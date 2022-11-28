نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارة مستعملة بقسط شهري 500 ريال ومنها هونداي وكيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة هونداي وكيا، هناك العديد من ماركات السيارات المتنوعة والمميزة، التي تجعل الشخص الذي يشتري سيارة يحتار في اختيار أفضل نوع سيارة يمكن شراؤها، وتعد سيارات هونداي وكيا من أكثر السيارات التي تجذب انتباه الأشخاص الذين يقوموا برؤيتهم، بسبب ألوانهم الجريئة وهيكلهم الرائع وتقنياتهم المميزة وأسعارها خيالية.

بقسط شهري 500 ريال إمتلك سيارة هونداي وكيا

هناك معارض كثيرة تعرض سيارات هونداي وكيا في الدول العربية خاصة السعودية، لأنها تعد من السيارات القوية التي تتحمل المناخ في هذه الدول، مما يجعل الإقبال عليها بشكل كبير، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هونداي وكيا.

سيارة هونداي النترا 2012 مستعملة للبيع

سيارة هونداي النترا 2012 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بباور وفتحة سقف ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومرايات ضم للإغلاق.

تحتوي السيارة على نظام ذكي خاص بركن السيارة، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وحساسات أمامية وخلفية.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومشغل اسطوانات وبلوتوث.

السيارة بها مبدل أقراص ومشغل دي في دي، ووسادة هوائية للسائق والركاب.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 98,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حائل.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2012 للبيع بسعر 12,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0582685885,+966582685885.

للبيع سيارة كيا سبورتاج 2018 مستعملة

سيارة كيا سبورتاج 2018 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش تعمل بالكهرباء، ومكيف ذات برودة عالية وباور وريموت كنترول.

يوجد في السيارة مرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وكشافات إضاءة أمامية وخلفية.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء، ومبدل أقراص ومشغل اسطوانات ومشغل دي في دي، وراديو كاسيت.

تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع الانغلاق، وحساسات أمامية وخلفية ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بوسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، وجنوط قوية وبلوتوث وكاميرا خلفية ونظام ذكي خاص بركن السيارة.

يوجد في السيارة أحزمة أمان وكاميرا خلفية، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 88,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة كيا سبورتاج 2018 للبيع بسعر 40,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,000 ريال سعودي مقدم و1,000 ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0591396266,+966591396266.

سيارة هيونداي سوناتا 2016 مستعملة للبيع

سيارة هيونداي سوناتا 2016 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

يوجد في السيارة بلوتوث، ووسادة هوائية للسائق والركاب وسبويلر خلفي، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل وراديو.

كما أنها هذه السيارة تتميز بتشغيل بصمة ومثبت سرعة ونظام تحكم خاص بالطارة، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

السيارة بها خاصية توفير الوقود، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، وإشارات جانبية ومانع انزلاق.

تتمتع هذه السيارة بجنوط قوية وحساسات أمامية وخلفية

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد البيج وتعمل بالكهرباء، وخاصية تدفئة المقاعد وتسفيط مرايا.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 244,000 كم

توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن

تعرض سيارة هيونداي سوناتا 2016 للبيع بسعر 24,001 ريال سعودي.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0582523389,+966582523389.

للبيع سيارة كيا سبورتاج 2019 مستعملة