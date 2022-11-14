انت الان تتابع خبر حماية المستهلك للراغبين في شراء سيارات : محدش يشري دلوقتي هترخص قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نصح جهاز حماية المستهلك، على لسان رئيسه المهندس أيمن حسام الدين، الراغبين في شراء السيارات سواء كانت الجديدة أو المستعملة بالتأني وعدم التسرع في الفترة الحالية.وأضاف حسام الدين في برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية قناة القاهرة والناس، أن أسعار السيارات سوف تنخفض خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أنها سوف تعود إلي أسعارها الأصلية وسوف يتم اختفاء ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت في سوق السيارات المصرية منذ شهر مارس الماضي.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون استيراد سيارات للمصريين بالخارج سوف يساعد بشكل كبير في عملية انخفاض أسعار السيارات مضيفاً كله هيجيب عربيات بأسعار كويسة خلال الأيام القليلة القادمة.