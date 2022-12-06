سيارات بالتقسيط بالسعودية بدون بنوك بقسط شهري 400 ريال بسعر الكاش

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عمر شويل - جدة سيارة مستعملة بالتقسيط بدون بنك بقسط شهري 400 ريال، سيارة مميزة من شركة تويوتا إصدار 2012 قوة محركها إلى 1600 سي سي، مدعومة بصندوق من تروس لزيادة التحكم في سرعة السيارة اوتوماتيك تصل إلى 6 سرعات، سيارة مستعملة أقساط إقتصادية في استهلاك الوقود إعتمادية، سيارة ماركة تويوتا أفالون موديل عام 2012، السيارة بها الكثير من المزايا والمواصفات التي يرغب بها كل شاري سنعرضها لكم مع مجموعة من السيارات المعروضة للبيع بالتقسيط بدون بنك من المالك مباشرة بأقل قسط شهري ما بين 400 ريال إلى 1000 ريال سعودي، سيارات بجودة عالية.

سيارات أقساط بدون بنك بالسعودية

من مزايا ومواصفات السيارة تويوتا أفالون 2012، بها كافة التجهيزات من مكيف الهواء بارد، حساسات الركن، جهاز إنذار ضد السرقة، نظام صوت بلوتوث، حساسات تعمل بكفاءة الركن الذكي متواجدة أمامية وخلفية، سنتر لوك، زجاج كهربائي أمامي، زجاج كهربائي خلفي، نظام أمان متكامل نظام صوت متكامل.

حامل أكواب داخلية في مقصورة السيارة. لون هيكل السيارة الخارجي أبيض بدون خدوش أو صدمات. مساحة تخزين إضافية أمام ناقل الحركة واسعة. عداد قياس سرعة السيارة ومسافة التي قطعتها. سيارة أفالون اوتوماتيك متواجدة في مدينة طريف. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 170 ألف كيلو متر. وقود محرك السيارة البنزين، مرايا جانبية كهربائية، ريموت كنترول. فتحة سقف، فرش مقاعد السيارة من القماش المخمل. مالك السيارة وحيد على شرط الفحص بالتقسيط. القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 400 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة تويوتا افالون 4 آلاف ريال سعودي.

بالتقسيط سيارة رخيصة بقسط 500 ريال هيونداي النترا

سيارة النترا موديل عام 2018 مستعملة معروضة للبيع أقساط أو كاش بأقل مقدم من المالك الأصلي، سيارة هيونداي النترا باللون الفضي تستخدم البنزين كوقود، محرك السيارة بقوة 2000 سي سي، متصل بناقل حركة اوتوماتيك، فئة السيارة فل كامل النترا كوبيه.

قراءة عداد الممشى للسيارة سجلت 88 ألف كيلو متر. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق نظام فرامل حديث. نظام صوت بلوتوث، راديو كاسيت، نظام تحكم في حركة المقود. مبدل أقراص، مشغل دي في دي، مشغل اسطوانات. مدخل يو اس بي، مكبرات صوت خلفية. حساسات أمامية وخلفية الركن الذكي. وسائد هوائية أمامية وجانبية للركاب والسائق الأمامي. تقسيط سيارة هيونداي النترا كوبية موديل 2018 بقسط شهري 500 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة النترا 3500 ريال سعودي.

أقساط سيارة هوندا النترا موديل 2017

بأقل سعر تقسيط السيارة هيونداي بقسط شهري 500 ريال سعودي، أقل مقدم 1500 ريال سعودي، لون السيارة الخارجي أحمر هيكل السيارة سيدان.

نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك اتش دي.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 100 ألف كيلو متر.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

محرك قوي بسعة 1600 سي سي بقوة 4 سلندر.

تتضمن السيارة على فتحة سقف، نظام صوت مكبرات الصوت.

مشغل اسطوانات، دي في دي، كاميرا خلفية.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

جنوط من الكروم، جهاز إنذار مانع من السرقة.

سعر السيارة هيونداي النترا 2017 بحالة ممتازة 18 ألف ريال.

سيارة بالتقسيط بدون بنك من المالك بأقل قسط

بقسط شهري 500 ريال سيارة هيونداي النترا موديل عام 2016 بحالة جيدة، سيارة فل متكاملة بجميع الكماليات والاضافات بحالة الوكالة من الخارج والداخل ممتازة لا تعاني من شئ.

مواصفات السيارة هيونداي باللون الفضي. تحتوي على أكثر من نظام يعمل بكفاءة نظام صوت. نظام أمان بوجود كاميرا خلفية ووسائد هوائية. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق في الطرق الممطرة. حساسات اصطفاف خلفية الركن الذكي أمامية وخلفية. مشغل اسطوانات، راديو كاسيت، نظام بلوتوث. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 68 ألف كيلو متر. سعر السيارة هيونداي النترا كوبيه كاش 16 ألف ريال.

سيارة أقساط هيونداي سانتافي 2018 بدون بنوك أو شركات

سيارة هيونداي سنتافي مستعملة معروضة للبيع بنظام التقسيط بسعر الكاش، سيارة هيونداي موديل عام 2018 لون السيارة أبيض، نوع الهيكل الخارجي للسيارة هاتشباك، جنوط السيارة مصنوعة من الكروم، إطارات شبة جديدة، سيارة هيونداي سانتا لا تعاني من صدمات أو حوادث نظيفة.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك FWD.

متوفرة السيارة بالتقسيط في مدينة الرياض.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 30 ألف كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين اقتصادية الاستهلاك.

مكيف هواء بارد، مرايا جانبية كهربائية، إشارات التفاف.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي.

سعر السيارة هيونداي سانتا 22 ألف ريال سعودي.

تقسيط السيارة بقسط شهري 1000 ريال.

سعر مقدم السيارة هيونداي 2000 ريال سعودي.

مقاعد السيارة من الجلد مغطاه بالمخمل.

نظام فرامل مانع الانغلاق وفرامل بها نظام مانع انزلاق السيارة.

حساسات اصطفاف خاصية الركن الذكي.

وسائد أمان هوائية ضد الحوادث أمامية وجانبية.

أقساط سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة

سيارة كامري 2008 بناقل حركة اوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين، لون السيارة الخارجي أبيض، حالة البدي الخارجي وكالة شد بلد مشروط.

السيارة تحتوي على مثبت سرعة، مكيف هواء.

مراتب مقاعد السيارة من القماش المخمل.

كما أن السيارة بها مراتب خلفية ومقاعد أمامي اوتوماتيك.

حساسات اصطفاف أمامية وخلفية الركن الذكي.

تواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.

نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك قير اوتوماتيك.

سعر السيارة كاري 2012 يبلغ نحو 12 ألف ريال سعودي.

أقل سعر قسط شهري 1000 ريال سعودي.

أقل مقدم للسيارة 2000 ريال سعودي.

بالتقسيط سيارة تويوتا كامري في مدينة الرياض

سيارة كامري بيضاء رمادية اللون مستعملة موديل عام 2015 بحالة جيدة للبيع اوتوماتيك في مدينة الرياض من المالك الأصلي، السيارة بالتقسيط بسعر الكاش 17 ألف ريال سعودي.

القسط الشهري للسيارة كامري 1000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة 3000 ريال سعودي. كما أن السيارة تستخدم البنزين كوقود للمحركات. وسائل الأمان بالسيارة نظام توزيع قوة الفرامل إلكتروني. وسائد هوائية أمامية وجانبية. نظام فرامل أيضاً مانع الإنغلاق ABS. حساسات أصطفاف الركن أمامية وخلفية. نظام مانع ضد السرقة إنذار الكشف عن السرقة.

بالتقسيط سيارة تويوتا كورولا 2015

بقسط شهري 500 ريال معروضة للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2015 بحالة جيدة بدون صدمات أو حوادث، سيارة كورولا بيضاء متواجدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

من مواصفات السيارة اوتوماتيك محرك 1600 لتر.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 124 ألف كيلو متر.

تتضمن السيارة نظام صوت ممتاز من مكبرات صوت أمامية وخلفية.

نظام بلوتوث، راديو كاسيت، مبدل أقراص.

التحكم في المقود عن طريق خدمة الصوت.

نظام اسطوانات مبدل أقراص.

مشغل اسطوانات ومشغل دي في دي.

كما أن السيارة تحتوي على مدخل AUX، ومدخل USB.

بالنسبة إلى وسائل الأمان بالسيارة فإنها تتضمن حساسات خلفيه أمامية.

نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

نظام الفرامل المانع للأنغلاق ABS.

سعر السيارة تويوتا كورولا 20 ألف ريال سعودي.

بقسط شهري محدد بقيمة 500 ريال سعودي.

سيارة هيونداي ازيرا بالتقسيط 2015

سيارة هيونداي أقساط مستعملة سيدان بأرقى شكل ومحركات وكالة سيارة أزيرا اوتوماتيك موديل 2015، كما أن السيارة بها مقود كهربائي يمتاز بخاصية التحكم بالصوت، مقاعد السيارة من الجلد باللون الرمادي فرش قماش مخمل، تتواجد السيارة في مدينة جدة بالمملكة.

مواصفات السيارة هيونداي ازيرا 2015 مستعملة

ناقل الحركة للسيارة هيونداي قير نوعه اوتوماتيك.

محرك السيارة هيونداي بسعة 1600 سي سي.

محرك السيارة أيضا يعمل بقوة 4 سيلندر.

لون السيارة هيونداي أبيض لا يعاني الهيكل من خدوش.

شاصية السيارة من الصدام للصدام بحالة ممتازة.

سيارة على الشرط معروض من المالك بحي الجوهرة.

سعر السيارة هيونداي 30 ألف ريال سعودي.

وأما عن سعر السيارة هيونداي بقسط شهري 1500 ريال سعودي.

سيارة تقسيط كيا سيراتو موديل عام 2017

سيارة كيا سيراتو مستعملة نوعها اوتوماتيك باللون الفضي الرمادية بهيكل خارجي وكالة بدون صدمات، ناقل الحركة القير اوتوماتيك، جنوط السيارة مصنوعة من الكروم مقاس 15 أنش، مصابيح أمامية ليد بإضاءة نهارية.

من مواصفات السيارة كيا سيراتو قراءة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 133 ألف كيلو متر. محرك السيارة هيونداي بقوة 4 سيلندر بسعة 1600 سي سي. كما أن السيارة بها فتحة سقف، مكيف هواء بارد، مرايا كهربائية جانبية. نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية كهربائية. سيارة تقسيط كيا بقسط شهري 500 ريال سعودي. سعر السيارة كيا سيراتو 19 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي بالتقسيط بقسط شهري 1000 ريال

سيارة هيونداي للبيع في مدينة الرياض بالمملكة، نوع القير للسيارة اوتوماتيك المسافة المقطوعة سجلت قراءة 90 ألف كيلو متر، هيكل السيارة الخارجي سيدان، لون السيارة الخارجي أبيض.

من مواصفات السيارة حساسات أمامية وخلفية. كما أن بها مثبت سرعة، وسائد هوائية للركاب. مكيف هواء بارد، زجاج نوعه فامية زجاج كهربائي الأمامي والخلفي. وسائد هوائية، حساسات خلفية اصطفاف الركن الذكي. سعر السيارة هيونداي 28 ألف ريال سعودي. قسط شهري للسيارة تبلغ نحو 1000 ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة بسعر 1500 ريال سعودي.

بقسط شهري 700 ريال سيارة كامري للبيع 2002

يتوفر سيارة تويوتا أقساط ميسرة للبيع بأقل سعر ممكن سيارة تويوتا كامري كاش أو تقسيط بسعر 5000 ريال بقسط شهري 700 ريال سعودي، ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك.

تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.

المسافة المقطوعة سجلت قراءة عبر شاشة السيارة 188 الف كيلو متر.

لون طلاء السيارة الخارجي أخضر فاتح مينت.

السيارة بها مكيف هواء بارد، مثبت سرعة، قفل مركزي.

حساسات اصطفاف خلفية وأمامية الركن الذكي.

سيارة أقساط كامري موديل عام 2008

سيارات معروضة للبيع عن طريق التقسيط أو الكاش تويوتا كامري، سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2008 مستعملة بسعر 12 ألف ريال سعودي، بقسط شهري 1000 ريال، مقدم السيارة كامري بسعر 3000 ريال سعودي.