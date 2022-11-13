انت الان تتابع خبر أسعار السيارات الجديدة 2023 في السوق المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من محبي سوق السيارات عن أسعار السيارات الجديدة 2023 في السوق المصري، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكن قائمة الأسعار السيارات في 2023، مع ذكر بعض المواصفات الخاصة بكل موديل.

أسعار السيارات الجديدة 2023نبدأ بسيارة نيسان سنترا 2023، حيث تصنف السيارة من شريحة الطرازات السيدان، وهي تحتل مكانة جيدة في سوق المصري بسبب إمكانياتها وقدرتها مقارنة بمنافسيها.

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والان مع رصد أسعار سيارة نيسان سنترا 2023 في السوق المصري للسيارات، وهذه الاسعار تأتي بناء على القائمة الرسمية التي تم الإعلان عنها من قبل وكيل نيسان اليابانية في مصر.

تأتي الفئة الأولى بسعر 365,000 جنيه.

تأتي الفئة الثانية بسعر 383،700 جنيه.

تأتي الفئة الثالثة بسعر 404،600 جنيه.

تأتي الفئة الرابعة بسعر 418،500 جنيه.

وتأتي سيارة نيسان صني 2023 في موضوع أسعار السيارات الجديدة 2023، لأنها تعتبر أفضل سيارة تأتي بسعر مقابل الإمكانيات، فهي تصنف من ضمن شريحة الطرازات السيدان، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي، وتخرج قوة قدرها 108 حصان، وبعزم قدرة 134 نيوتن/متر، ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيك لجميع الفئات ماعدا الفئة الأولى.

ومن ناحية أخرى تأتي سيارة نيسان صني 2023 في السوق المحلي بالأسعار التالية:

تأتي الفئة الأولى بسعر 246.400 جنيه.

وتأتي الفئة الثانية بسعر 267.500 جنيه.

وتأتي الفئة الثالثة بسعر 286 ألف جنيه.

وتأتي الفئة الرابعة بسعر 297 ألف جنيه.

نطلق إلى السيارة الثالثة وهي لادا جرانتا 2023،

تحمل سيارة لادا جرانتا 2023 بداخلها محرك بسعة 1600 سي سي، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيك لجميع الفئات ماعدا الفئة الأولي فهي تأتي بناقل حركة يدوي.

وتأتي اسعار الفئات وفقاً للقائمة المعلنة كما يلي:

توفرت سيارة لادا جرانتا 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، ومتصلًا بناقل حركة يدوي للفئة الأول وأوتوماتيك لبقية الفئات، ووفقًا لآخر قائمة سعرية معلنة من جانب وكيل لادا في مصر، جاء سعر السيارة على النحو التالي:

تأتي الفئة الأولى بسعر 215 ألف جنيه.

تأتي الفئة الثانية بسعر 245 ألف جنيه.

تأتي الفئة الثالثة بسعر 250 ألف جنيه.

رابعاً سيارة بي واي دي F3 موديل 2023، تأتي سيارة بي واي دي F3 موديل 2023 من ضمن شريحة سيارات السيدان، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، وبسعة تصل إلى 1500 سي سي، الذي يعمل بقوة 108 حصان، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك للفئة الثانية، وناقل حرك يدوي للفئة الأولى.

ويقدر سعر سيارة بي واي دي F3 موديل 2023 في السوق المحلي كما يلي:

تأتي الفئة الأولى بسعر 245 ألف جنيه.

وتأتي الفئة الثانية من السيارة بسعر 275 ألف جنيه.