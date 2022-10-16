انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو 2022.. لو لسه عائلتك صغيرة السيارة دي الافضل ليك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطلق شركة سوزوكي إصدارًا جديدًا لها لكن هذه المرة بسعر اقتصاديّ مناسب، سوزوكي اسبريسو 2022 هو آخر ما طرحته الشركة الصينية في الأسواق العالمية للسيارات، بسعر يناسب ذوي الدخل المتوسط.. وذلك بعد ما تعرّضت لانتقاد شديد اللهجة من أسلوب التسعير الذي نهجته في تسعير سوزوكي سياز وغيرها من السيارات.. إليكم الشرح الكامل حول سيارة سوزوكي اسبريسو 2022.

سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو 2022