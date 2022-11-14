اتفرج- انت الان تتابع خبر كيفية معرفة المبلغ المستحق لاستيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك – إليكم الطريقة الصحيحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن كيفية معرفة المبلغ المستحق الذي سوف يقوم و بإيداعه في حسابات وزارة المالية من أجل استيراد سيارة معفاة من الجمارك .وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار يحمل رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات ، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة.

كيفية معرفة المبلغ المستحق لاستيراد سيارة من الخارج: