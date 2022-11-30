انت الان تتابع خبر ارخص سيارات مستعملة.. هتجيب احلي عربية باقل من 100 ألف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر السيارات المستعملة من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الجميع بشكل مستمر خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديث، ويريدون معرفة المميزات والأسعار التي تناسب دخول المواطن، وتوجد مجموعة من السيارات التي تناسب الجميع.

سيارة فيات سيينا موديل 2021

ويوجد في سيارة فيات سيينا موديل 2001 وهي بها محرك سعته 1500 سي سي، وهي بها علبة تروس مانيوال، وهي متوفرة باللون النبيتي، وقطعت مسافة تصل لـ 19999 الف/كم، ويكون لها رخصة سارية لمدة 6 شهور، وسعرها يصل لـ 55 الف جنيه ويتغير حسب حالتها.