سيارة هيونداي مستعملة بالسعودية لعشاق الخامة ارخص سيارات أوتوماتيك

سعر سيارة هيونداي مستعملة بالسعودية، الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة خلال تلك الفترة يتوجهوا إلى شراء سيارات مستعملة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل السنة بشكل كبير، وبالتالي انتعش السوق السعودي السيارات المستعملة بوجود موديلات مختلفة تلبي غرض كل من يرغب في شراء سيارة مستعملة واليوم سنتعرف على أسعار سيارات هيونداي المعروضة للبيع في سوق السيارات السعودي اختيار الأنسب لك التي تساعد الشاري في قضاء حاجته بأقل سعر ممكن.

سعر سيارة هيونداي مستعملة بالسعودية

يتوفر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2018 بحالة جيدة سيارة نظيفة من الداخل والخارج، تتواجد السيارة في مدينة الدمام في حي اسكان الدمام، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية وارد خليجي من توكيل خليجي، ناقل الحركة للسيارة نوعه اوتوماتيك بالنسبة إلى نوع الوقود فهو البنزين، طلاء السيارة الخارجي باللون الأبيض بحالة جيدة بدون حوادث، الدهان الخارجي هو الدهان الأصلي، طريقة سداد ثمن السيارة كاش فقط.

سعر وبيانات حالة سيارة هيونداي اكسنت 2018

قراءه عداد الممشى للسيارة هيونداي اكسنت 140,000 كيلو متر. بدي السيارة الخارجي وكالة يوجد مفاتيح وكالة. مالك أول للسيارة اسبير وكالة لم يتم إنزاله. كما أن المحرك على الشرط موتور على الشرط، سيارة شد بلد بحاله جيده جدا. مواصفات السيارة الداخلية زجاج كهربائي الأمامي والخلفي. مرايا كهربائية جانبية السيارة بها سنتر لوك. أكياس هوائية كراسي من الجلد، مثبت سرعة. كراسي مدفأة من القماش المخمل باللون الرمادي. السيارة هيونداي أكسنت 2018 متاحة للبيع بسعر 25,000 ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2016 مستعملة بالسعودية

يتوفر للبيع بسعر رخيص سيارة هيونداي النترا في مدينة حفر الباطن بالمملكة، من مواصلات السيارة بأنها نظيفة من الداخل والخارج تحتوي على محركات وكالة، محرك بسعة 1600 سي سي، بقوة 6 سلندر، سيارة بعدد أربعة مقاعد، أربع أبواب بها كافه المزايا سيارة قوية اقتصادية موفرة.

بيانات السيارة هيونداي نوافذ أمامية كهربائية وخلفية كهربائية. مرايا جانبية كهربائية بإشارات التفاف مرايا ضم وإغلاق. مكيف هواء مركزي أمامي وخلفي، مراتب من المخمل قماش مدفأة. مقاعد السيارة باللون الرمادي، لون السيارة الخارجي الهيكل باللون الأبيض. قراءة عداد الممشى للسيارة 75,000 كيلو متر، بالنسبة إلى ناقل الحركة اوتوماتيك ،وقود السيارة البنزين. السيارة تحتوي على نظام أمان عالي من نظام فرامل ووسائد هوائية للراكب والسائق أمامية وجانبية. اصطفاف للركن الذكي، نظام صوت متكامل مكبرات صوتية. وأما عن سعر السيارة هيونداي النترا 2016 طريقة السداد كاش 20,000 ريال سعودي.

سعر هيونداي اكسنت 2019 مستعملة بالشرقية

سيارة هيونداي أكسنت مستعملة إصدار عام 2019 بحالة جيدة للبيع تمتاز السيارة بأن لها لون أزرق لامع خارجي، هيكل السيارة الخارجي سيدان سيارة انسيابي بدون خدوش، مقابض الأبواب بنفس لون السيارة، مرايا السيارة الجانبية باللون الأزرق وتمتاز بحركة اوتوماتيك.