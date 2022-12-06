نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع فى السعودية ب5000ريال.. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد سوق السيارات ارتفاعاً كبيراً فى الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، وهو ما جعل الكثير من المواطنين السعوديين يتجهون إلى سوق السيارات المستعملة للبحث عن السيارات المعروضة للبيع بأفضل الأسعار والتي لا يزيد ثمنها عن 5000 ريال، حيث يحظى أيضا سوق المستعمل فى السعودية باهتمام كبير من الأفراد ويعد فرصة جيدة لكل من يرغب فى شراء سيارة بإمكانيات جيدة وسعر معقول فى نفس الوقت، فتابع معنا هذا المقال لكى تتعرف على أهم فئات السيارات التي يبلغ سعرها 5000 ريال للمستعمل.

فئات سيارات مستعملة للبيع فى السعودية بسعر 5000 ريال

عندما تبحث عن سيارات مستعملة فى السعودية فى فئة 5000 ريال، فسوف تجد أن سيارات شركة تويوتا بطرازتها المختلفة هى التي تتصدر هذه الفئة السعرية، وإلى جانب ذلك فهي الخيار الأفضل من حيث الصلابة والاستخدام حيث أنها سيارات عملية بشكل كبير.

ومن حيث طرازات سيارة تويوتا المستعملة بـ 5000 ريال، فسوف تجد ذلك فى موديل تويوتا كورولا وتويوتا كامرى بدءاً من عام 2003، وموديل تويوتا إيكو بدءاً من عام 2002، وجميعها يحمل الكثير من المزايا الداخلية والخارجية وأنظمة الأمان الهامة لكل سائق مثل نظام الفرامل ومانع الحركة وإنذار لمنع السرقة وأحزمة الأمان الأمامية وغيرها الكثير.

كما هناك العديد من موديلات شركات السيارات الأخرى التي تنافس شركة تويوتا فى سعر بيعها الذي يقع فى فئة 5000 ريال للمستعمل، ومنها سيارة هيوانداى أكسينت موديل 2005، سيارة سوزوكى ألتو 2007، سيارة لكزس إى أس 2007، سيارة هيوانداى سانتا فى 2019، هيونداى النترا 2016، سيارة مرسيدس بنز 2003، وغيرها الكثير من موديلات السيارات المعروضة للبيع التي سوف تجدها فى أبرز المواقع السعودية الخاصة ببيع السيارات المستعملة فى مدن المملكة المختلفة.

سيارة مستعملة للبيع تويوتا كامري 2005

يمكنك الأن شراء سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا كامري موديل 2005 وذلك بسعر 5000 ريال سعودي، القير: قير اوتوماتيك، ونوع الوقود بنزين، البدي نظيف ولا يوجد بها أي عيوب، عدد الكليومترات 300000، سعر المحرك وناقل الحركة N/A، بها كاميرا خلفية ، أجهزة إستشعار الإصطفاف – أمامي و خلفي، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

سيارة تويوتا كورولا 2004

هى واحدة من السيارات المستعملة للبيع في السعودية وذلك بفئة 5000 ريال سعودي، وتكون مواصفات هذه السيارة كالتالي:

بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

موديل سيارة تويوتا كورولا 2022.

عدد الكيلو مترات 234,000.

بها ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

بها مساعد الفرامل BA.

تحتوى على توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD.

أحزمة الأمان – أمامي فقط

هاوتاى A25 للبيع الرياض بسعر 5000 ريال

كما يمكنك الآن امتلاك سيارة من أفضل السيارات المستعملة والتي تكون من فئة ال5000 ريال سعودي، وتكون مواصفاتها كالتالي:

هاوتاى موديل A25.

أول استخدام في 2007.

أما عن ناقل الحركة فهى مانيوال.

موجودة في مدينة الرياض.

لون السيارة فضي.

أما عن نوع الوقود المستخدم” بنزين”.

سيارة تويوتا كامري 2002 بسعر 5000 ريال

يمكنك الآن امتلاك سيارة تويويا كامري موديل سنة 2002 وهي بحالة جيدة للغاية، ويمكن الدفع كاش أو عن طريق التقسيط، بمعدل 700 ريال شهرياً، مع مراعاة دفع المقدم مبلغ 2000 ريال، أما عن لون السيارة فهي خضراء، عدد الكيلو مترات 1888.000، نوع الوقود المستخدم بها هو البنزين، وهي سيارة اتوماتيك، وهى سيارة مناسبة جداً لمحدودي الدخل فهى من فئة 5000 ريال فقط.

أشهر مواقع بيع السيارات المستعملة بالسعودية

تتميز السعودية بوجود الكثير من المواقع الإلكترونية التي تختص ببيع السيارات المستعملة بأسعار مناسبة جداً وجيدة الحالة، فسوف تجد العشرات من البائعين بشكل يومي يعرضون عدد من السيارات المستعملة للبيع بالسعر الذي ترغبه مع ذكر جميع مواصفات السيارة وإمكانية التواصل مع البائع من أجل التفاوض، فإذا كنت تبحث عن سيارات مستعملة بسعر 5000 فسوف تجد العديد من المواقع ومنها السوق المفتوح، وموقع هتلاقى، وموقع موفر، وموقع حراج، وغيرها التي يجب عليك زياراتها لتجد طلبك المناسب.