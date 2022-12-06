نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية كاش وبالتقسيط بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة ولكل سيارة منهم خصائصها ومميزاتها ويمكن الحصول عليها إما عن طريق التقسيط او دفع الكاش ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم قائمة بأفضل السيارات المستعلة في المملكة العربية السعودية.

سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من الأنواع من السيارات التي من بينها كلًا من التالي:

توجد بالمملكة العربية السعودية سيارة نيسان التيما متوفرة في مدينة الرياض أوتوماتيك تتوفر السيارة بسعر 103.500 ريال سعودي ويمكن الحصول على السيارة عن طريق التقسيط. كما يوجد أيضًا سيارة جيتور X90 2022 لاكجري ومتوفرة في مدينة الرياض اتوماتيك يمكن الحصول عليها عن طريق التقسيط أو عن طريق الدفع النقدي وهو 85.100 ريال سعودي. بالإضافة لسيارة هافال H6 2023 اكتيف متوفرة في مدينة الرياض ولونها فضي، أوتوماتيك وسعر السيارة هو 93.045 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها عن طريق التقسيط. كما يوجد سيارة هافال H6 2023 بريميوم متوفرة باللون الفضي الغامق وسعرها 102.235 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها عن طريق التقسيط. بالإضافة إلى ماكسوس دي 90 2022 ايليت ديزل متوفرة باللون الأبيض، أوتوماتيك والسيارة متوفرة في مدينة الرياض ويمكن الحصول عليها إما عن طريق التقسيط أو الدفع النقدي وسعرهم هو 114.989 ريال سعودي.

سيارات للبيع في السعودية

كما يوجد سيارة بايك B40 2023 أونر متوفرة باللون الأسود في مدينة الرياض ويمكن الحصول عليها عن طريق التقسيط أو الدفع النقدي وسعرها هو 142.485 ريال سعودي. يوجد أيضًا سايرة هافال دارجو 2022 سبورت متواجدة في مدينة الرياض متوفرة بسعر 96.025 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها عن طريق التقسيط والسيارة متوفرة باللون الأبيض. يوجد أيضًا جيتور X90 2022 كمفورت تتواجد في مدينة الرياض ومتوفرة باللون الأسود وسعرها هو 82.800 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها عن طريق التقسيط. كما يوجد أيضًا سيارة ام جي 6 2022 mg 6 lux ومتواجدة في مدينة الرياض ولونها فضي وتتوفر السيارة بسعر 72.450 ريال سعودي كما يمكن أن يتم الحصول على السيارة عن طريق التقسيط.

سيارات مستعملة في السعودية

مازال هناك الكثير من الأنواع من السيارات المستعملة المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول عليها إما عن طريق التقسيط أو الدفع النقدي وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنواع من تلك السيارة: