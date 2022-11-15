انت الان تتابع خبر أرخص سيارة في سوق المستعمل.. سعر هيونداي إكسيل موديل 1994 اخر حلاوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994 في الجيل الثاني من إصدارات الشركة، وهي تناسب الكثير من المستخدمين من ناحية الأذواق والاحتياجات، فهي عملية في التنقل بكل سهولة، وهي متوفرة للوقود بشكل كبير، وتأتي بسرعة رخيص جدا في سوق السيارات المستعملة.

مواصفات هيونداي إكسيل موديل 1994

تأتي سيارة هيونداي إكسيل بمحرك بسعة 1500 سي سي، وتقطع السيارة مسافة 130000 الف كيلو، وهي مدعومة بمجموعة تروس أوتوماتيكية، وبها دهانات خارجية.تأتي مقصورة السيارة بالعديد من المميزات الرائعة مثل، الزجاج الامامي، التكييف، ومساحة التخزين إضافية، وزجاج خلفي كهربائي، وعداد لقياس السرعة، وذراع بالمقود لإغلاق وفتح الضوء والمساحات، وراديو، وتدعم ٤داررع سماعات في الأبواب، وسنتر لوك، وتأتي المقاعد من الجلد.

ومن ناحية المظهر، فتمتلك سيار هيونداي إكسيل مظهراً شبابي وجذاب بفضل المصابيح الأمامية، والاربع جنوط الكوتش، وإضاءة خلفية وأمامية، ويأتي شعر شركة هيونداي في منتصف شبكة أمامية للسيارة، ومرايات كهربائية جانبية.

سعر سيارة هيونداى إكسيل موديل 1994

يأتي سعر سيارة هيونداى إكسيل موديل 1994 في السوق المستعمل بسعر 70 الف جنيه، ويمكن أن يختلف السعر قليلا على حسب الحالة الفنية للسيارة.