انت الان تتابع خبر سعر وومواصفات سيارة رينو كادجار موديل 2022.. من جوا ومن برا عروسة ماشية على الأرض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عشّاق إصدارات رينو والراغبين بشراء سيارة جديدة عن سعر ومواصفات سيارة رينو كادجار موديل 2022، وذلك باعتبارها تنتمي لفئة SUV أو العربات متعددة الاستخدامات.. والتي تقدّم للراكبين والسائقين مميزات عديدة من ضمنها التجهيزات الداخلية الخاصة بتكنلوجيا القيادة الحديثة او تلك التقنيات الأخرى المتعلقة بالحماية من الحوادث كمنظومة الوسائد الهوائية وموانع الانزلاق، إليكم الشرح المفصل حول سيارة رينو كادجار موديل 2022.سعر ومواصفات رينو كادجار موديل 2022

سبق وأن شاركنا معكم عددصا من سيارات الشركة الفرنسية عملاقة السيارات الحديثة والمنافسة للشركات الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط.. اليوم نعرض لكم أهم ما يميز سيارة رينو كادجار موديل 2022 من وسائل وتقنيات حديثة، ألا وهي:

محرّك رباعي الأسطوانات بسعة 1800 سي سي، مزودة مع ناقل حركة أوتوماتيكي مؤلف من خمس سرعات.

تجتاز السيارة مسافة 1000 كم ب 6.7 لتر من الوقود.

تمّ تزويدها بتجهيزات داخلية عالية الجودة بما يشمل التكييف، الوسائد الهوائية ومنظوم موانع الانزلاق.

كما أنها تدعم كافة التطبيقات الذكية من مختلف المتاجر مثل آبل وبلاي ستور.

سعر سيارة رينو كادجار موديل 2022