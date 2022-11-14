انت الان تتابع خبر سعر هيونداي النترا 2022.. سيارة هواة الكوري الحديث والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يزداد البحث في الفترة الأخيرة عن سعر هيونداي النترا 2022، حيث تعد أكثر سيارات السيدان شهرة في سوق السيارة لأنها من فئة CN7، وتأتي السيارة بتصميم جذاب مع توافر قطع الغيار على نطاق واسع فهي تحظى بشعبية كبيرة جدا في سوق السيارات، وفي هذا المقال سنتعرف على سعر هيونداي النترا 2022 والمواصفات الخاصة بها.

تأتي سيارة هيونداي النترا 2022 بمحرك بقوة 126 حصان مع 4 أسطوانات، وتأتي بس 1600 سي سي 4 سلندر، مع ناقل حركة أوتوماتيك بي 6 سرعات، مع عزم يصل إلى 157 نيوتن/متر.

يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الصفر الى 100 كيلو في الساعة في ظرف 11.6 ثانية، ونسبة استهلاك الوقود للسيارة حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو

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تدعم سيارة هيونداي النترا موديل 2022 على مجموعة من الأدوات مثل، مكابح abs وabd، مع برنامج الاستقرار الإلكتروني esp، مع دعم مساعد تسلق المرتفعات، ومراقب ضغط الإطارات.

سعر هيونداي النترا 2022 CN7