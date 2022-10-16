انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو 2022.. لو لسه عائلتك صغيرة السيارة دي الافضل ليك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تطلق شركة سوزوكي إصدارًا جديدًا لها لكن هذه المرة بسعر اقتصاديّ مناسب، سوزوكي اسبريسو 2022 هو آخر ما طرحته الشركة الصينية في الأسواق العالمية للسيارات، بسعر يناسب ذوي الدخل المتوسط.. وذلك بعد ما تعرّضت لانتقاد شديد اللهجة من أسلوب التسعير الذي نهجته في تسعير سوزوكي سياز وغيرها من السيارات.. إليكم الشرح الكامل حول سيارة سوزوكي اسبريسو 2022.
سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو 2022
زوّدت الشركة إصدارها هذه بأكثر المواصفات طلبًا من قبل مستخدمي السيارات عمومصا وبناء على اقتراحات مطوّريها الذينم درسوا احتياجات عملاء الشركة، وعلى ذلك جاءت مواصفاتثها:
- محرّك رباعي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي.
- تتسع العربية لخمسة أفراد، فهي عائلية ومتميزة وتناسب العائلات الصغيرة والفتيات.
- أضيف غلى محركها ماقل حركة مانوال مؤلف من خمسة سرعات يعمل وفقًا لتقنية الدفع الأمامي.
- تستهلك 4.6 لتر من الوقود لقطع 100 كم.
- كما أنها تشمل منظومة صوتية من المكبرات والبفلات إضافة للوسائد الهوائية الأمامية والخلفية وأيضًا زجاج كهربائي.
- مكيف هواء أوتوماتيك، موانع إنزلاق، قفل مركزي للأبواب وعجلة قيادة من نوع باور.
سعر سوزوكي اسبريسو 2022 في مصر
يبلغ سعر السيارة 290.000 جنيه مصري وسطيًا حسب حالة السيارة.