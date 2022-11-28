نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط المريح اشتري سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة بالسعودية بجميع الباحثين عن سيارة مستعملة ونظام التقسيط ليكون الأمر أسهل مما كان فقد قم بإختيار السيارة المناسبة والسعر المناسب ودفع القيمة بالتقسيط على دفعات شهرية حسب الإتفاق مع المالك.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط, الآن أصبح الحصول على سيارة بسعر مناسب أمر أسهل من قبل لتوافر العديد من السيارات التي تتمتع بحالة جيدة في العديد من المعارض المتخصصة في ذلك بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية التي توفر كافة أنواع السيارات بأسعار متفاوتة للتناسب مع الجميع، وسوف نقدم الآن من خلال مقالنا العديد من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالسعودية

لجميع الراغبين في شراء سيارة تويوتا مستعملة بشرط أن تكون بحالة جيدة بجانب سعر مناسب يكون متوسط فإليكم السيارة تويوتا كورولا كروس تُعرض للبيع بمدينة الخفجي بحي أرامكو للبيع وهى فل كامل حالتها ممتازة بسعر 13,000 ريال سعودي.

معلومات حول السيارة المعروضه للبيع :-

السيارة تتماع بخالة جيدة يعرضها البائع لدافع السفر الضرورية مقابل مبلغ مالي مناسب للجميع وسوف نتناول كافة المواصفات والكماليات المتوفر بالسيارة وطريقة التواصل مع المالك للحصول على السيارة كما يلي:-

السيارة موديل 2010 تأتي بمواصفات يابانية الصنع.

نوع ناقل الحركة بالسيارة تويوتا أوتوماتيك.

اللون الخارجي لها أبيض.

العداد سجل حتى الآن سارية مسافة تصل إلى 200,000 كيلو متر.

الدفع يكون كاش أو بالتقسيط على دفعات شهرية متساوية 500 ريال سعودي.

السيارة تتمتع بهيكل خارجي ممتاز بدون حوادث ودهان خارجي بدون رش نهائي.

الإضافات المتواجدة بالسيارة:-

متواجد بها فتحة سقف.

شاشة لمس.

كما متواجد بها مرايا كهربائية.

بالإضافة إلى نظام الدخول من غير مفتاح.

الأضوية بالسيارة زينون وLED.

ومن أهم وسائل الأمان بالسيارة السنترلوك والأكياس الهوائية وحساسات الاصطفاف.

نظام الصوت بالسيارة مكون من بلوتوث ومدخل AUX /USB.

سيارات للتنازل بالسعودية

تتمتع السيارة تويوتا كورولا موديل 2016 بأنها تمتلك محرك قوي 1600 سي سي 4 سلندر قادر على تحمل السير بالطرق الوعرة والسير لأوقات طويلة، لذلك فهى تعتبر الإختيار الأمثل عند الشراء.

معلومات حول السيارة كورولا:-

السيارة تأتي بمواصفات خليجية.

السيارة موديل 2016.

تتمتع بلون خارجي أبيض، ولون داخلي بيج/أسود.

ناقل الحركة بالسيارة نوعه أوتوماتيك.

تستخدم السيارو البنزين.

العداد مسجل به حتى الآن 128000 كيلو متر تقريباً.

الدهان الخارجي للسيارة كما هو بدون حدش أو رش. الهيكل الخارجي كما هو بدون حوادث.

المالك يترك طريقة الدفع حسب الاتفاق كاش أو بالتقسيط على دفعات.

الكماليات المتواجدة بالسيارة:-

متواجد بها مثبت سرعة.

الكراسي بالسيارة بالجلد.

المكيف يعمل وبحالة جيدة.

الأضوية بالسيارة LED.

متواجد بالسيارة كافة وسائل الأمان والمي منها الأكياس الهوائية وحساسات إصطفاف.

المرايات كهربائية بالسيارة كورولا.

سيارة تويوتا كورولا للتنازل

متاح سيارة للبيع بمدينة القريات مستعملة للبيع بمواصفات خليجية وقير اوتوماتيك وماكينة قوية ولون خارجي رمادي ،العداد الخاص بالسيارة سجل 130.000 كيلو متر ،والسيارة مازالت تتمتع بالدهان الاصلي والهيكل الخارجي ممتاز لا يتعرض لاي حادث ،الدفع يكون كاش اوبالتقسيط والمبلغ المحدد للشراء السيارة يصل إلى 7.000 ريال سعودي، متاح بها جميع وسائل الأمان والراحة كمايلي:-

المرايات الكهربائية .

نظام الركن الذكي للسيارة .

الكاميرا الخلفية .

الفرش الجلد.

كما ان السيارة تتمتع بكونها اقتصاديه في استهلاك البنزين.

سيارة مستعملة للبيع في جدة

السيارة المعروضة للبيع بمدينة جدة تويوتا كورولا موديل 2007 تباع بمبلغ 9,000 ريال سعودي وهى نظيفة من الداخل والخارجي بشرط الفحص قبل الشراء، بجانب شرائها كاش أو بالتقسيط.

مواصفات السيارة:-

تأتي السيارة بمواصفات خليجية.

ناقل الحركة بها أوتوماتيك.

اللون الخارجي لها أبيض.

العداد مسجل به مسافة تصل تقريباً إلى 200,000 كيلو متر.

تتمتع بالدهان الأصلي والهيكل الخارجي ايضاً بحالة جيدة لا يتعرض لأي حادث من قبل.

سيارة مستعتلة للبيع بالسعودية

متواجدة للبيع السيارة تويوتا يارس سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع في مدينة شقراء حي الرحبة.

تباع السيارة تويوتا يارس مستعملة 16000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بلغ أكثر من 200000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

يوجد بالسيارة شاشة لمس ومكيف وكاميرا خلفية.

كما مزودة بكافة وسائل الراحة والأمان فالمىاسي بها مدفأة وبكسوة من الجلد وأيضاً متوفر بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ومثبت السرعة.

بجانب تواجد الأكياس الهوائية للسائق والركاب والسنترلوك للتحكم في غلق الأبواب الأربعة في الطارة.

كما نوفر طريقة التواصل مع المالك للحصول على السيارة في حالة الرغبة قي شرائها من خلال الرقم السابق.

سيارة تويوتا للبيع بالتقسيط

بمدينة حفر الباطن بحي الصناعية تتواجد السيارة تويوتا كامري المستعملة للبيع موديل 2014 يؤكد المالك ان حالتها جيدة ويشترط الفحص قبل إتمام عملية الشراء ويمكنك التواصل مع من خلال الرقم الآتي.

كافة معلومات عن السيارة:-

القير المستخدم بالسيارة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم بالسيارة هو البنزين.

الممشى يصل من سنة الصنع حتى الآن 227000 كيلو متر من سنة الإصدار وحتى الآن.

مواصفات السيارة خليجية الصنع.

اللون الخارجي لها أبيض، كما أنها تتمتع بالدهان الأصلي بدون رش.

الهيكل الخارجي ممتاز بدون التعرض لأي حادث من قبل وسوف يتم التأكد من ذلك بالفحص الشامل.

المبلغ المطلوب 20000 ريال سعودي، والدفع كاش أو بالتقسيط على دفعات شهرية.

كما متوفر العديد من السيارات المستعملة للبيع أيضاً بحالات ممتازة.

سيارة شيفروليه مستعملة للتنازل

متاحة بمدينة جدة السيارة شيفروليه أبيكا سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع بسعر 8500 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 190000 إلى 199999 كيلو متر.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل من 190000 إلى 199999 كيلو متر. السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية. السيارة تحتوي على مرايا كهربائية ودخول بدون مفتاح وحساسات إصطفاف ومثبت سرعة ومكيف وأكياس هوائية وسنتر لوك.

هيكل السيارة تعرض لحادث بسيط والبودي يحتاج إلى الإصلاح مع الإبقاء على الدهان الأصلي للسيارة.

سيارة كيا مستعملة للبيع بمدينة جدة

متاحة الأن للبيع سيارة كيا أوبتيما أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع في مدينة جدة، بسعر بيع 13000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 210000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي بني.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

التجهيزات المتوفرة في السيارة عبارة عن:-

مكيف، وسادة هوائية للسائق.

وسادة هوائية للركاب.

نوافذ أمامية كهربائية.

زجاج فاميه.

سيارة شيفروليه مستعملة للبيع

متاح للبيع سيارة شيفروليه أفيو سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الفيصلية، بسعر بيع 7500 ريال سعودي.

تتمتع السيارة بناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

السيارة تم إستخدامها حوالي 30.000 كيلو متر.

لون الهيكل الخارجي في السيارة أبيض.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية أمريكية.

يوجد بالسيارة مدخل يو اس بي ومدخل AUX.

السيارة تتمتع بوجود كافة وسائل الامان والراحة.

سيارة شيفروليه موديل 2007

متاحة الأن لجميع الراغلين في سيارة مستعنلة بحالة جيدة وسعر مناسب للبيع سيارة شيفروليه أوبترا سنة الصنع 2007 مستعملة للبيع في مدينة جدة حي الرويس.

كافة المعلومات المتوفرة عن السيارة:-

سعر بيع السيارة شيفروليه أوبترا مستعملة 6000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

السيارة تم إستخدامها حوالي من 1000 إلى 9999 كيلو متر.

السيارة تم إستخدامها حوالي من 1000 إلى 9999 كيلو متر. لون الهيكل الخارجي في السيارة بيج.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متاحة بمواصفات إقليمية خليجية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة عبر الوتس آب على الرقم الظاهر أمامكم.

مزودة السيارة بمثبت سرعة وحساسات اصطفاف ونظام الفرامل المانع للانغلاق.

المرايات كهربائبة والمكيف يعمل.

الكراسي من الجلد ومدفأة لمزيد من الراحة .

سيارة للتنازل بحالة جيدة

متواجد للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الإصدار 2017 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي أشبيلية، يعرضها المالك للبيع مقابل دفع 16000 ريال سعودي وهى بحالة جيدة ومتوفر بها كافة الكماليات الحديثة .

مواصفات السيارة:-

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة بلغ 98000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متاحة بمواصفات إقليمية خليجية.

يمكن الحصول على السيارة كاش أو بنظام التقسيط.

تحتوي السيارة على التجهيزات التالية:

مرايا كهربائية، مثبت سرعة، حساسات إصطفاف.

كراسي مدفأة، أضوية ليد، مدخل يو إس بي.

مدخل AUX، نظام ملاحة، مكيف، كراسي جلد.

أكياس هوائية، أضوية زينون، بلوتوث، سنتر لوك.

زجاج كهربائي، ريموت كنترول، تحكم دركسون.

نظام موفر الوقود، نظام الفرامل المانع للإنغلاق.

مقاعد مخمل، مشغل إسطوانات وجنوط.

بسعر مُخفض متاح سيارة تويوتا مستعملة للبيع

السيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2006 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي الزهراء،يطلب بها البائع مبلغ متوسط كاش 6000 ريال سعودي.

وايضاً سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بالتقسيط 8000 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 190000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة رمادي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

يوجد بالسيارة مكيف ومتوفر بها الدهان الأصلي وحالة الهيكل ممتازة بدون حوادث.

جميع الإضافات المتواجدة بالسيارة:-

متوفر بالسيارة سنترلوك للتحكم بغلق الأبواب أثناء القيادة .

المرايات بالسيارة كهربائية.

كما انها مزودة بمرايات كهربائية .

الكراسي مكسوة بالجلد.

المكيف الخاص بها ممتاز يعمل وهو مبرد هائل .

نظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات اصطفاف .

للتنازل سيارة مستعملة بمدينة جدة

متوفر للبيع سيارة هيونداي سوناتا سنة الصنع 2011 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة جدة حي أبحر الشمالية، وللتواصل يمكنك عبر الوتساب او الاتصال على الرقم السابق .

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 20000 ريال سعودي والدفع يكون كاش .

نوع ناقل الحركة في السيارة يدوي عادي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 126000 كيلو متر تقريباً.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية.

يوجد بالسيارة مرايا كهربائية والدهان أعيد دهانه جزئيا وحالة الهيكل جيدة ولكن يوجد عيوب بسيطة في البودي.

بالإضافة إلى وجود مثبت سرعة وتحكم في الطارة وتصفيط مرايا.

وسائل الراحة بالسيارة:-

مرايات كهربائية .

نظام الركن الءكي بالسيارة.

مرايات ضم واغلاق .

المكيف وهو جيد ويعمل.

السيارة بها فرش قماش .

مزودة ريموت كنترول .

كما أنها مزودة فتحة سقف.

النوافذ بالسيارة امامية وخليفة كهربائية .

الزجاج بالسيارة فامية.

نظام الصوت:-

مبدل أقراص.

مشغل دي في دي.

نظام التحكم في الطارة .

مشغل أسطوانات.

راديو كاست مدخل Aux.

وسائل الامان المتوفرة بالسيارة:-

السبارة متواجد بها حساسات.

مزودة بنظام ESP.

بها وسادة هوائية جانبية .

نظام الفرامل المانع للانغلاق .

حساسات امامية .

وسادة هوائية للسائق.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة

متوفر للبيع بحالة جيدة وبسعر مناسب للجميع السيارة تويوتا فهى مازالت بحالتها فالدهان الخارجي لا يتعرض لأي رش كما أن الهيكل الخارجي لها بدون حوادث فالسيارة لا تحتاج لتصليحات بل جاهزة على الاستخدام فور القيام بعملية الشراء وإتمام التنازل.

للبيع سيارة نوعها تويوتا فئة كورولا موديل سنة 2009، تعرض للبيع وهى بحالة مستعملة في مدينة الطائف بحي العزيزية، يطلب مقابل التنازل عنها 16.000 ريال سعودي.

معلومات حول السيارة:-

السيارة نوع ناقل الحركة بها أوتوماتيك.

نوع الوقود بنزين.

الاضافات المتواجدة متعددة منها المرايات الكهربائية، وسنتر لوك للتحكم في أبواب السيارة جميعاً، متوفر بها نظام الملاحة وبها حساسات اصطفاف.

مزودة السيارة بأكياس هوائية للسائق والركاب.

العداد سجل حتى الآن 170.000 كيلو متر.

طريقة الدفع قد تكون كاش أو بالتقسيط حسب الإتفاق.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

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