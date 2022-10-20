انت الان تتابع خبر الأسطورة وصلت .. اتفرج : أول صور لسيارة 'تويوتا سيكويا 2023' في السعودية.. والمفاجأة في سعرها وأهم مميزاتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صور مذهلة لسيارة تويوتا سيكويا 2023 في أول ظهور لها حيث قامت حسابات مختصة بعالم السيارات بنشر أول صور للسيارة والتي ظهرت في غاية الفخامة بلون أسود قاتم وخطوط رمادية .

وقد يبلغ سعر تويوتا سيكويا موديل 2023 ، 60 ألف دولار أمريكي ما يعادل 225 ألف ريال سعودي وهذا حسب توقعات السوق .

وتأتي سيكويا بمحرك سعته 3.5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج ومحرك كهربائي بقوة 437 حصان.