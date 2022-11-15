انت الان تتابع خبر سعر كيا سبورتاج 2022.. الكوري لما يتدلع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إزداد البحث في الفترة الأخيرة عن سعر كيا سبورتاج 2022، وهذا بالتزامن مع انخفاض قيمة الأوفر باريس بحوالي 100,000 جنيه، حيث تم تراجع سعر سيارة الأوفر باريس من 600,000 إلى 500,000 جنيه مصري في سوق السيارات، وفي هذا المقال سنتحدث عن سعر كيا سبورتاج موديل 2022 في سوق السيارات لجميع الفئات.

تم الإعلان عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من قبل شركة كيا الكورية العملاقة، في تصنيع السيارات، حيث تأتي السيارة من ضمن فئة سيارات الرياضية SUV.ونبدأ مع الشكل الخارجي للسيارة، حيث تأني بطول 4515 مم، وارتفاع 1650، مع عرض بمقدار 1865 مم

.

ويأتي صندوق الأمتعة بحوالي 591 لتر وقد تصل إلى 1780 لتر وذلك عن طي المقاعد الخلفية، مع وجود خلوص ارض 170، مع قاعدة عجلات 2680 مم.

وتستطيع السيارة الانطلاق من نقطة الصفر وصولا إلى 100 كيلو في عضو 9.9 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود حوالي 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر، ويأتي “تانك” السيارة بسعة 54 لتر .

تأتي سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، ويأتي بعزم قدرة 265 نيوتن/متر، مع قوة ضخ تصل إلى 180 حصان.

وتأتي سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بالكثير من المميزات مثل، مصابيح أمامية ومصابيح خلفية من نوع LED، بالإضافة إلى شاشة بحجم 8 بوصة وهي تعمل باللمس مع دعمها إلى آبل كاربلاي واندرويد اوتو، وجنوط رياضية يتراوح حجمها بين 16 إلى 17 بوصة، زر تفعيل والمحرك وإيقافه، وجود ستائر جانبية، مع دعم نظام صوتي للترفيه، توفر مقود حركة متعدد الوظائف.

سعر كيا سبورتاج 2022

يقدر سعر الفئة الأولى LX من سيارة كيا سبورتاج 2022 بحوالي 680 ألف جنيه.

ويأتي سعر الفئة الثانية EX من سيارة كيا سبورتاج 2022 بحوالي 720 ألف جنيه.

ويبدأ سعر الفئة الثالثة HIGHLINE من كيا سبورتاج 2022 حوالي 780 ألف جنيه.

تأتي الفئة الرابعة TOPLINE بسعر 850 ألف جنيه.

سعر الفئة الخامسة GT-LINE من سيارة كيا سبورتاج بحوالي 885 ألف جنيه.