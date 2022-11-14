انت الان تتابع خبر سعر هيونداي النترا 2022.. سيارة هواة الكوري الحديث والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يزداد البحث في الفترة الأخيرة عن سعر هيونداي النترا 2022، حيث تعد أكثر سيارات السيدان شهرة في سوق السيارة لأنها من فئة CN7، وتأتي السيارة بتصميم جذاب مع توافر قطع الغيار على نطاق واسع فهي تحظى بشعبية كبيرة جدا في سوق السيارات، وفي هذا المقال سنتعرف على سعر هيونداي النترا 2022 والمواصفات الخاصة بها.
مواصفات سيارة هيونداي النترا موديل 2022
تأتي سيارة هيونداي النترا 2022 بمحرك بقوة 126 حصان مع 4 أسطوانات، وتأتي بس 1600 سي سي 4 سلندر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بي 6 سرعات، مع عزم يصل إلى 157 نيوتن/متر.
يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الصفر الى 100 كيلو في الساعة في ظرف 11.6 ثانية، ونسبة استهلاك الوقود للسيارة حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو
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تدعم سيارة هيونداي النترا موديل 2022 على مجموعة من الأدوات مثل، مكابح abs وabd، مع برنامج الاستقرار الإلكتروني esp، مع دعم مساعد تسلق المرتفعات، ومراقب ضغط الإطارات.
سعر هيونداي النترا 2022 CN7
- يبلغ سعر الفئة الأولى SMART حوالي 444,000 جنيه.
- ويبلغ سعر الفئة الثانية SMART SAFETY بحوالى 445 ألف جنيه.
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- وجاء سعر الفئة الثالثة SMART FUN، حوالى 450،000 جنيه مصري.
- ويبلغ سعر الفئة الرابعة SMART PLUS حوالي 465 ألف جنيه.
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- ويأتي سعر الفئة الخامسة بحوالي 490 ألف جنيه.
- ويقدر سعر الفئة السادسة SMART V2 بحوالي 515 ألف جنيه.
- وبلغ سعر الفئة السابعة حوالي 550 ألف جنيه.
- ويأتي سعر الفئة الثامنة Ace Class Advanced / White Pack حوالي 555 ألف.
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- وبلغ سعر الفئة التاسعة PREMIUM بحوالي 610 ألف جنيه.
- وجاء سعر الفئة العاشرة PREMIUM / WHITE يبلغ تكلفتها 614 ألف جنيه.