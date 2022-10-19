انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارة هوندا أوكورد موديل 2022.. المحرك قوي حلال فيها الفلوس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يوجد في السوق المصري حالياً العديد من الإصدارات الخاصة بشركة هوندا للسيارات موديل 2022، وهي التي تتلاءم مع جميع المواطنين المصريين واحتياجاتهم دائماً، ومن هذه الإصدارات سيارة هوندا أكورد موديل 2022، وهي تنتمي لجيل العاشر والذي ظهر قبل أعوام قليلة، وتعتبر من فئة السيارات السيدان ذات الحجم المتوسط.

تصميم سيارة هوندا أكورد موديل 2022 من الداخل

وتحصل سيارة هيوندا أوكورد موديل 2022 على قوة من 3 محركات الأول رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو، وهو ينتج قوة تصل لـ 198 حصان وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، ومتصل بنتقل حركة سريع، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تصل لـ 7.5 ثانية، وسرعتها تصل لـ 195 كم/ساعة، ومعدل استهلاك الوقود يصل لـ 5.4لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

مواصفات سيارة هوندا أكورد موديل 2022

ويوجد في السيارة محرك رباعي الأسطوانات سعته 2000 سي سي تيربو ينتج قوة تصل لـ 247 حصان وعزم أقصى دوران 370 نيوتن على مترن وهي مقترنة بناقل حركة أتوماتيك به 19 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في الساعة وفترة زمنية تصل سرعتها القصوى لـ 205 كم على الساعة ويصل معدل الاستهلاك الخاص بالوقود هو 7 لتر قطع مسافة 100 كم على الساعة.

سعر سيارة هوندا أكورد موديل 2022

ويتوفر في السيارة شاشة لمس مقاس 8 بوصة للتحكم في نظام الترفيه، وميزة ربط الهواتف الذكية بنظام أندرويد وأبل، والشحن اللاسلكي، وميزة التذكير بوجود الركاب في الخلف، وسعر السيارة يتراوح ما بين 960 ألف جنيه ويصل لـ مليون و110 ألف جنيه.