انت الان تتابع خبر سعر مرسيدس B150 هاتشباك.. مفاجأة برنسيسة سوق المستعمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفر شركة مرسيدس في سوق السيارات الكثير من الإصدارات التي تناسب جميع طبقات الشعب، ومع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، يبحث الجميع الآن عن أسعار السيارات المستعملة ومن أشهر السيارات في سوق المستعمل هي سيارة مرسيدس B150 حيث تعد من ضم فئة الهاتشباك، وقد نالت سيارة مرسيدس B150 إعجاب المصريين بشكل كبير، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر سيارة مرسيدس B150 والمواصفات الخاصة بها.

مواصفات مرسيدس B150تاني سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 بمحرك 1500 سي سي، مع علبة تروس أوتوماتيكية، وتقوم السيارة بقطر مسافة 179999 الف كيلومتر، وهي متوفرة باللون الأحمر، وتأتي السيارة مع بطارية جديدة، و 4 فرد كاوتش جديد.

مميزات سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 مثل، راديو، وسائد هوائيه، وaux، كاسيت، بلوتوث، نظام EBD، مع نظام صوتي الأربع أبواب، وسنتر لوك، زجاج كهربائى، باور ستيرنج، إضاءة للقارئة ، أحزمة أمان، كفاية سجائر، وولاعة سجائر، مساحة إضافية بالأبواب، عداد قياس السرعة، مقاعد جلدية،

ومن ناحية المظهر الخارجي فتاتي سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 بمظهر جذاب وأنيق، فهي تحتوي على مصابيح خلفية وأمامية، ومرايات كهربائية، ومقبض ابواب خارجي، وشبكة أمامية ومساحة خلفية للزجاج، وصدام امامي وخلفي.

سعر سيارة مرسيدس B150

تأني سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .