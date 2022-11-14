انت الان تتابع خبر سعر بيجو 508 موديل 2022.. لو غاوي فرنساوي طلبك موجود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد سوق السيارة الآن حالة من تزايد الأسعار بشكل كبير، وعلى هذا الأساس تشهد سيارة بيجو 508 موديل 2022 زيادة كبيرة في الأسعار في السوق المصري، وهذا يشمل جميع الفئات من تلك النسخة، وهي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الشكل الرياضي، وفي هذا المقال سوف نذكر قائمة باحدث اسعار بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات بعد زيادة الأسعار

مواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات منها، برنامج توزيع الكتروني للمكابح ebd، مع فرامل مانعة الانغلاق abs، ومكيف للهواء ومنظومة الوسائد الهوائية airbags،، وحساسات حركة، ومقود للحركة متعدد الوظائف، وكاميرا لسهولة التحكم.

ويأتي التصميم الخارجي بشكل رياضي، وتحتوي على مصابيح عدوانية المظهر led، ومرايات كهربائيه ذات إشارة ضوئية، وجنوط رياضية.

سعر بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري

وتأتي سيارة بيجو 508 موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، مع سرعة قصوى قدرها 200 كيلو في الساعة، مع قوة 166 حصان، وتدعم ناقل حركة أوتوماتيك، و240 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويمكن للسيارة الانطلاق من نقطة 0 إلى 100 كيلو في الساعة في خلال 8.7 ثانية،.

تأتي سيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري بالأسعار التالية:

سعر الفئة الأولى من سيارة بيجو 508 موديل 2022 تبدأ بي 699.960 جنيه.

سعر الفئة الثانية من سيارة بيجو 508 موديل 2022 يبدء بي 763.900 جنيه.

سعر الفئة الثالثة من سيارة بيجو 508 موديل 2022 تبدأ بي 819.990 جنيه.