بمقدم 2000 ريال إمتلك سيارة تويوتا وقسط شهري 500 ريال بالسعودية

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عمر شويل - جدة بمقدم 2000 ريال إمتلك سيارة تويوتا، تعرف سيارات تويوتا بأنها من أغلى السيارات التي تعرض في الكثير من المعارض، ولكن هناك سيارات تويوتا مستعملة لا يعرف عنها البعض شيء، لذلك سوف نعرض اليوم من خلال هذا المقال أرخص أسعار سيارات تويوتا المستعملة في المملكة العربية السعودية. سيارة تويوتا كامري 2012 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري 2012 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمشغل دي في دي وجهاز إنذار ومكيف ذات برودة عالية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، وحساسات أمامية وخلفية ونظام فرامل مانع الانغلاق.

يوجد بهذه السيارة بوسادة هوائية للسائق والركاب، وجنوط قوية ونظام توزيع خاص بقوة الفرام.

وبلوتوث وراديو، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 92,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2012 للبيع بسعر 9,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 583711283,+96683711283. للبيع سيارة تويوتا كامري 2006 مستعملة سيارة تويوتا كامري 2006 تتمتع بلون أبيض لامع، وناقل حركة مانيوال، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول، ونوافذ أمامية زجاجية تعمل بالكهرباء.

ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومشغل دي في دي.

يوجد بهذه السيارة سبويلر خلفي وبلوتوث، وجهاز إنذار ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، وحساسات أمامية وخلفية ونظام فرامل مانع الانغلاق.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 166,000 كم.

توجد هذه السيارة في محافظة الدمام.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2006 للبيع بسعر 8,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0594025133,+966594025133. سيارة تويوتا كامري 2017 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري 2017 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بباور ومكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت ومبدل أقراص

يوجد بهذه السيارة نظام فرامل مانع الانغلاق ومشغل دي في دي، ومشغل اسطوانات.

بلوتوث وراديو كاسيت، وجنوط قوية ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 92,000 كم.

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