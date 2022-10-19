انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات ميكرو باص تويوتا هاي اس 2020.. لو عيلتك كبيرة العربية دي مناسبة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يميل الكثيرون لشراء ميكروباص بدلًا من السيارة خاصةص إذا كانت عائلاتهم كبيرة.. نةقدم إليكم سعر ومواصفات ميكرو باص تويوتا هاي اس 2020 وذلك لتتمكنوا من معرفة ما يتمتع به من إمكانات وهل سعره مناسب لكم أم لا.. والجدير بالذكر أن السوق المصرية المحلية للسيارات فيها عدد من سيارات المكيرو باص المستعملة والتي يرغب الكثيرون باقتنائها ويتم تداولها بشكل جيد جدًا حيث يكثر الطلب عليها داخل السوق.. وهذا شرح تفصيلي عن ميكرو باص هاي اس 2020 بما في ذلك سعره ومواصفاته.
سعر ومواصفات ميكرو باص تويوتا هاي اس 2020
زوّدت تويوتا إصدارها هذا بعدد من الإمكانات بما في ذلك وسائل القيادة الحديثة مع وسائل الحماية للركاب والرفاهية أيضًا.. وهي:
- محرك رباعي الأسطوانات سعته 2500 سي سي يولد 174 حصان و 240 نيوتن مع ناقل حركة أوتوماتك مؤلف من ست سرعات.
- يتّسع خزان الوقود فيه ل 65 لتر.
- تم تزويده بنظام مانع الانزلاق ونظام مساعد المكابح ومنظومة كاملة من الوسائد الهوائية.
- بالنسبة لفرشه فهو قماش وليس جلد بإمكان صاحبه أن يستبدله متى أراد.
سعر ميكرو باص تويوتا هاي اس 2020 في مصر
يبدأ السعر من 730.000 جنيه مصري وينتهي ب 840.000 جنيه مصري.