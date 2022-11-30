انت الان تتابع خبر ارخص سيارات مستعملة.. هتجيب احلي عربية باقل من 100 ألف جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر السيارات المستعملة من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الجميع بشكل مستمر خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديث، ويريدون معرفة المميزات والأسعار التي تناسب دخول المواطن، وتوجد مجموعة من السيارات التي تناسب الجميع.
سيارة فيات سيينا موديل 2021
ويوجد في سيارة فيات سيينا موديل 2001 وهي بها محرك سعته 1500 سي سي، وهي بها علبة تروس مانيوال، وهي متوفرة باللون النبيتي، وقطعت مسافة تصل لـ 19999 الف/كم، ويكون لها رخصة سارية لمدة 6 شهور، وسعرها يصل لـ 55 الف جنيه ويتغير حسب حالتها.
سيارة فيات شاهين موديل 2004
ويوجد في سيارة فيات شاهين موديل 2004 محركها سعته 1600 سي سي وهو مقترنين بعبلة تروس مانيوال، وتتوفر باللون الأخضر، وقطعت مسافة 69999 الف/كم، وفيها دهانات خارجية، وتحتوى على تكيف وباور، وسعرها يصل لـ 70 ألف جنيه ويختلف على حسب حالتها.
سيارة دايهاتسو جراند تيريوس موديل 1999
وهه السيارة هي الاتي تظهر بمحرك يصل سعته لـ 1600 سي سي، وفيها علبة تروس مانيوال، وتأتي السيارة باللون النبيتي، وهي تقطع مسافة تصل لـ 19999 الف/ كم، وسعرها يصل لـ 90 ألف جنيه تجدد على حسب خالته الفنية والداخلية.