نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارة هوندا مستعملة في جدة بسعر 5000 ريال مفحوصة بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص سيارة مستعملة في جدة بسعر 5000 ريال، متوفر بأقل الأسعار في سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية سيارات هوندا مستعملة للبيع بحالة جيدة وبتجهيزات الراحة والأمان المعروفة في السيارات هوندا اليابانية وبأسعار مذهلة تتناسب مع جميع المواطنين السعوديين والمقيمين، لذا سوف نعرض عليكم بعض السيارات المستعملة المتواجدة في سوق السيارات بالسعودية وأسعار مناسبة للجميع وأسعار تبدأ من خمسة آلاف ريال.

يضم سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة من مختلف الماركات المعروفة من السيارات مثل تويوتا وهيونداي وهوندا وفورد والكثير غيرهما بأسعار ممتازة ومناسبة للجميع وبمواصفات وتجهيزات رائعة.

سيارة مستعملة في جدة بسعر 5000 ريال:

للبيع سيارة هوندا سيفك مستعملة أول إستخدام 1998 متاحة للبيع في مدينة جدة، سعر بيع السيارة هوندا سيفك مستعملة 5000 ريال سعودي. تأتي السيارة هوندا سيفك بناقل حركة أوتوماتيك والسيارة هوندا سيفك متوفرة بلون هيكل خارجي أخضر ويتم إستخدام البنزين في السيارة كوقود لها وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هوندا سيفك 300000 كيلو متر والسيارة متوفرة بهيكل من السيدان. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0567228204 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966567228204.

للبيع في الرياض سيارة مستعملة بالتقسيط:

للبيع سيارة هوندا أكورد مستعملة أول إستخدام 2017 متوفرة للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة هوندا أكورد مستعملة 20000 ريال سعودي وعرض البائع السيارة هوندا أكورد للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. السيارة هوندا أكورد مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مع توافر السيارة بلون هيكل خارجي أحمر غامق والوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هوندا أكورد 90000 كيلو متر. والسيارة تحتوي على النظام الذكي لركن السيارة ومرايات كهربائية ومكيف ومرايات ضم إغلاق وريموت كنترول وفرش قماش وفتحة سقف وباور ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه ونظام التحكم في الطارة ومشغل إسطوانات وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية. وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0592296329 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966592296329.

للبيع سيارة هوندا CRV مستعملة:

للبيع سيارة هوندا CRV مستعملة أول إستخدام 2010 متاحة للبيع في مدينة القصيم. سعر بيع السيارة هوندا CRV مستعملة كاش 10000 ريال سعودي وأتاح البائع السيارة هوندا CRV بنظام التقسيط بسعر 13000 ريال سعودي وذلك بدفع مقدم يبلغ 1000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 3000 ريال سعودي. السيارة هوندا CRV متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون الهيكل الخارجي في السيارة فضي. قد سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هوندا CRV 10000 كيلو متر والوقود المستخدم في السيارة البنزين للحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 595110465 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096695110465.

سيارة هيونداي تراجيت مستعملة للبيع:

للبيع سيارة هيونداي تراجيت مستعملة سنة الصنع 2000 بسعر بيع يبلغ 10000 ريال سعودي ومتوفرة للبيع في مدينة المزاحمية والسيارة مزودة بناقل حركة يدوي عادي ونوع الوقود المستخدم البنزين وذات لون خارجي فضي والسيارة تحتوي على كراسي مدفأة وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة أكثر من 200000 كيلو متر للحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0509886025.

سيارة هيونداي أكسنت مستعملة للبيع: