرهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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