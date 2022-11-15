انت الان تتابع خبر أفضل سيارة في سوق المستعمل.. شاهدوا سعر دايو لانوس حبيبة المصريين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيارة دايو لانوس هي من أشهر السيارات في سوق المصري، وهي تعرف باسم سيارة الشعب من كثرتها، وسبب وراء شهرتها هو سعرها الرخيص وإمكانياتها الجيدة، فهي تقدم قيمة مقابل سعر، وهي تعد أفضل سيارة في سوق المستعمل من ناحية السعر او المواصفات، وفي هذا المقال سوف نذكر سعر سيارة دايو لانوس في سوق السيارة المستعمل والمواصفات الخاصة بها.

مواصفات سيارة دايو لانوس موديل 1998

جاءت سيارة دايو لانوس موديل 1998 بمحرك بسعة 1000 سي سي، ويأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وتقطع السيارة 20000 الف كيلو.

ومن داخل سيارة دايو لانوس موديل 1998 بالعديد من المميزات والكماليات الأساسية مثل، التكييف والساعة ومدخل AUX، ومشغل أسطوانات CD

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 1998 من الداخل بالعديد من الكماليات الأساسية أبرزها مكيف للهواء، مع ساعة رقمية، و 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، ومشغل أسطوانات CD.

سيارة دايو لانوس هي من أشهر السيارات في سوق المصري، وهي تعرف باسم سيارة الشعب من كثرتها، وسبب وراء شهرتها هو سعرها الرخيص وإمكانياتها الجيدة، فهي تقدم قيمة مقابل سعر، وهي تعد أفضل سيارة في سوق المستعمل من ناحية السعر او المواصفات، وفي هذا المقال سوف نذكر سعر سيارة دايو لانوس في سوق السيارة المستعمل والمواصفات الخاصة بها.

وبسبب أسعار السيارة المتزايدة بشكل مستمر يوميآ يقبل الجميع الآن على شراء السيارة المستعملة، ومن أبرز السيارات التي يتوافد المستخدمين على شرائها هي سيارة دايو لانوس، فهي تأتي بسعر مناسب وإمكانيات جيدة.

اول ظهور لسيارة لانوس في السوق المصري في عام 1997م وكان الاسم الأول لها هو دايو لانوس 1، ثم جاء السيارة الأحدث منها على غرار نفس المواصفات مع تجديد القليل منها في عام 2008، وجائت بأسم لانوس 2 ثم تحولت بعد ذلك إلى شيفرولية لانوس.

سعر السيارة دايو لانوس

يبدأ السعر الرسمي لسيارة دايو لانوس في السوق المستعمل المصري بحوالي 70000 جنيه.