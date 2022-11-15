انت الان تتابع خبر سعر ام جي 6.. أكثر سيارة صيني فلوس مقابل قيمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي لشركة MG في مصر عن سعر ام جي 6 موديل 2022 في سوق السيارات، بسبب تزايد الأسعار المستمر في سوق السيارات نتيجة لزيادة أسعار العملات الأجنبية، يرغب الجميع الآن في مصر بمعرفة أخر تحديث لسعر سيار MG6، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ام جي 6 والمواصفات الخاصة بها.

تعتبر سيارة أم جي 6 هي من ضمن فئات السيدان، حيث تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، مع سعة 1500 سي سي، وعزم قدره 250 نيوتن/متر، مع قوة قدرها 169 حصان، ويأتي ناقل الحركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتستطيع السيارة الانطلاق من نقطة الصفر إلى 100 كيلو في الساعة في ظرف 9.8 ثانية، مع المحافظة على استهلاك الوقود بحوالي 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر.

جائت وسائل الأمان مدعمة بالكثير من المميزات منها، 2 وسادة هوائية، توزيع إلكتروني الفرامل، فرامل مانعة الانغلاق ABS، مع دعم نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وجاءت السيارة ببعض الكماليات الأخرى منها، توفير مصابيح هالوجين، كاميرا خلفية، مفتاح ذكي، زجاج كهربائي، جنوط رياضية 16 بوصة، مكيف هواء مع مخارج خلفية

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سعر ام جي 6 في السوق المصري

بعد تزايد سعر الدولار بشكل كبير أدى إلى زيادة في سعر سيارة أم جي 6 بحوالي 40 إلى 50 ألف جنيه، ويعتبر سعر سيارة أم جي 6 في السوق المصري الام 560 الف جنيه.